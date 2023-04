Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.23 | Überblick

Hugh Jackman empfiehlt Sonnencreme: «Passt bitte auf euch auf»

LOS ANGELES: Hollywoodstar Hugh Jackman («Greatest Showman») hat seine Fans daran erinnert, Sonnencreme zu benutzen. Der 54-Jährige postete auf Instagram ein Video, in dem er ein großes Pflaster auf der Nase trägt. An der Stelle sei ihm wegen des Verdachts auf Hautkrebs eine Hautprobe entnommen worden, erklärte er seinen 31 Millionen Followern.

Auch wenn die Gefahr bei ihm gering sei, rate er jedem, sich vor Hautkrebs in Acht zu nehmen, so Jackman. «Egal wie sehr ihr euch gerne in der Sonne bräunen würdet, glaubt mir... Das sind alles Dinge, die vor 25 Jahren passiert sind. Die kommen jetzt raus», sagte der Australier. «Verwendet Sonnencreme. Ihr werdet trotzdem eine unglaubliche Zeit da draußen haben. Passt bitte auf euch auf.»

Sven Regener: Bei Songtexten herrscht Gesetz des Dschungels

BERLIN: Der Schriftsteller und Songschreiber Sven Regener sieht beim Texten Unterschiede zwischen Literatur und Musik. «Für die Bücher braucht man eine grundsätzliche Idee, mit der man anfängt, und dann ergeben sich die kleinen Sachen eigentlich von selber», sagte Regener («Herr Lehmann») der dpa in Berlin. «Bei Songs ist es nochmal anders, da ist immer zuerst die Musik und dann muss ich ja den Text finden, wenn die Musik soweit fertig ist. Das hat was sehr Spontanes.» Mit seiner Band Element of Crime hat der Sänger zehn Songs für das Album «Morgens um vier» aufgenommen, das am Freitag (7.4.) erscheint.

Regener hält für seine Arbeit nichts fest. «Ich habe keine Notizbücher, ich habe nichts, wo ich Ideen notiere und die dann später verwende», sagte der 62-Jährige. «Die Ideen kommen mir en passant von selber oder eben nicht. Notizen helfen da nicht.»

Wenn er eine erste Idee für den Songtext habe, freue ihn das immer total. «Die kommt immer spontan, wenn ich mich lange genug mit einer Melodie beschäftigt habe», sagte Regener. «Es ist eine völlig ungeregelte Zone des Bewusstseins. Daher ist es die reine Wildnis. Da herrscht das Gesetz des Dschungels, da überleben nur die stärksten Ideen.»

Die Songtexte müssen eine weitere Hürde nehmen. «Bei jedem Lied sollte jeder in der Band dahinterstehen können», so Regener. Schlagzeuger Richard Pappik sieht da wenig Probleme. «Wir freuen uns über die Texte, wir sind Fans von den Texten», sagte er der dpa.

Heiner Lauterbach und der Globus

MÜNCHEN: Heiner Lauterbach wünscht sich zum 70. Geburtstag die ganze Welt - als Globus. «Ich hatte mal einen großen Standglobus, den hatte Bernd Eichinger mir mal geschenkt, zu einem Geburtstag», sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in München. «Da hatte ich sogar eine kleine Party gemacht bei mir zu Hause. Da kam er an mit diesem riesigen Globus.» Inzwischen gebe es das Geschenk des Filmproduzenten aber nicht mehr. Der Globus sei kaputtgegangen und seine Ehefrau Viktoria habe ihn deshalb entsorgt.

Für den Montag (10. April), wenn er 70 Jahre alt wird, hat Lauterbach keine großen Pläne. «Ich habe noch nie meine Geburtstage gefeiert. Ich werde jetzt mit 70 nicht anfangen», erklärte der Schauspieler. «Wir feiern Weihnachten zusammen und an Ostern haben wir immer Eier versteckt für die Kinder. Ansonsten feiern wir, wenn es was zu feiern gibt. Das ist nicht selten. Eine gute Feier ergibt sich immer aus der Hüfte raus.»

An Geburtstagen geht es bei Lauterbachs deshalb familiär zu: «Meine Frau macht das immer sehr schön für die Kinder und für mich und wir natürlich für sie auch. Das ist ein Frühstück und immer dasselbe Ritual mit Zahlen, Luftballons, «Happy Birthday» von Stevie Wonder und mit Geschenken, das ist immer sehr schön.»

Kohlund und Klink: Freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick

ZÜRICH: Schauspielerin Ina Paule Klink (43) ist begeistert von der Arbeit mit ihrem Kollegen Christian Kohlund in der Reihe «Der Zürich-Krimi». Sie legt viel Wert auf eine gute Stimme, das erwecke Leidenschaft in ihr, hatte sie der Zeitschrift «Playboy» 2020 gesagt. Kohlund ist für seine sonore Stimme ja bekannt. «Auch bei Christian Kohlund werde ich kreativ, wenn ich mit ihm rede», sagte Klink der Deutschen Presse-Agentur. «Aber Leidenschaft in DEM Sinne, nein. Wir arbeiten klasse zusammen, es war freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick.»

Die neue Episode des Zürich-Krimis - «Borchert und die Sünden der Vergangenheit» läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten.