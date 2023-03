Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Hilary Swank: Mein Ungeborenes lässt schon seine Muskeln spielen

LOS ANGELES: Einer der ungeborenen Zwillinge von Oscarpreisträgerin Hilary Swank zeigt nach Angaben seiner Mutter bereits seinen Bizeps. Die 48-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Ultraschallbild, auf dem ein Fötus mit geschlossener Faust den Arm anzieht, und schrieb daneben: «Baby A lässt beim Ultraschall für die Kamera die Muskeln spielen.» Dazu postete Swank einen Bizeps-Emoji und einen lachenden Smiley und setzte in Anspielung auf ihren Erfolgs-Film «Million Dollar Baby» die Hashtags #TheRealMillionDollarBaby und #Prizefighter.

Swank hatte im vergangenen Herbst bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Philip Schneider Zwillinge erwarten. Die Schauspielerin und der Unternehmer sind seit 2018 verheiratet. Die vergangenen Monate hatte Swank bereits Fotos von ihrem zunehmend runden Bauch gepostet und auch ein Video, in dem sie an einem Fitnessgerät trainiert.

Martin Suter sucht nach 45 Jahren noch Geheimnis seiner langen Liebe

ZÜRICH: Der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter (75) setzt sich in seinem neuen Buch «Melody» (erscheint am 22. März) mit der lebenslangen Wehmut nach einer verschwundenen Liebe auseinander. Selbst hat er ein besseres Händchen als seine Hauptfigur: er ist seit fast 45 Jahren mit seiner Frau Margrith zusammen. Das Geheimnis einer so langen Liebe? «Ich bin immer noch dabei, das herauszufinden», sagte Suter der Deutschen Presse-Agentur. «Das Leben ist eigentlich zu kurz, um sich richtig kennenzulernen, auch sich selbst.»

Sein Rat: Man müsse sich entscheiden, auch in der Liebe. «Wenn man immer denkt, vielleicht sollte ich noch dies machen, oder es gibt vielleicht ein schöneres Haus, eine bessere Insel, eine andere Frau - dann verpasst man alles. Ich habe zum Glück ziemlich früh gemerkt, dass man jede Sekunde Milliarden von Dingen verpasst, also kommt es auf eines mehr oder weniger nicht an. Soll man sich doch entscheiden und versuchen, wenigstens eine Sache nicht zu verpassen, auf dem Gebiet der Liebe und anderswo.»

Meta Hiltebrand über ihre Legasthenie: Habe gelernt, damit umzugehen

BADEN-BADEN: Fernsehköchin Meta Hiltebrand hat im Umgang mit ihrer Legasthenie gelernt, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Man habe ihre Lese-Rechtschreib-Störung recht früh erkannt und versucht, sie auszubalancieren, sagte die 39-Jährige in einem Interview des Radiosenders SWR3 (Dienstag). «Und heute, kurz vor 40 muss ich sagen: Ganz ehrlich - ich habe gelernt, damit umzugehen (...). Und gleichzeitig steh' ich dazu. Weil: Man kann nicht in allem richtig gut sein», sagte Hiltebrand. Wenn man diese Einsicht gewonnen habe, merke man, «dass man Zeit hat, sich auf die Dinge zu konzentrieren, wo man richtig stark drin ist», so die Star-Köchin.

Hiltebrand wolle jungen Menschen Mut machen: «Nur, weil ihr schlecht in der Schule seid, heißt das nicht, dass ihr keine Karriere machen könnt oder keine beruflichen Optionen in der Zukunft habt.»

Die Schweizer Fernsehköchin, Kochbuchautorin und Gastrounternehmerin ist am 2. April in der Hörfunk-Show «Das große SWR3 Grillen» mit Johann Lafer zu erleben. Im Radio- und Video-Livestream auf SWR3.de kann das interaktive und multimediale Grillen zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr verfolgt werden.