Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

«Lebenstraum erfüllt»: David Garrett kauft Geige für 3,5 Millionen

BERLIN: Star-Geiger David Garrett hat sich zu seinem Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht: Er kaufte eine seltene Geige des italienischen Geigenbauers Guarneri del Gesù, wie der Musiker der «Bild» sagte: «Ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt.»

Das Instrument aus dem Jahr 1736 habe er bei einem Pariser Auktionshaus für 3,5 Millionen Euro ersteigert. «Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert!» Eine Geige des italienischen Instrumentenbauers sei in der Tonqualität einzigartig - «ein echter Mythos». Weltweit gebe es nur etwa 150 bis 200 Exemplare.

Eine Geige von del Gesù werde teilweise für bis zu 14 Millionen Euro verkauft, sagte Garrett weiter. «Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto.» An der Versteigerung habe er von einem Frankfurter Hotel aus teilgenommen. Der Empfang sei so schlecht gewesen, dass er zum Telefonieren in den Innenhof gegangen sei. «Ich habe mich noch nie neben Mülltonen und Essenresten so glamourös gefühlt», berichtete er.

Garrett begann als Vierjähriger mit dem Geigespiel und wurde zu Beginn seiner Karriere als Wunderkind gefeiert. Bereits als Zwölfjähriger erhielt er seinen ersten Plattenvertrag. Am Sonntag (4. September) wurde der Musiker 42 Jahre alt.

Staatlicher Trauerakt für Japans Ex-Premier Abe kostet Millionen

TOKIO: Der heftig umstrittene staatliche Trauerakt für Japans kürzlich ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe wird den Steuerzahler umgerechnet mehr als 11 Millionen Euro kosten. Die Regierung von Abes Nachfolger Fumio Kishida veranschlagte die Mittel für die am 27. September geplante Veranstaltung mit mehr als 6000 in- und ausländischen Gästen am Dienstag auf mehr als 1,6 Milliarden Yen (11,5 Millionen), nachdem anfangs noch von 249 Millionen Yen die Rede gewesen war. Die zusätzlichen Ausgaben dienten Sicherheitsmaßnahmen und dem Empfang ausländischer Würdenträger, hieß es am Dienstag. Die hohen Kosten für den Steuerzahler dürften in der Öffentlichkeit des Landes auf deutliche Kritik stoßen, prophezeiten lokale Medien.

Abe war am 8. Juli während einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara von einem Ex-Militär mit einer selbstgebauten Waffe aus nächster Nähe von hinten erschossen worden. Der Attentäter hatte angegeben, Abe aus Hass auf die umstrittene Mun-Sekte ermordet zu haben. Die Sekte, zu der Abe in Verbindung gestanden hatte, habe seine Mutter in den finanziellen Ruin getrieben und die Familie zerstört. Das Attentat hatte in dem für seine niedrige Kriminalitätsrate und seine strengen Waffengesetze bekannten Land wie auch weltweit Entsetzen ausgelöst.

Doch dass Kishida kurz darauf ohne vorherige Beratungen im Parlament einen Staatstrauerakt für Abe ankündigte, stößt seither auf Kritik. Eine Mehrheit der Wähler ist nicht davon überzeugt, dass es eine solche in Japan unübliche Ehre für jemanden wie Abe geben soll. Der Rechtskonservative gilt zwar weltweit als ein verdienter Staatsmann, im eigenen Land war Abe jedoch mit seiner nationalistischen Agenda und seiner Verstrickung in Skandale um Vetternwirtschaft umstritten. Hinzu kommen die seine Verwicklungen - und die seiner regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) - in die umstrittene Mun-Sekte, die seit dem Attentat von Japans Medien aufgedeckt wurden. Aus diesen Gründe sind Kishidas Umfragewerte zuletzt klar gesunken.

Julia Roberts und George Clooney sprechen über Filmdreh in Australien

NEW YORK: Während der Dreharbeiten für ihren gemeinsamen Film «Ticket to Paradise» (dt. Ticket ins Paradies) ist Julia Roberts (54) von George Clooney (61) und seiner Familie umsorgt worden. Das erzählten die beiden Hollywood-Stars in einem «New York Times»-Interview, das am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Für den Dreh in Australien sei Roberts alleine angereist, während Clooney von seiner Ehefrau Amal und den beiden gemeinsamen Kindern begleitet worden sei. «Wir begannen auf Hamilton Island, wo es all die wilden Vögel gibt, und Julia hatte das Haus direkt unter Amal, mir und den Kindern», berichtete Clooney. Jeden Morgen habe er draußen nach Roberts gerufen - «und dann brachten wir ihr eine Tasse Kaffee herunter. Für meine Kinder war sie Tante Juju.»

«Die Clooneys haben mich vor völliger Einsamkeit und Verzweiflung bewahrt», sagte Roberts. «Wir waren in einer Blase, und so lange war ich noch nie von meiner Familie getrennt. Ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht mehr allein verbracht, seit ich 25 war.»

In «Tickets in Paradies» spielen die beiden Stars ein geschiedenes Ehepaar, das gemeinsam zu seiner Tochter nach Bali reist. In Deutschland kommt die Komödie am 15. September in die Kinos.

Pianist Igor Levit: Corona-Zeit gab mir die Chance zum Durchatmen

BERLIN: Der Pianist Igor Levit (35) blickt heute mit einer gewissen Dankbarkeit auf die Corona-Zwangspause zurück. «Ich schaue zurück auf eine Zeit, die mir eine Chance gegeben hat zum Durchatmen, aber auch eine Chance zum In-mich-Gehen, eine Chance für eine ganz andere Art der Kommunikation mit meinem Publikum, eine Chance des Zeit-Habens und der Reifung», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Levit zählt zu den führenden Pianisten seiner Generation und hatte im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 mit seinen Twitter-Konzerten viele Menschen erreicht und berührt.

«Ich weiß um die luxuriöse Position, in der ich war, ich konnte mir diese Chance buchstäblich leisten, andere konnten das nicht», sagte der Pianist, der unter anderem mit der Einspielung sämtlicher Beethoven-Sonaten (2019) berühmt geworden war. «Für andere war das eine ausschließlich dunkle Zeit.» Er selbst habe aber feststellen dürfen, «was es heißt, mehr Raum zu haben». Damit habe auch seine Entscheidung zu tun, weniger Auftritte zu absolvieren. «Ich habe im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen relativ spät angefangen, sehr viele Konzerte zu spielen. Das erste Jahr, wo ich wirklich viel gespielt habe, da war ich 26. Seitdem waren es Jahre von höchster Geschwindigkeit und Intensität.»

Nun brauche er mehr Raum: «Ich möchte Zeit und Ruhe haben, um auch andere Dinge zu machen. Damit ein Konzerterlebnis idealerweise immer frisch, neu und inspiriert bleibt, dazu muss es Freiräume geben. Wenn es die nicht gibt, gerät man in die Mühle der Routine. Deshalb: Weniger und bewusster. Mehr durchatmen.» Levit ist auch politisch engagiert und meldet sich etwa gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus zu Wort. Einen Gang in die Politik schließt er aber aus. «Dass ich wahrnehmbar aktiv bleibe, das steht außer Frage, aber dass ich mich institutionell einbinden lasse - nein.»

Am 9. September erscheint Levits neues Album «Tristan» mit Werken von Hans Werner Henze, Richard Wagner, Gustav Mahler und Franz Liszt. Am 6. Oktober soll der Dokumentarfilm «Igor Levit - No Fear» von Regina Schilling herauskommen.