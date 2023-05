Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.23 | Überblick

«Citadel»-Star Richard Madden will nicht mehr über James Bond reden

LONDON: Der britische Schauspieler Richard Madden («Game Of Thrones») will nicht mehr über Spekulationen sprechen, wonach er der nächste James-Bond-Darsteller werden könnte. «Ich glaube, die Gerüchteküche kocht jetzt seit einer Weile», sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. «Es ist jetzt vollkommen außerhalb meiner Kontrolle. Ich finde, ich habe genug dazu gesagt.»

Hintergrund: In der neuen Thrillerserie «Citadel», die beim Streamingdienst Amazon Prime läuft, spielt Madden einen coolen Geheimagenten. Die James-Bond-Produzenten wollen die Rolle von 007 nach dem Abschied von Daniel Craig neu besetzen. Obwohl die Suche laut Produzentin Barbara Broccoli noch nicht begonnen hat, wird Madden in britischen Medien immer wieder als Kandidat gehandelt.

Ganz abgeneigt wäre der Schauspieler, der wie Ur-Bond Sean Connery Schotte ist, wohl nicht. 2018 hatte er im Interview des Magazins «GQ» gesagt, er fühle sich geschmeichelt, zumal er selbst Bond-Fan sei. «Es ist großartig, dafür in Betracht gezogen zu werden», so Madden, der sich ansonsten zurückhaltend äußerte. «Ich will nichts verhexen, indem ich irgendwas sage. Ich glaube, das ist wie ein Fluch.»

In «Citadel» spielt Madden den Spion Mason Kane, dessen Erinnerungen gelöscht wurden. Nach Jahren wird er von seinem früheren Arbeitgeber reaktiviert, um die Welt gemeinsam mit der Agentin Nadia Sinh (Priyanka Chopra) vor einer Katastrophe zu beschützen. «Citadel» gilt als eine der bislang teuersten Serienproduktionen.

Filmstar und Gospel-Fan Chris Pratt: «Ich bin nicht der beste DJ»

LONDON: Hollywood-Star Chris Pratt («Guardians Of The Galaxy Vol. 3») ist nach eigener Aussage vollkommen ungeeignet, um Musik-Playlisten zu erstellen. «Ich bin nicht gerade der beste DJ», sagte Pratt (43) der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich glaube, mein Musikgeschmack ist in Ordnung, aber ich bin nicht besonders gut darin, solche Listen zu erstellen.» Die «Guardians Of The Galaxy»-Filme sind berühmt für ihre packenden Soundtracks, für die Regisseur James Gunn selbst die Songs auswählt. «Ich hatte da nichts zu melden», scherzte Pratt.

In seiner Rolle als «Star-Lord» Peter Quill trägt er im dritten Teil der Reihe einen MP3-Player mit sich herum, auf dem er Pop- und Rocksongs der letzten Jahrzehnte hört, darunter bekannte Klassiker von Rainbow («Since You've Been Gone»), den Beastie Boys («No Sleep Till Brooklyn») und Radiohead («Creep»). «Die Musik ist fantastisch», schwärmt der Schauspieler, der privat jedoch ein anderes Genre bevorzugt. «Ich höre hauptsächlich moderne christliche Rockmusik, das ist ziemlich heftiges Gospel-Zeug. Das ist mein Ding.»

Pratt, der mit Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine verheiratet ist, verriet allerdings, dass er oft gar nicht daran denke, Musik einzuschalten. «Ein Beispiel: Als ich neulich für eine Reise gepackt habe, kam Katherine rein und hat das Licht im Kleiderschrank eingeschaltet. Und ich dachte: Oh, das ist ja viel heller hier mit den Lampen», so Pratt. «Genauso ist es bei mir mit Musik. Ich denke nie daran, welche anzumachen. Und wenn jemand das tut, dann denke ich: Mensch, das ist wirklich schön.»

Folk-Sänger Gordon Lightfoot mit 84 Jahren gestorben

TORONTO: Der kanadische Folk- und Country-Sänger Gordon Lightfoot ist tot. Er sei am Montagabend (Ortszeit) im Alter von 84 Jahren friedlich in einem Krankenhaus in der kanadischen Metropole Toronto gestorben, hieß es in einem Post auf seiner Facebook-Seite. Es sei ein natürlicher Tod gewesen. Lightfoot hinterlasse seine Ehefrau, sechs Kinder und mehrere Enkelkinder. Eine Sprecherin bestätigte den Tod des Sängers gegenüber mehreren kanadischen und US-amerikanischen Medien.

Zu Lightfoots bekanntesten Songs gehören «If You Could Read My Mind» (1970), «Summer Side Of Life» (1971), «Don Quixote» (1972), «Summertime Dream» (1976), «Shadows» (1982) und «Salute» (1983). Seine Klassiker wurden von weltbekannten Musikern wie Bob Dylan, Elvis Presley, Neil Young, Barbra Streisand, Eric Clapton und Paul Weller gespielt.

«Wir haben einen unserer größten Singer-Songwriter verloren», schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter. «Gordon Lightfoot hat den Geist unseres Landes mit seiner Musik eingefangen - und damit die Klanglandschaft Kanadas mitgeprägt.»