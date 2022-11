Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.22 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Will Smith: Kann verstehen, wenn man mich noch nicht sehen will

LOS ANGELES: Hollywoodstar Will Smith kann es nach eigenen Angaben «komplett verstehen», wenn Menschen nach seiner Ohrfeige bei der Oscarverleihung seinen neuen Film «Emancipation» nicht sehen wollen. «Ich würde das absolut respektieren und ihnen ihren Platz lassen, noch nicht bereit zu sein», sagte der 54-Jährige dem Fernsehsender Fox 5. Er hoffe dennoch auf Zuschauer für den Film, erklärte Smith. «Meine tiefempfundene Hoffnung ist, dass meine Handlungen nicht mein Team bestrafen.»

Smith hatte bei den Oscars Ende März dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Kurz danach erhielt Smith den Hauptdarsteller-Oscar für seine Rolle in dem Tennisdrama «King Richard».

Der Schauspieler, der sich seitdem unter anderem in einem Facebook-Video bei Rock entschuldigt hatte, sprach am Montag auch mit dem Moderator Trevor Noah über jenen «grauenvollen Abend» und betonte erneut, dass er während seiner Tat «neben sich gestanden» habe. «Das war nicht die Person, die ich sein möchte», so Smith.

«Emancipation» beruht auf der wahren Geschichte eines schwer misshandelten Sklaven, dem die Flucht in den Norden der Vereinigten Staaten gelang. Der Film des Regisseurs Antoine Fuqua («Equalizer») soll am 2. Dezember in US-Kinos starten und eine Woche später beim Streamingdienst Apple TV+ veröffentlicht werden.

Nina Hoss geht bei Gotham Awards leer aus

LOS ANGELES/NEW YORK: Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss (47) ist bei den Gotham Awards in New York leer ausgegangen. In der Nebendarsteller-Sparte musste sich Hoss, die für ihre Rolle in dem Drama «Tàr» nominiert war, bei der Gala am Montagabend dem Schauspieler Ke Huy Quan («Everything Everywhere All at Once») geschlagen geben.

«Tàr» war mit fünf Nominierungen in die Verleihung der Independent-Filmpreise gegangen, gewann dann aber nur in der Kategorie «Best Screenplay». In «Tàr» verkörpert Cate Blanchett die fiktive Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, deren Leben außer Kontrolle gerät. Hoss spielt ihre Partnerin.

Die seit 1991 verliehenen Gotham Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die Mitte März mit der Oscar-Verleihung endet. Den Preis als bester Film konnte «Everything Everywhere All at Once» einsammeln, außerdem wurden Adam Sandler und Michelle Williams für ihre Karrieren geehrt.

Die Auszeichnungen werden von einer kleinen Gruppe von Filmschaffenden und Kritikern bestimmt. Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch Oscars holten, zählen Filme wie «Moonlight», «Spotlight», «Birdman» und «Nomadland».