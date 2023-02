Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.23 | Aktualisiert um: 15:35 | Überblick

KÖLN: Ein Toter in der Bibliothek, erstochen mit einem Füllfederhalter.

Phyllida Bright entdeckt den Mord, ist aber weniger schockiert als fasziniert. Denn sie ist die Haushälterin der berühmten Krimiautorin Agatha Christie, in deren Haus der Mord geschehen ist, und ihr Idol ist Meisterdetektiv Hercule Poirot. Die Polizei erweist sich erwartungsgemäß als wenig kompetent, so dass Phyllida auf eigene Faust ermittelt. Als jedoch auch noch eine Küchenhilfe ermordet wird, benötigt sie den vollen Einsatz ihrer kleinen grauen Zellen, um den Täter zu entlarven. - Colleen Cambridges nostalgischer Krimi "Die Dreitagemordgesellschaft" ist eine Verbeugung vor dem goldenen Zeitalter des Kriminalromans und seiner ungekrönten Königin Agatha Christie. Es handelt sich um einen klassischen Whodunit mit zahllosen falschen Fährten. Ein altmodischer Roman im besten Sinne und ganz in der englischen Krimitradition. Man muss kein Fan von Agatha Christie sein, um das Buch zu mögen.

Intrigen und Mord im irischen Königreich: «Das Pestschiff»

BERLIN: Auf der Burg Cashel kommen die sieben Prinzen des irischen Königreiches Muman zusammen, um die Herrschaft ihres Königs Colgú zu bestätigen.

Der brutale Mord an dem Apotheker Cochobhar verhindert jedoch zunächst das anstehende Ritual. Schlimmer noch, es werden wichtige Kultgegenstände, darunter das Schwert von Nuada, gestohlen, die die Herrschaft Colgús verkörpern. Um seine königliche Position zu festigen, beauftragt Colgú seine Schwester Fidelma, die eine hochangesehene Anwältin ist, den Mörder zu finden. - Peter Tremaynes außerordentlich erfolgreiche historische Krimiserie mit Schwester Fidelma erfährt mit «Das Pestschiff» eine beeindruckende Fortsetzung. Kenntnisreich und lesenswert führt der Autor die Leserinnen und Leser in das Jahr 672, in die Blütezeit des keltischen Irlands. Politische Intrigen, Konflikte zwischen dem alten und neuen christlichen Glauben, die altirische Kultur und ihre Traditionen bieten eine Fülle an Stoff, verbunden mit einem spannenden Kriminalfall.

Schauspieler McKellen sieht Intimitätskoordinatoren kritisch

LONDON: «Gandalf»-Darsteller Ian McKellen sieht sogenannte Intimitätskoordinatoren für Sexszenen am Filmset kritisch. Er könne sich durchaus vorstellen, dass es Situationen gebe, in denen eine solche Rolle hilfreich sei, sagte der 83-Jährige im BBC-Podcast The Poet Laureate Has Gone to His Shed. «Aber warum kann der Regisseur das nicht tun? Warum muss es jemand sein, der eigens dafür ausgebildet wurde?», fragte der Brite. Er bevorzuge die «Reinheit» einer Produktion, bei der «so wenige Leute wie möglich im Weg stehen».

Intimitätskoordinatoren unterstützen Regie und Schauspieler bei der Umsetzung intimer Szenen, um sicherzustellen, dass diese in einem sicheren Rahmen entstehen.

Zuvor hatte Schauspieler Sean Benn, der als «Boromir» gemeinsam mit McKellen in «Herr der Ringe» spielte, gesagt, Intimitätskoordinatoren könnten die Spontaneität von Sexszenen verderben. Mehrere Schauspielerinnen wie Rachel Zegler und Jameela Jamil hatten daraufhin in den sozialen Medien die Bedeutung von Intimitätskoordinatoren betont. Emma Thompson lobte deren Einsatz am Set als «fantastischsten Gewinn».