Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Witwe von Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts gestorben

LONDON: Die Künstlerin und Witwe des Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts, Shirley Ann Watts, ist tot. Sie starb am Freitag nach kurzer Krankheit friedlich im Kreis ihrer Familie in Devon, wie die Familie dem Magazin «Variety» mitteilte. Watts wurde 84 Jahre alt. «Sie ist nun für immer mit ihrem geliebten Charlie wiedervereint», hieß es in der Mitteilung. Charlie Watts war im August 2021 im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben.

Shirley und Charlie Watts lernten sich 1961 als Studenten am Royal College of Art in London kennen - knapp zwei Jahre, bevor der Schlagzeuger Mitglied der Rolling Stones wurde. Die Hochzeit im Jahr 1964 hielt das Paar zunächst sogar geheim, um das Rockstar-Image der Band nicht zu beschädigen. 1968 wurde die gemeinsame Tochter Seraphina geboren. Die Familie lebte auf einem Gestüt in der Grafschaft Devon, wo sie professionell Araberpferde züchtete.

Der langjährige Stones-Gitarrist Ronnie Wood kondolierte Watts' Familie auf seinem Twitter-Account. Er und seine Frau seien sehr traurig über den Tod ihrer Freundin Shirley, schrieb der 75-Jährige am Montag: «Wir werden dich sehr vermissen.»

First Lady Jill Biden: Joe schreibt mir jedes Jahr ein Gedicht

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden schenkt seiner Ehefrau Jill jedes Jahr ein selbst geschriebenes Gedicht. «Er hat ein Buch, das er für mich gekauft hat. Und jedes Jahr schreibt er ein Gedicht», sagte Jill Biden zu Drew Barrymore. Die US-Schauspielerin hatte die Bidens im Weißen Haus für ihre «Drew Barrymore Show» besucht. Die Sendung wurde am Montag (Ortszeit) ausgestrahlt. Aber das Gedicht allein reiche nicht, scherzte Joe Biden. Er kaufe auch ein Geschenk für die First Lady zu Weihnachten. Mit seiner Wahl für dieses Jahr habe er ein gutes Gefühl. «Er bekommt das ziemlich gut hin», sagte Jill.

Der US-Präsident bekundete in dem Interview auch seine große Liebe für seine Ehefrau. «Jeder weiß, dass ich sie mehr liebe, als sie mich liebt», sagte er. Schon bei der ersten Verabredung mit ihr habe er gewusst, dass sie die Richtige für ihn sei. «Sie ist auch meine beste Freundin», sagte der 80-Jährige. Der US-Präsident ist in zweiter Ehe mit der 71-Jährigen verheiratet. Seine erste Frau Neilia starb 1972 bei einem Autounfall.