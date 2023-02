Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Mendes über Arbeit an sich selbst: «Heilendste Prozess meines Lebens»

LOS ANGELES: Der kanadische Sänger Shawn Mendes hat sich nach eigenen Worten zuletzt ausgiebig mit seinem Innenleben beschäftigt. «Ich denke, die vergangenen eineinhalb Jahre waren für mich der erhellendste und entwicklungsreichste und schönste und einfach heilendste Prozess meines Lebens», sagte der 24-Jährige dem «Wall Street Journal».

Die Arbeit an sich selbst sei sehr schwierig gewesen, erklärte der «Señorita»-Sänger. «Da waren viele Therapiestunden, viele Versuche zu verstehen, wie ich mich fühle und was diese Gefühle in mir auslösen.»

Dem amerikanischen «People»-Magazin zufolge hatte Mendes vergangenen Sommer eine Tour abgebrochen, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Der Kanadier lobte nun, dass die Gesellschaft sich an einen Punkt bewege, «an dem psychische Gesundheit wirklich zur Priorität wird».

Künstler Bisky zum Krieg: Kaputte Gebäude zu malen wäre anmaßend

BERLIN: Der seit einem Jahr tobende Krieg in der Ukraine beeinflusst nachhaltig auch die Arbeit des Malers Norbert Bisky. «Ich habe (früher) viel Zerstörung, kaputte Gebäude, Brutalität, brutale Motive gemalt in meinen Bildern», sagte der 52-Jährige der dpa in Berlin vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine (24. Februar). «Das mache ich im Moment nicht, es kommt überhaupt nicht vor, weil ich es völlig irre und anmaßend finden würde, jetzt aus der Ferne Bilder zu malen, die sich auch nur im Entferntesten auf diese Kriegssituation beziehen würden. Ich vermeide das bewusst.»

Der in Leipzig geborene und in der DDR aufgewachsene Maler zählt mit seinem expressiven Malstil zu den wichtigsten deutschen Gegenwartskünstlern. Für einen künstlerischen Umgang mit den Ereignissen in der Ukraine benötigt er mehr Abstand. «Malerei existiert im außersprachlichen Bereich», sagte Bisky. «Ich werde viel Zeit brauchen, um diesen Wahnsinn, den wir jetzt erleben, in Bilder zu transformieren.»

Der Krieg verschiebt für Bisky auch die Bedeutung älterer Werke. «Wenn ich etwa eine Arbeit übergebe, die sich mit einem zerstörten Werk eines Expressionisten beschäftigt, dann kriegt das natürlich auf einmal einen ganz anderen Bezug, obwohl ich die 2017 gemacht habe, also lange bevor dieser Krieg losging.»

Östlund plant Film über Langstreckenflug ohne Entertainment

BERLIN: Mit «Triangle of Sadness» ist er für den Oscar nominiert. Regisseur Östlund hat nun erzählt, welches Szenario ihn als nächstes interessiert. Ein Langstreckenflug - und kurz nach dem Start fällt das Entertainmentsystem aus.

Regisseur Ruben Östlund (48) hat Einblicke in sein nächstes Filmprojekt gegeben. Der Titel lautet «The Entertainment System is Down». Im Fokus des Films stehe ein Langstreckenflug, sagte Östlund am Montagabend bei der Reihe Berlinale Talents. «Und ziemlich bald nach dem Start teilt die Crew allen Passagieren mit, dass (...) das Unterhaltungssystem nicht funktioniert.» Plötzlich habe man also moderne Menschen, die daran gewöhnt seien, zum Dopaminrausch auf kleinen Bildschirmen herum zu scrollen, und die auf einem 17-Stunden-Flug ihrer Langeweile ausgesetzt seien.

Über das Projekt wurde schon mehrfach berichtet. Nach eigenen Angaben präsentiert Östlund seine Filmideen gerne, um hilfreiche Rückmeldungen zu bekommen. Sein letzter Film «Triangle of Sadness» wurde mehrfach für den Oscar nominiert.