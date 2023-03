Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.23 | Überblick

Neuer Krimi mit Bernhard Conrad: Früherer Chef-Profiler als Berater

BERLIN: Für seine neue Rolle als Profiler in einem ARD-Krimi hat der Schauspieler Bernhard Conrad auf den Rat eines Top-Experten zurückgreifen können. Er habe das Glück gehabt, den gerade in Rente gegangenen Leiter der Operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes Niedersachsen kennenzulernen, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Eine bessere Vorbereitung konnte ich mir nicht wünschen. Somit gewann ich innerhalb kurzer Zeit ein fachspezifisches Wissen.» Conrad stellt in dem Thüringen-Krimi «Tod am Rennsteig - Auge um Auge» an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten einen Fall-Analytiker dar. Mit dabei als TV-Ermittlerin: Kristin Suckow.

Der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler («Kahlschlag») hatte einen ganz bestimmten Vorsatz: «Einer meiner Gedanken in der Vorbereitung war es, mir selbst den Wunsch zu erfüllen, ein etwas anderer Kommissar zu werden als meine Fachkollegen von Montag bis Sonntag.» Zumindest sei das Profiling in Deutschland noch nicht so prominent im Fernsehen Thema gewesen - «und das ist ja schon mal etwas Anderes».

Die Fälle und Methoden von Profilern hätten «oft etwas Mystisches, und eben nichts Analytisches. Und wir Zuschauenden werden zum Staunen und Gruseln eingeladen», so Conrad. «Die Mystik darf nur nicht im Vordergrund stehen, wie ich finde. Das lenkt schnell von der Handlung und vom Menschlichen der Figuren ab. Und der Lone-Wolf-Aspekt, stets gegen den Strom, fern der Norm, und trotzdem oder genau deswegen up to date unterwegs zu sein, zieht immer. Also alles Dinge, die den reellen Arbeitsprozessen tatsachenorientierter Analyse und penibler Kleinstarbeit der amerikanischen Profiler und unseren operativen Fall-Analytikern hier in Deutschland entgegenstehen.»

Zweites Todesopfer nach mutmaßlicher Panik bei US-Konzert

ROCHESTER: Nach einer mutmaßlichen Panik auf einem Konzert im US-Bundesstaat New York ist eine zweite Frau Medien zufolge an ihren Verletzungen gestorben. Das berichteten der US-Sender CNN und andere Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei in Rochester. Bereits Stunden nach dem Zwischenfall während eines Konzerts der Rapperin GloRilla und des Rapper Finesse2Tymes am Sonntag in Rochester erlag eine 33-jährige Frau ihren Verletzungen.

Acht weitere Menschen wurden bei der Veranstaltung verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das jetzt gestorbene Opfer sei eine von zwei Frauen gewesen, die in Lebensgefahr geschwebt hätten, schrieb CNN weiter.

Die Polizei war nach Berichten über Schüsse während des Konzertes zum Veranstaltungsort geeilt und hatte dort mehrere Verletzte vorgefunden - aber keine Hinweise auf Schüsse entdeckt. Durch das Gerücht über Schüsse sei es wohl zu einer panischen Flucht gekommen, zitierten mehrere Medien die Polizei. Eine große Menschenmenge habe sich demnach zu den Ausgängen geschoben. Dabei seien die Menschen verletzt worden.

Im November 2021 kamen bei einem Konzert des Rappers Travis Scott im texanischen Houston acht Menschen durch eine Massenpanik ums Leben.

Giancarlo Giannini enthüllt seinen Hollywood-Stern

LOS ANGELES: Die italienische Filmlegende Giancarlo Giannini ist auf Hollywoods «Walk of Fame» verewigt worden. Der 80-jährige Schauspieler enthüllte am Montag (Ortszeit) die 2752. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. «Ich mag diesen Stern sehr», strahlte Giannini in seiner Dankesrede. Hier sei er von vielen Kollegen und Freunden umgeben, die diese Ehre bereits empfangen hätten.

Er erinnerte an die 2021 gestorbene Regisseurin Lina Wertmüller, die ihn «geschaffen» habe. Der Römerin war in den 1970er Jahren der Durchbruch mit einer Serie von Filmen mit Giannini in der Hauptrolle gelungen, darunter «Liebe und Anarchie» und «Sieben Schönheiten». Giannini spielte unter der Regie von Luchino Visconti in «Die Unschuld» mit, Rainer Werner Fassbinder holte ihn 1980 an der Seite von Hanna Schygulla für «Lili Marleen» vor die Kamera.

Als Gastredner bei der Zeremonie zollten die Bond-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli dem Schauspieler Tribut. Giannini spielte den Geheimagenten René Mathis in den beiden James-Bond-Filmen «Casino Royale» (2006) und «Ein Quantum Trost» (2008).