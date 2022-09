Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.22 | Überblick

Bericht: Tod der Queen lässt Zuschauerzahl von «The Crown» steigen

LONDON: Der Tod von Elizabeth II. hat einem Medienbericht zufolge die Zuschauerzahl der Netflix-Serie «The Crown» nach oben schnellen lassen. Wie das Branchenblatt «Variety» unter Berufung auf Zahlen des Analyse-Unternehmens Whip Media berichtete, stieg die Zahl in Großbritannien am vergangenen Wochenende (11. bis 13. September) deutlich. Von einer ähnlichen Entwicklung berichtete das Magazin in den USA und anderen Ländern.

Seit 2016 inszeniert Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals. Die beiden ersten Staffeln handeln von den jungen Jahren der Queen zwischen Familienskandalen und politischen Krisen. In der anstehenden fünften Staffel geht es voraussichtlich ab November 2022 um die frühen 1990er Jahre, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana weiter verschlechterte.

240 Jahre: Riga erinnert an Gründung von Deutschem Stadttheater

RIGA: Mit einer Konferenz, einem Konzert und einem eigens neuinszenierten Theaterstück erinnert Riga am Dienstag an das 240-jährige Jubiläum des früheren städtischen Deutschen Theaters in der heutigen Hauptstadt Lettlands. Das Theater wurde 1782 auf Initiative und mit finanzieller Hilfe des deutsch-baltischen Barons und Kunstmäzens Otto Hermann von Vietinghoff gegründet. Untergebracht war es in einem von dem Architekten Christoph Haberland entworfenen Gebäude in der Altstadt - es bildete über ein Jahrhundert lang das kulturelle Zentrum für die damals vorherrschende deutsche Oberschicht in Riga.

Im 19. Jahrhundert gastierten zahlreiche namhafte Künstler der deutschsprachigen Kunstwelt wie etwa Franz Liszt oder Clara Schumann an dem Theater. Die musikalisch wichtigste Episode in der reichen Geschichte des Hauses ist aber das Engagement von Richard Wagner (1813-1883). Noch ehe er als Opernkomponist bekannt wurde, war Wagner von 1837 bis 1839 Kapellmeister am Stadttheater. Dort begann er mit der Komposition seiner frühen Oper «Rienzi» und erhielt Anregungen für den architektonischen Aufbau des Festspielhauses in Bayreuth.

Doch daran erinnert heute kaum noch etwas. In dem mehrfach umgebauten Theatergebäude gibt es nur noch den Ende der 1980er Jahre eingerichteten Wagner-Konzertsaal. Der gesamte Bau ist in schlechtem Zustand und seit 2007 geschlossen. Nun aber will die Richard-Wagner-Gesellschaft Riga das baufällige Gebäude als Konzert- und Aufführungsraum wiederherstellen. Damit soll es wieder seine ursprüngliche Gestalt erhalten - und auch den Wagner inspirierenden Theatersaal.

Die Pläne für den Wiederaufbau sollen auf einer online übertragenen Konferenz nach einem Rückblick auf die Geschichte des Stadttheaters und das Wirken Wagners in Riga vorgestellt werden. Abends soll das Konzert von Franz Liszt in Riga 1842 wiederaufgeführt werden und ein Musiktheater den einstigen Aufenthalt Wagners in der Stadt und am Theater lebendig werden lassen.

«Succession» gewinnt Emmy als bestes Drama

LOS ANGELES: Die Mediensatire «Succession» hat bei den Emmy Awards in Los Angeles den Preis als beste Dramaserie des Jahres gewonnen.

Die Serie über die Intrigen in einer untergehenden Mediendynastie hatte bereits 2020 diese Auszeichnung erhalten. Bei der Preisverleihung am Montag (Ortszeit) wurden auch Drehbuchautor Jesse Armstrong und Nebendarsteller Matthew Macfadyen (in der Rolle als Tom Wambsgans) für ihre Leistungen ausgezeichnet. In vielen anderen wichtigen Kategorien musste sich die 25-fach nominierte Serie, die lose am weltweit einflussreichen Murdoch-Clan angelehnt ist, aber geschlagen geben.