Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.23 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Lady Gagas Oscar-Auftritt: Man sollte «wahre Gaga» sehen

LOS ANGELES: Bei der Oscarverleihung hat Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (36) ihren Song «Hold My Hand» ungeschminkt performt, weil das Lied für sie eine große Bedeutung habe. Das erklärte der Producer der Award-Show, Glenn Weiss, und schilderte dem «Hollywood Reporter» weitere Details: «Sie wollte den Song wirklich auf den Punkt bringen und nicht als «Oscar-Performance», sondern ganz persönlich darstellen. Und das ist genau das, was wir versucht haben, einzufangen.»

Sein Kollege Ricky Kirshner ergänzte in einem anderen «Hollywood Reporter»-Gespräch: «Wir bekamen eine SMS, dass sie etwas ausprobieren wolle, aber keine Zeit habe, eine große Performance auf die Beine zu stellen, und dass sie möchte, dass es unverfälscht wird und die Leute die wahre Gaga sehen.» Bei einer solchen Stimme brauche man aber auch nicht viel mehr als das.

Ursprünglich sollte Lady Gaga dieses Jahr nicht bei den Oscars auftreten. Letztlich sang sie doch und stand in Jeans, T-Shirt sowie augenscheinlich ungeschminkt auf der Bühne - nachdem sie zuvor auf dem champagnerfarbenen Teppich noch mit Abendrobe und auffallendem Make-up zu sehen war. Die US-Amerikanerin war mit «Hold My Hand» aus dem Film «Top Gun: Maverick» für den besten Filmsong nominiert, verlor jedoch gegen «Naatu Naatu» aus dem indischen Film «RRR».

Paris Hilton spricht in Buch über Schmerz nach Abtreibung

NEW YORK: US-Realitystar und Ex-It-Girl Paris Hilton spricht in ihrer Autobiografie über die schmerzhafte frühere Entscheidung, ein Kind abzutreiben. «Als ich merkte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen. Ich hatte Angst und Herzschmerz», schreibt Hilton in ihrem neuen Buch «Paris», das am Dienstag in den USA erscheint. Hilton entschied sich in ihren frühen 20ern dann für einen Schwangerschaftsabbruch.

Es sei eine «äußerst private Qual» gewesen, die unmöglich zu erklären sei, so Hilton weiter. «Der einzige Grund, warum ich jetzt darüber spreche, ist, dass so viele Frauen damit konfrontiert sind und sich so allein und verurteilt und verlassen fühlen. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht allein sind und niemandem eine Erklärung schulden.» Für sie sei es die richtige Entscheidung gewesen. In einer Reihe von US-Bundesstaaten wurden in den vergangenen Monaten Abtreibungen faktisch verboten, nachdem der Oberste Gerichtshof ein entsprechendes Grundsatzurteil aufgehoben hatte.

Die 42-Jährige schreibt in ihren «Memoiren» über ihren weltweiten Aufstieg als Millionenerbin und Partygirl. Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum sind erst kürzlich Eltern eines Sohnes geworden, der von einer anderen Frau durch eine Leihmutterschaft ausgetragen wurde. Die Beiden haben ihn Phoenix Barron Hilton Reum genannt.

Erste Sonderbriefmarken mit Charles-Profil veröffentlicht

LONDON: Erstmals können in Großbritannien Briefmarken mit dem Profil von König Charles III. bestellt werden. Der Post-Dienstleister Royal Mail veröffentlichte am Dienstag einen Satz Sonderbriefmarken, bei denen das silberne Antlitz des Monarchen scherenschnittartig in der linken oberen Ecke zu sehen ist. Anders als seine Mutter Queen Elizabeth II. trägt Charles darauf keine Krone.

Das Briefmarken-Set aus zehn verschiedenen Blumen sei eine Anspielung auf die Pflanzenliebe des 74-Jährigen, betonte die Royal Mail. «Seine Majestät ist als leidenschaftlicher Gärtner bekannt, und wir freuen uns, dass die ersten Sondermarken mit seiner Silhouette einige der beliebtesten Blumen in britischen Gärten feiern», sagte der zuständige Manager David Gold. Zu den abgebildeten Blüten gehört unter anderem die Duftende Platterbse, eine der Lieblingsblumen der gestorbenen Queen, sowie die Sonnenblume, die als Symbol für die Solidarität mit der Ukraine im Krieg gegen Russland steht.

Das Profil des Königs zeigt ausnahmsweise nach rechts. Das ist bei Sonderbriefmarken möglich, wenn es besser zum Design passt. Auf Standardmarken blicken die britischen Monarchen traditionell nach links - so auch Charles, wenn vom 4. April an die ersten regulären «stamps» mit seinem Profil in den Verkauf gehen.