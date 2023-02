Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.02.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Madonna verabschiedet sich von totem Bruder: Du hast mich umgehauen

NEW YORK: Pop-Ikone Madonna hat sich mit einem emotionalen Instagram-Post von ihrem gestorbenen Bruder verabschiedet. «Danke, dass du mich umgehauen hast als junges Mädchen. Und dass du mich mit Charlie Parker, Miles Davis, dem Buddhismus und dem Daoismus vertraut gemacht hast (...)».

Dazu postete Madonna, mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone, am Montag (Ortszeit) ein älteres Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie selbst in einer Gruppe mit ihrem Bruder Anthony zu sehen ist.

Anthony Ciccone war im Alter von 66 Jahren gestorben. Aus dem Umfeld der 64-jährigen Sängerin wurde der Tod von Ciccone gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigt. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Auch Madonna hatte sich selbst zunächst nicht geäußert. Die Sängerin, die mit Songs wie «Like A Prayer» oder «Frozen» weltberühmt wurde, wuchs mit mehreren Geschwistern im US-Bundesstaat Michigan auf.

Helge Schneider spielt auch Cello: «Irgendwie mal gelernt»

MÜLHEIM/RUHR: Der Jazzmusiker und Entertainer Helge Schneider (67, «Katzeklo») spielt auf seinem neuen Album «Torero» auch Cello. «Cello habe ich ja mal gelernt als Schüler bei einem Cello-Lehrer, und dann habe ich sogar im Schulorchester gespielt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mülheim.

Schneider ist bekannt dafür, dass er viele Instrumente beherrscht. Auf seinen Alben spielt er das meiste selbst. Allerdings spiele er nicht den ganzen Tag «irgendwelche Musikinstrumente». «Meist setze ich mich mal im Vorübergehen ans Klavier oder nehme Trompete oder Saxofon.» Cello sei seltener. «Aber bei solchen Aufnahmen kommen mir diese Instrumente dann zupass. Das gefällt mir dann, dass ich das irgendwie mal gelernt habe.»

Das neue Album erscheint an diesem Freitag (3. März). Die neuen Songs gibt es auch live. Seit Mitte Februar tourt Schneider mit einer Band durch Deutschland. «Der letzte Torero. Big L.A. Show» ist der Titel der Tournee. Rund 80 Auftritte sind geplant.

Adel Tawil: Durch meinen Egoismus sind Beziehungen zerbrochen

BERLIN: Popmusiker Adel Tawil (44, «Lieder») hat für seine Karriere in der Vergangenheit einen hohen Preis bezahlt. «Bei mir sind auch Dinge zerbrochen, weil ich sehr egoistisch war. Das wäre etwas, was ich stellenweise bereue», sagte Tawil der Deutschen Presse-Agentur. «Denn dieser Egoismus hat natürlich auch dazu geführt, dass ich versessen darauf war, Musik zu machen, und mir einfach keine Pause gegönnt habe.»

In dieser Phase habe sein Privatleben durchaus gelitten. «Ich habe einfach immer weitergemacht und das hat halt einen Preis gehabt. Zum Beispiel, dass Beziehungen zerbrechen. Aber am Ende passiert alles aus einem bestimmten Grund, das sage ich mir heute.»

Auf seinem vierten Soloalbum «Spiegelbild», das am Freitag erscheint, gibt der Berliner Musiker Einblicke in sein Seelenleben. Es sei düsterer und persönlicher als je zuvor.

Schauspielerin Keke Palmer bringt Jungen zur Welt

LOS ANGELES: US-Schauspielerin und Sängerin Keke Palmer («Nope», «Hustlers») ist Mutter geworden. «Willkommen in der Welt, Baby Leo», schrieb die 29-Jährige am Montag auf Instagram - und gab auch den vollständigen Namen des Neugeborenen bekannt: Leodis Andrellton Jackson. Ihr Freund, Darius Jackson, postete Fotos des Säuglings mit dem Hinweis, der Junge sei am 25. Februar geboren worden. Die Eltern stellten auch ein kurzes Video ins Netz, auf dem sie singend mit dem Baby im Auto vom Krankenhaus wegfahren.

Bekanntgegeben hatte Palmer ihre Schwangerschaft Anfang Dezember in der Sendung «Saturday Night Live», die sie auch moderierte. Zu Beginn der Sendung öffnete Palmer ihren Mantel und zeigte dem Publikum ihren Babybauch. Viele Fans hätten es ja schon vermutet, sagte sie damals. «Ich muss sagen, es ist schlimm, wenn Leute im Internet Gerüchte über dich verbreiten, aber es ist noch schlimmer, wenn sie stimmen. Ich habe so sehr versucht, es geheim zu halten, weil ich so viel zu tun hatte.» Die Schwangerschaft sei «der größte Segen» und sie sei sehr aufgeregt. «Leute, ich werde Mutter.»