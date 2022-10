Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.22 | Überblick

Porträt der «Boomer» - Rote Bäckchen und dicke Hose

HAMBURG: Die Generation, die jetzt so langsam in Rente geht, wurde wegen ihres schieren Umfangs jahrzehntelang mit wenig schmeichelhaften Begriffen tituliert: erst «Geburtenberg», dann die «Schülerwelle» beziehungsweise «Studentenwelle», jetzt der «Rentnerberg». Vor noch nicht allzu langer Zeit hat sich dann der Begriff «Boomer» etabliert.

«Freundlich ist das nicht gemeint», stellt Thomas E. Schmidt in seiner «Boomer»-Biografie «Große Erwartungen» fest: «Es klingt nach ewig roten Bäckchen und dicker Hose.» Der Journalist und Autor (ZDF, «Frankfurter Rundschau», «Die Welt») versteht sein Buch als Generationenbiografie.

Ein schwieriges Unterfangen, bleibt es letztlich doch eine höchst individuelle Lebensbeschreibung eines westdeutschen männlichen Bildungsbürgers. Als größte Leistung seiner Generation sieht Schmidt übrigens an, dass sie die parlamentarische Demokratie stabil gehalten habe. Doch steht sie seiner Meinung nach eben auch für das fossile Zeitalter und das Versagen im Klimaschutz.

Die Zwanziger zwischen Ekstase und Absturz - Jähners «Höhenrausch»

BERLIN: Wohl kaum eine Dekade des vergangenen Jahrhunderts erscheint heute so nah und so gegenwärtig wie die Zwanziger Jahre. Das sieht man schon an der Fülle von Neuerscheinungen zum Thema. Ein aktueller Beitrag ist Harald Jähners «Höhenrausch», ein faszinierendes Porträt über «Das kurze Leben zwischen den Kriegen».

Der ehemalige Feuilletonchef der «Berliner Zeitung» nimmt vor allem die vielen Innovationen jener Zeit ins Visier - etwa Neues Bauen, Selbstoptimierung und Körperkult, Kino, Radio und Freizeitkultur und insbesondere die völlig veränderte Rolle der Frau. Auf vielen Fotos des Buches schauen uns frappierend modern wirkende junge Frauen an, die selbstbewusst diese Emanzipation verkörpern.

Nicht nur hier gelingt es Jähner, aktuelle Bezüge herzustellen, die auch die anhaltende Faszination für die Zwanziger erklären. Sexuelle Befreiung und «Ichperfektionierung» stehen dafür ebenso wie die vielen Krisensymptome dieser Jahre, die nur vordergründig «golden» waren und schließlich in eine Katastrophe mündeten.

Kaley Cuoco über Flirt mit Johnny Galecki: «Das wird Ärger geben»

LOS ANGELES: «The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco (36) hat sich am Set der Serie nach eigenen Worten schon früh in ihren Schauspielkollegen Johnny Galecki (47) verguckt. «Ich habe es nicht einmal verheimlicht. Er hat so ein Wahnsinns-Charisma», sagt die 36-Jährige in einem neuen Buch über die Serie, aus dem die Zeitschrift «Vanity Fair» zitierte.

Die beiden seien zu der Zeit noch in anderen Beziehungen gewesen, aber sie habe nur noch Augen für Galecki gehabt, sagte Cuoco: «Als ich dann herausfand, dass er auch ein Auge auf mich geworfen hatte, dachte ich: Oh oh, das wird Ärger geben.»

Galecki wurde ebenfalls in «Vanity Fair» zitiert: «Ich habe ein gesundes Ego, doch man muss mir schon eins überbraten, damit ich merke, dass man mit mir flirtet. Bevor Kaley und ich miteinander ausgingen, hatte ich keine Ahnung, dass ich verknallt war.»

Die international erfolgreiche US-Sitcom «The Big Bang Theory» um sechs schräge Wissenschaftler (einer von ihnen gespielt von Johnny Galecki) und eine hübsche Kellnerin (Kaley Cuoco) wurde mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnet. Die Serie startete im Jahr 2007, in Deutschland war sie ab 2009 zu sehen. Laut «Vanity Fair» waren Cuoco und Galecki von 2008 bis 2010 ein Paar. Auch in der Serie waren sie zusammen.