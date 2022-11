Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.11.22 | Überblick

Offiziersmorde im kaiserlichen Wien

KÖLN: Wien ist 1871 wie die ganze Habsburger-Monarchie ein Schmelztiegel unterschiedlichster Völker. Unter den Einwanderern gibt es gescheiterte und erfolgreiche Existenzen. Janek Pokorny, Sohn bettelarmer böhmischer Immigranten, hat den bürgerlichen Aufstieg als Inspektor der Polizei geschafft. In seinem neuen Fall begegnet er der jungen Adeligen Aurelia von Kolowitz, die in einer Kutsche einen ermordeten Offizier gefunden hat. Eine flüchtige Prostituierte wird als Täterin verdächtigt. Für Janeks Vorgesetzten ist die Sache klar, Janek fürchtet jedoch, dass hinter der Tat weit mehr steckt. Weitere Offiziere sterben und die große Angst geht um in Wien.

Die Wiener Autorin Beate Maly punktet in ihrer neuen historischen Krimiserie um Aurelia und Janek mit sympathischen Figuren und der historischen k.u.k.-Atmosphäre. Die Milieuschilderungen sind stimmig und geben viel von den sozialen Spannungen der Zeit wieder. Die Geschichte wird unterhaltsam und flott erzählt und bietet sehr gelungene Unterhaltung.

Krimiklassiker aus Fernost: «Die rätselhaften Honjin-Morde»

BERLIN: Einer der großen Klassiker fernöstlicher Kriminalliteratur wird wiederentdeckt. «Die rätselhaften Honjin-Morde» stammt aus der Feder des 1981 gestorbenen Autors Seishi Yokomizo. Der Krimi ist der Auftakt einer Reihe mit seinem Helden, dem Privatkommissar Kosuke Kindaichi. Tatsächlich handelt es sich hier um eine typische Locked-Room-Mystery - also um die Erzählung eines Verbrechens, bei dem es keinen möglichen Weg zu geben scheint, wie ein Mörder an den Ort des Verbrechens oder von dort weg gelangen konnte.

Ein frisch getrautes Paar wird nach der Hochzeitsnacht bestialisch ermordet aufgefunden. Wer aber könnte sich Zutritt zu dem verschlossenen Schlafzimmer verschafft haben? Verdächtig sind nicht nur diverse Mitglieder der scheinbar so wohlanständigen Familie des Bräutigams, sondern auch ein dubioser Verehrer der Braut.

Der Roman ist eine erfrischende Abwechslung zum oft einförmigen Krimi-Einerlei hierzulande. Nicht nur dadurch, dass ein Erzähler durch die vertrackte Handlung führt, sondern auch durch den systematischen, folgerichtigen Aufbau. Man sieht dem Kommissar quasi beim Kombinieren zu. Ganz nebenbei erfährt man auch sehr viel über die japanische Gesellschaft der Vorkriegszeit.