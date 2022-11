Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.22 | Aktualisiert um: 15:35 | Überblick

Geschichte einer Auftragsmörderin: «Frau mit Messer»

BERLIN: Hornclaw ist als grauhaarige ältere Dame die Unscheinbarkeit in Person. Mit ihrem khakifarbenen Leinenmantel und elfenbeinfarbenen Filzhut übersieht man sie nur allzu gern. Tatsächlich ist ihre Unauffälligkeit ihre beste Tarnung. Denn wer käme schon auf die Idee, dass sich hinter dieser zarten Oma eine eiskalte Auftragskillerin verbirgt? Doch jetzt scheint sich ihre jahrzehntelange Karriere als «Schädlingsbekämpferin» - so die zynische Selbstbeschreibung - dem Ende zuzuneigen. Hornclaw fühlt ihre körperlichen Kräfte schwinden und ein jüngerer Kollege bedroht sie ganz offen aus undurchsichtigen Motiven.

«Frau mit Messer» von der südkoreanischen Autorin Gu Byeong-Mo ist ein Thriller der anderen Art, hart und schonungslos, aber auch einfühlsam und zärtlich. Irgendwie bringt es die Autorin fertig, die Auftragsmörderin zu einer Sympathieträgerin werden zu lassen. Denn sie entwirft das vielschichtige Psychogramm einer einsamen Frau, die plötzlich Gefühle zeigt und für die das Alter zur existenziellen Herausforderung wird.

Berichte: US-Moderator Jay Leno aus Klinik entlassen

LOS ANGELES: Zehn Tage wurde der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno wegen Verbrennungen im Krankenhaus behandelt - nun konnte der 72-Jährige laut US-Medienberichten die Klinik wieder verlassen. Leno werde wegen seiner Verletzungen im Gesicht, auf der Brust und an den Händen weiter ambulant behandelt, zitierten mehrere Medien aus einer Mitteilung der Klinik vom Montag (Ortszeit). Man sei aber optimistisch, dass er sich vollständig erholen werde.

Ein Foto zeigte Leno lächelnd mit dem Krankenhauspersonal. Zu sehen waren darauf Verletzungen unter anderem in der Kieferpartie.

Der TV-Star hatte sich Berichten in seiner Garage in Kalifornien am 12. November Verbrennungen zugezogen. Eines seiner Fahrzeuge sei plötzlich in Brand geraten. «Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen», hatte Leno nach dem Unfall selbst mitgeteilt.

Leno ist als leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern bekannt. Aus seiner Kolumne «Jay Leno's Garage» für das Magazin «Popular Mechanics» wurde ab 2015 eine TV-Show, die Leno moderiert. Er zählt zu den erfolgreichsten Talkshow-Gastgebern in den USA. Bis 2014 führte der Komiker durch die beliebte «Tonight Show».

«Strahlendes Licht»: Hudson gratuliert Mutter Goldie Hawn zum 77.

LOS ANGELES: Mit gemeinsamen Fotos und einer ausgiebigen Liebeserklärung hat Schauspielerin Kate Hudson («Almost Famous») ihrer Mutter Goldie Hawn («Der Club der Teufelinnen») zum 77. Geburtstag gratuliert. «Ich frage mich, ob Gott wusste, was die Sterne da ausgeheckt haben, um dieses strahlende Licht zu erschaffen?», schrieb die 43-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Instagram über Hawn. Sie habe eine Lust am Leben und einen fröhlichen Geist, als sei sie nicht von dieser Welt, so Hudson.

Darüber hinaus habe ihre Mutter schon die zähsten Köpfe herausgefordert und «viele dieser Sträucher, die gerne an den Knöcheln von Frauen kratzen, um uns zum Umdrehen zu bringen, niedergeschnitten», so Hudson.

Die heute sechsfache Großmutter Hawn, die 1969 mit 24 Jahren für ihre erste Filmrolle in «Die Kaktusblüte» den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann, reagierte auf den Post ihrer Tochter mit einer eigenen Liebeserklärung: «Bei deiner Nachricht kamen mir die Tränen. Deine wunderschönen Worte haben meine Seele durchdrungen», schrieb sie. «Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen.» Kate Hudson und ihr Bruder Oliver stammen aus Hawns früherer Ehe mit Bill Hudson. Seit 1983 ist Hawn mit Kurt Russell zusammen und hat mit ihm einen weiteren Sohn.