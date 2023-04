Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.04.23 | Überblick

Mando-Diao-Sänger sorgt sich um die Zukunft der jungen Generation

STOCKHOLM: Björn Dixgård (41), Frontmann der schwedischen Rockband Mando Diao, sorgt sich um die Zukunft der jungen Generation. «Neulich hat mich meine Tochter gefragt, ob sie eine Zukunft hat. Ich habe gesagt: Natürlich hast du eine Zukunft. Aber niemand weiß, was die Zukunft wirklich bringt», sagte der Sänger von Mando Diao («Dance With Somebody») im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Vor 20 Jahren hat niemand mehr an einen Krieg in Europa geglaubt, aber wenn man darüber nachdenkt, war immer irgendwo Krieg. Das muss irgendwann aufhören, wer weiß, was sonst passiert. Und das Klima ist noch alarmierender», sagte Dixgård. «Ich schätze, es gibt eine Zukunft, aber wir können es nicht der Jugend aufladen, die Welt in Ordnung zu bringen. Wir müssen auch etwas tun. Und ich versuche, beizutragen, indem ich Musik mache, die Menschen vielleicht mögen, und die sie inspirieren kann, etwas Gutes zu tun.»

Das neue Album von Mando Diao («Boblikov's Magical World») erscheint am Freitag (28. April).

Brendan Fraser: «Ich bin ein großer Softie»

BERLIN: Hollywoodstar Brendan Fraser ist laut eigenen Worten nah am Wasser gebaut. «Ich bin ein großer Softie», sagte er der dpa in Berlin. «Ich weine bei Rasierwerbung.» Der 54-Jährige wird am Dienstagabend in Berlin zur Vorführung des Dramas «The Whale» erwartet. Er spielt in dem emotionalen Film von Regisseur Darren Aronofsky die Hauptrolle - einen schwerkranken stark übergewichtigen Mann namens Charlie, der sich nach Jahren des abgebrochenen Kontakts wieder seiner Tochter annähern will. Fraser gewann dafür einen Oscar. Bei seiner Dankesrede hatten er - und einige Gäste im Zuschauerraum - Tränen in den Augen.

Mit «The Whale» feierte Fraser, der einige Jahre von der Kinoleinwand verschwunden war, sein Comeback. Viele Fans zeigten sich davon begeistert, zum Beispiel in den Sozialen Medien, wo unzählige Memes mit Fraser - also witzige Text-Bild-Kombinationen - entstanden.

«Ich weiß den Support zu schätzen», sagte der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler in Berlin. Er selbst nutze die Sozialen Medien nicht, aber sei dankbar für den positiven Effekt, den sie haben könnten. Das sei eine Chance, aber daraus erwachse auch Verantwortung. «Und ich spüre Erleichterung, jetzt, wo ich nichts mehr beweisen muss.»

Britischer Monarchiegegner: Desinteresse an Royals wächst

LONDON: Der Chef der Organisation Republic, die sich für eine Abschaffung der Monarchie in Großbritannien einsetzt, sieht das Königshaus in der Krise. Mit dem Tod Queen Elizabeths II. habe die Royal-Family ihr Zugpferd verloren, sagte Graham Smith knapp zwei Wochen vor der Krönung von König Charles III. vor Journalisten in London. Er fügte hinzu: «In den vergangenen Jahren ist die Monarchie geschrumpft von einem Balkon voller Royals, Prinzen und Prinzessinnen auf vier Menschen, bei denen es sich offensichtlich um Charles und Camilla, Kate und William handelt.» Hinzu kämen Prinz Andrew und Prinz Harry, die von der Seitenlinie aus für Probleme sorgten.

Seine Bemühungen, die Briten von der Überflüssigkeit des Königshauses zu überzeugen, träfen immer mehr auf offene Ohren, so der Aktivist. Gestützt sieht Smith seine Ansichten durch jüngste Umfragen, die zwar noch immer eine überwiegende Zustimmung zur Monarchie offenbaren, aber auch zunehmende Ablehnung und großes Desinteresse. So gaben in einer von der BBC in Auftrag gegebenen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zwar 58 Prozent der Briten an, dass ihr Land auch in Zukunft eine Monarchie sein solle. Genauso viele brachten aber auch zum Ausdruck, dass sie kein Interesse an der Königsfamilie haben.

Besonders deutlich ist das Desinteresse bei jungen Briten. So gaben 78 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an, kein Interesse an den Royals zu haben. In dieser Altersgruppe ist auch die Zahl derjenigen, die sich für eine Republik mit gewähltem Staatsoberhaupt aussprechen, mit 38 Prozent größer als die der Monarchieanhänger (32 Prozent). 30 Prozent hatten keine Meinung dazu.

Smith und seine Mitstreiter wollen bei der Krönung am 6. Mai mit etwa 1000 Menschen die Prozession des Königs und seiner Frau Camilla in London mit lautstarkem Protest begleiten. Geplant sind Rufe wie «Not my king» (Nicht mein König) und Protestplakate. Von Eierwürfen riet Smith ab: «Das ist keine besonders schlaue Art des Protests», sagte er.