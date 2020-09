Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ralph Siegel feiert Geburtstag mit Schlagerstars

FÜSSEN: Komponist Ralph Siegel will mit Stars der Schlagerbranche in seinen 75. Geburtstag hinein feiern. Das Fest soll am Dienstagabend im Festspielhaus in Füssen über die Bühne gehen - wegen des Coronavirus laut Siegel aber mit Masken und Abstand. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Roberto Blanco, Katja Ebstein, Heino, Ireen Sheer, Michael Holm sowie Nicole, die mit Siegels Lied «Ein bisschen Frieden» 1982 den Musikwettbewerb Grand Prix Eurovision gewonnen hat. Statt Geschenken wünscht sich Siegel nach eigener Aussage, dass seine Gäste ihren Freunden Tickets für sein neues Musical «Zeppelin» schenken und damit diesen eine Freude bereiteten.

Der Münchner Siegel gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und Produzenten. Mehr als 2000 Lieder hat er geschrieben oder produziert, darunter «Fiesta Mexicana», «Du kannst nicht immer 17 sein», «Die kleine Kneipe», «Ein bisschen Spaß muss sein» und «Moskau». Im Festspielhaus in Füssen sollte im November Siegels Musical «Zeppelin» uraufgeführt werden. Wegen der Corona-Pandemie ist das in den Juni 2021 verschoben worden.

Titel «Opernhaus des Jahres» nach Frankfurt und Genf

BERLIN: Die Oper Frankfurt und das Grand Théâtre de Genève teilen sich den Titel «Opernhaus des Jahres». Beide Häuser wurden bei einer Abstimmung der Fachzeitschrift «Opernwelt» unter 43 Kritikern für ihre Dramaturgie, Entdeckerfreude und individuellen Regie-Handschriften gelobt, teilte das Magazin am Dienstag in Berlin mit. Die Sopranistin Marlis Petersen und der Countertenor Jakub Józef Orlinski wurden als beste Sänger gewählt.

Für seine «Tannhäuser»-Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen wählten die Musikkritiker Tobias Kratzer zum «Regisseur des Jahres» und die Produktion als «intelligent-subversives Roadmovie» gleich auch zur «Aufführung des Jahres».

Zum neunten Mal wurde das Bayerische Staatsorchester «Orchester des Jahres», dessen bisheriger Generalmusikdirektor Kirill Petrenko sich in diesem Jahr den Titel als «Dirigent des Jahres» mit dem Schweizer Titus Engel teilt.

Dirigentin Oxana Lyniw freut sich auf Bayreuth und Thielemann

BAYREUTH: Die Dirigentin Oxana Lyniw (42) freut sich auf ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen - und auf Christian Thielemann. «Natürlich ist Bayreuth wie ein erhabener Olymp, und es ist für mich eine sehr große Ehre, dort zu dirigieren», sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Lyniw im kommenden Jahr die Neuinterpretation von Richard Wagners «Fliegendem Holländer» dirigieren soll. Sie ist damit die erste Frau überhaupt, die bei den Bayreuther Festspielen am Dirigentenpult steht.

«Natürlich ist mir auch bewusst, dass man dann als Dirigentin noch mehr im Fokus steht und die Erwartungen sehr hoch sind», sagte sie. «Vor 100 Jahren wäre das wohl noch undenkbar gewesen.

In Bayreuth wird sie voraussichtlich auch mit dem derzeitigen Musikdirektor Christian Thielemann zu tun haben. «Ich schätze ihn sehr als Wagner-Dirigent, und schon in meiner Studienzeit habe ich seine Aufnahmen gehört und bekomme auch viel Inspiration von seinem Buch über sein Leben mit Wagner», sagte Lyniw. «Jedenfalls freue ich mich, ihn kennenzulernen.»