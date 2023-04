Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Paris Hilton gibt private Einblicke ins Eheleben

LOS ANGELES: US-Realitystar Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum (42) haben über die vielen innigen Momente in ihrem Alltag gesprochen. «Den Menschen ist nicht klar, wie viel wir kuscheln und uns küssen», sagte Reum in Hiltons Podcast «This is Paris». «Und jeden Abend ein Schaumbad!», ergänzte Hilton. Beim Kochen würden sie miteinander tanzen, erklärte Reum. Die beiden haben kürzlich einen gemeinsamen Sohn, Phoenix, bekommen.

In ihrer jüngst erschienen Autobiografie schreibt das Ex-It-Girl aber auch über schwierige und traurige Phasen. So etwa über die schmerzhafte frühere Entscheidung, ein Kind abzutreiben. «Als ich merkte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen. Ich hatte Angst und Herzschmerz», schreibt Hilton in ihrem neuen Buch «Paris». Hilton entschied sich in ihren frühen 20ern dann für einen Schwangerschaftsabbruch.

Everything But The Girl verrät Geheimnis der Zusammenarbeit als Paar

LONDON: Das britische Indie-Pop-Duo Everything But The Girl hat das Geheimnis einer erfolgreichen kreativen Zusammenarbeit als Paar verraten. «Ich glaube, eines der Geheimnisse ist, dass wir eine sehr lange Schaffenspause hatten», sagte Sängerin Tracey Thorn im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Thorn und ihr langjähriger Partner Ben Watt bringen am 21. April als Duo ein neues Album namens «Fuse» heraus - es ist die erste gemeinsame Platte seit 24 Jahren.

Als das Paar um die Jahrtausendwende auf dem damaligen Höhepunkt ihrer Karriere in der britischen Indie-Szene beschloss, das Projekt Everything But The Girl aufzugeben, waren persönliche Gründe ausschlaggebend. Die beiden gründeten eine Familie, zogen ihre Kinder groß. Sie blieben ein Paar, gingen beruflich aber andere Wege. «Wir haben versucht, unsere Leben ein bisschen zu trennen. Wir hatten das Leben zuhause und waren ein Paar, waren Eltern, aber hatten separate Arbeitsprojekte. Wir haben entschieden, dass es wohl nicht besonders gesund wäre, alles zusammen zu machen», so Thorn.

Heute sind die Kinder aus dem Haus und es gibt weniger gemeinsame Verantwortlichkeiten - und damit wieder mehr Raum für berufliche Zusammenarbeit. «Es fühlt sich nicht wie ein Rückschritt an, sondern wie etwas Neues. Wir sind jetzt andere Leute - viel älter, mit viel mehr Lebenserfahrung.»

Künstlerin Halsey baut eine Art Tempel auf Met-Museum

NEW YORK: Eine Art afrofuturistischen Tempel mit Säulen und Sphinx-ähnlichen Figuren hat die Künstlerin Lauren Halsey auf das Dach des New Yorker Metropolitan Museums gebaut. Das Werk mit dem Titel «the eastside of south central los angeles hieroglyph prototype architecture (I)» hat Halsey speziell für die Dachterrasse des renommierten Museums am Central Park in Manhattan entworfen. Die rund sieben Meter hohe Installation besteht aus einer Art Kubus mit mehr als 750 Betonfliesen, vier Säulen und vier Sphinx-ähnlichen Figuren und soll noch bis zum 22. Oktober zu sehen sein.

Die Installation spiegele ihr Interesse an «verschmelzenden Erzählungen aus dem zeitgenössischen South Central Los Angeles mit jenen, die von antiker pharaonischer Architektur hervorgerufen werden», sagte die aus Los Angeles stammende Halsey. «Meine Hoffnung ist, dass die Besucher in New York diese Verbindung intuitiv spüren.» Der österreichische Met-Direktor Max Hollein lobte die Installation als «hervorragend».

Eigentlich hätte das Werk bereits im vergangenen Jahr gezeigt werden sollen, aufgrund von Problemen in den Lieferketten hatte die Installation aber verschoben werden müssen. Anstelle dessen war die Dachterrasse den Sommer über jeden Freitag und Samstag mit Musikern, DJs und Bars in einen «elektronischen Musikclub» verwandelt worden.

Seit 2013 lädt das Museum jedes Jahr einen Künstler dazu ein, für die Dachterrasse, von der aus Besucher einen Panorama-Blick über den Central Park und die Skyline Manhattans haben, ein Werk zu entwerfen. Unter anderem waren schon Künstler wie Dan Graham, Pierre Huyghe, Alicja Kwade und Alex Da Corte dabei.