Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

09.05.23

Punkrockband Sum 41 löst sich nach 27 Jahren auf

TORONTO: Die kanadische Punkrockband Sum 41 hat ihre Trennung bekannt gegeben. «Wir wollten, dass ihr das zuerst von uns erfahrt», hieß es in einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung der Musiker: «Sum 41 wird aufgelöst». Die Band werde alle in 2023 noch anstehenden Tourdaten abschließen und ein letztes Album mit dem Titel «Heaven :x: Hell» veröffentlichen. Dann werde es noch eine letzte, weltweite Tour geben, «um dies zu feiern».

Teil der Band gewesen zu sein, habe den Musikern seit 1996 «einige der besten Momente unseres Lebens» beschert. Sie seien Ihren Fans dankbar für die Unterstützung. «Wir sind gespannt, was die Zukunft für jeden von uns bringen wird», hieß es in der Mitteilung weiter. «Danke für die letzten 27 Jahre Sum 41».

Sum 41 hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Kanadier schafften 2001 mit ihrem Hit «Fat Lip» ihren internationalen Durchbruch und standen in den Folgejahren immer wieder kurz vor dem Aus. 2014 wurde Leadsänger Deryck Whibley nach Alkoholexzessen mit Leber- und Nierenversagen in ein Krankenhaus eingewiesen. Er verarbeitete seine Sucht im Album «13 Voices».

In Deutschland sind die kanadischen Punkrocker im Sommer bei «Rock im Park» in Nürnberg (3. Juni) und «Rock am Ring» am Nürburgring (4. Juni) zu sehen.

Disneys «Arielle» feiert Hollywood-Premiere

LOS ANGELES: Stars wie Halle Bailey, Melissa McCarthy und Javier Bardem flanierten in der Nacht zum Dienstag in Los Angeles über den blauen Teppich: Anlass war die Hollywood-Premiere von Disneys «The Little Mermaid» (Die kleine Meerjungfrau). Dieser Moment bedeute ihr alles, sagte die 23-jährige Bailey, die in dem Film die Arielle verkörpert, am Rande der Premiere. Es sei eine Ehre, diese «ikonische Rolle» zu spielen. Für die Sängerin ist es die erste Hauptrolle. Der Streifen kommt Ende Mai in die Kinos.

Der erste Trailer für den Film mit der schwarzen Hauptdarstellerin hatte für Diskussionen im Netz gesorgt. Bailey betonte, wie ermutigend der Trailer auf viele Menschen gewirkt habe. Tatsächlich gingen auch Videos von begeisterten Kindern viral, die nicht glauben konnten, dass ihre Disney-Heldin schwarz ist.

Die filmische Neuauflage des Märchens «Die kleine Meerjungfrau» von Hans Christian Andersen wurde von Regisseur Rob Marshall («Chicago», «Mary Poppins' Rückkehr») als Live-Action-Musical inszeniert. Der klassische Stoff über die tragische Liebe einer Meerjungfrau zu einem menschlichen Prinzen war von Disney 1989 als Zeichentrickfilm «Arielle, die Meerjungfrau» aufgearbeitet worden.

Paula Beer freut sich auf Jury-Tätigkeit in Cannes

CANNES: Die Schauspielerin Paula Beer hat bei den Filmfestspielen in Cannes eine besondere Aufgabe. Sie ist Teil der Jury, die in der Nebensektion Un Certain Regard über den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmt. «Am meisten freue ich mich darauf, diese besondere Auswahl von 17 Filmen zu schauen und mit meinen Kollegen darüber zu sprechen», sagte die 28-Jährige der dpa. «Im Gespräch mit Filmschaffenden aus zum Teil anderen Gewerken lernt man enorm viel darüber, was Film ist und wie Geschichten funktionieren.»

Das Filmfestival Cannes findet vom 16. bis 27. Mai statt. Un Certain Regard stellt innovative Filme nicht so bekannter Filmschaffender in den Mittelpunkt. Den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr der US-amerikanische Schauspieler John C. Reilly.

Was muss ein Film für Beer haben, um preiswürdig zu sein? Ein «etwas schwieriges Wort», findet die in Mainz geborene Schauspielerin, «weil es sicher viele Filme geben wird, die in ihrer Gestaltung besonders herausragend sind, und man allen diese Anerkennung zollen möchte.» Als Jury gehe es darum, das Gesehene zu vergleichen und anhand von Gesprächen herauszufinden, welche Leistung man noch einmal zusätzlich hervorheben möchte. «Und was das am Ende ist, dieses preiswürdig, kann so unterschiedlich sein wie die Menschen, die die Filme geschaffen haben. Am Ende geht es vielleicht um die Aufrichtigkeit oder Hingabe, mit der etwas getan wurde, was sich für den Zuschauer dann überträgt.»