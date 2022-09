Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Drake auf den Fersen: Bad Bunny elf Mal an der US-Chartspitze

NEW YORK: Elf Mal auf Platz eins der US-Albumcharts: Diesen Erfolg kann Musiker Bad Bunny aus Puerto Rico verbuchen. Wie das US-Magazin «Billboard» berichtete, schaffte es der Latin-Trap-Star mit seinem Album «Un Verano Sin Ti» so oft an die Spitze.

Öfter gelang dies zuletzt nur dem kanadische Rapper Drake. Im Jahr 2016 landete dieser mit seinem Album «Views» 13 Mal auf Platz eins. Die Alben der beiden Künstler waren laut «Billboard» nicht durchweg auf dem ersten Platz. Die neuen US-Charts werden den Angaben zufolge am Samstag veröffentlicht.

Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, ist einer der erfolgreichsten Musiker in den Genres Reggaeton und Latin-Trap. Bei den MTV Video Music Awards im August wurde er als «Künstler des Jahres» ausgezeichnet.

Woody Allen hat nicht die Absicht, «sich zur Ruhe zu setzen»

NEW YORK: US-Regisseur Woody Allen hat sich erneut zu seinen Zukunftsplänen geäußert - zuvor hatte er mit seinen Aussagen immer wieder für Spekulationen über ein mögliches Karriereende gesorgt. «Derzeit hat er nicht die Absicht, sich zur Ruhe zu setzen, und freut sich sehr auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film in Paris, der sein 50. sein wird», hieß es in einem Statement vom Montag, aus dem das US-Branchenblatt «Variety» und das Promi-Portal «People» zitierten.

Zuvor hatte der Filmemacher mehrfach angedeutet, kürzer treten zu wollen. In dem nun zitierten Statement heißt es: «Er sagte, dass er darüber nachdenkt, keine Filme mehr zu machen, da ihm die Produktion von Filmen, die direkt oder sehr schnell auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden, nicht so viel Spaß macht, da er ein großer Liebhaber des Kinoerlebnisses ist.»

Bereits im Juni hatte Woody Allen in einem Gespräch mit dem Schauspieler Alec Baldwin (64) gesagt: «Ich werde wahrscheinlich noch mindestens einen Film machen. (...) Aber ein Großteil des Nervenkitzels ist weg.»

Angeblich ältester Australier nach Corona-Infektion mit 110 gestorben

SYDNEY: Er soll der älteste Mensch Australiens gewesen sein: Mit 110 Jahren ist Frank Mawer in Down Under nach einer Corona-Infektion gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, nachdem die Krankheit ihn in den vergangenen Wochen geschwächt habe, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf den Pflegedienst, der den Rentner betreute. 1912 in Irland geboren, war Mawer 1939 nach Australien ausgewandert. Er hatte sechs Kinder, 13 Enkel, 21 Urenkel und sogar zwei Ururenkel. Als er 2020 nach dem Geheimnis seines langen Lebens gefragt wurde, sagte der damals noch sehr rüstige Rentner, es gelte, drei Dinge zu vermeiden: Alkohol, Rauchen und Glücksspiele.

Bis vergangenen November hatte Mawer noch alleine in der Nähe von Sydney gelebt, dann war er zu seinem Sohn nach Tilba an der Südküste von New South Wales gezogen. Vor wenigen Wochen habe Mawer sich mit dem Coronavirus infiziert und sei daraufhin immer schwächer geworden, zitierte ABC einen seiner Söhne.

Reinhold Messner: Umweltschutz geht nicht nur über Verbote

AUGSBURG: Extrembergsteiger Reinhold Messner hält im Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel das Predigen von Verzicht und Verboten für kontraproduktiv. «Wenn man alles verbietet, erreicht man nichts», sagte der 78-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstagsausgabe) «Wir sind alle reicher geworden durch die Verschwendung von Ressourcen», sagte der Südtiroler. «Jetzt müssen wir gegensteuern, aber ohne Fundamentalismus», betonte er.

«Nur mit Verboten werden sich die Leute, die hemmungslos Ressourcen verschwenden, nicht umstimmen lassen», sagte er. «Man kann nach Amerika nicht zu Fuß gehen», betonte Messner. «Ich muss auch fliegen, wenn ich nach Australien will», erklärte der Naturschützer, der bis 2004 als parteiloser Abgeordneter für die Grünen fünf Jahre im Europaparlament saß. «Nur die Freiwilligkeit funktioniert, dann kann man in den Verzicht positive Werte reinlegen.»

«Mein Weg war der Weg des Verzichts und der war erfolgreich», sagte der Extrembergsteiger weiter. «So wie der Verzicht auf Sauerstoff am Everest, der mir neue Wege eröffnet hat.» Er setzte sich deshalb für den Erhalt des traditionellen Alpinismus und der unberührten Natur ein: «Die Wildnis ist in den letzten Jahren immer weiter zurückgedrängt worden. Das können wir nicht länger zulassen.»