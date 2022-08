Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Viola Davis spielt in neuem «Tribute von Panem»-Film die Schurkin

LOS ANGELES: Oscarpreisträgerin Viola Davis schlüpft in dem neuen Film aus dem «Tribute von Panem»-Universum in die Schurkenrolle. Die 57-Jährige übernimmt in der geplanten Fantasy-Saga «The Ballad of Songbirds and Snakes» die Rolle der Spielmacherin (englisch: «Gamemaker») Doktor Volumnia Gaul, wie die Schauspielerin bei Instagram mitteilte.

Die Verfilmung des Panem-Romans von Suzanne Collins (dt. Titel «Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange») soll im November 2023 in die Kinos kommen. Auch «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage (53) und Schauspieler Jason Schwartzman (42, «Marie Antoinette») werden in dem Film zu sehen sein. Francis Lawrence führt Regie.

Aus der Original-Buch-Trilogie entstanden bislang vier Filme, die von 2012 bis 2015 weltweit rund drei Milliarden Dollar einspielten. Das Mädchen Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), das in der fiktiven Welt namens Panem lebt, wird von einem totalitären Regime unter dem machthungrigen Anführer Coriolanus Snow (Donald Sutherland) gezwungen, gegen Jugendliche aus anderen Distrikten in Kampfspielen bis zum Tod anzutreten.

Der neue dystopische Science-Fiction-Roman spielt 64 Jahre vor diesen Ereignissen und dreht sich um den jungen Snow (Tom Blyth), der bei den 10. «Hunger Spielen» der jungen Kämpferin Lucy (Rachel Zegler) aus Distrikt 12 als Mentor zur Seite stehen soll.

Friedrich Liechtenstein kauft Sachen, die verschwinden

BERLIN: Der Berliner Künstler Friedrich Liechtenstein gibt gerne Geld für Sachen aus, die nicht lange währen. «Ich bin tatsächlich sehr bestrebt, mein Herz nicht an Dinge zu hängen», sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kaufe sehr viele Sachen, die verschwinden. Parfum, Wein, Essen. Ich mache gerne Reisen. Alles, was ephemer ist, was verschwindet, kaufe ich mir.»

Dagegen kaufe er weder Wohnung noch Autos, Uhren oder Kunst. «Ich finde es schön, wenn es ein bisschen leer ist. Aber ich bin gerne unterwegs und habe keine Scheu, Geld auszugeben», sagte Liechtenstein. Der Entertainer, der auch als Werbefigur auftritt, veröffentlicht am Freitag (19. August) das neue Album «Good Gastein».

«Eine Zeitlang gab es gegenüber einen Laden, der hatte ganz teure Kerzen», erzählte Liechtenstein. «Eine Kerze hat 2,50 Euro gekostet. Da habe ich immer viele Kerzen gekauft. Die haben mich immer angeguckt: «Kauft der Typ schon wieder für 50 Euro Kerzen?»» Es lohne sich auch, gute Getränke zu kaufen und «gut und teuer» essen zu gehen. «Dann wird die Stadt auch schöner, wenn mehr Menschen gute Restaurants zu schätzen wissen.»

Angelina Jolie macht Afghaninnen Mut: «Offenes Afghanistan möglich»

NEW YORK: Ein Jahr nach der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht in Afghanistan hat sich Hollywood-Star Angelina Jolie hoffnungsvoll gezeigt, dass für die Frauen in dem Land einmal bessere Zeiten kommen werden. «In der Geschichte Afghanistans hat es verschiedene Kapitel und viele dunkle Momente gegeben. Dies ist zweifelsohne eines davon. Aber ich bin sicher, dass es nicht das letzte Kapitel ist», schrieb die 47-Jährige in einem Kommentar für das «Time»-Magazin. Der Traum von einem «pluralistischen, offenen Afghanistan» sei momentan eine ferne Hoffnung, «aber ich weiß, dass er möglich ist. Dies ist noch nicht das Ende», schrieb Jolie.

Die sechsfache Mutter und langjährige Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge setzt sich seit Jahren für humanitäre Anliegen ein. Vor einem Jahr trat sie der Plattform Instagram bei und veröffentlichte als ersten Eintrag den Brief eines afghanischen Mädchens. Sie wolle dabei helfen, die Geschichten und Stimmen von Menschen, die um ihre Menschenrechte kämpften, auf Instagram zu teilen, schrieb Jolie damals. Im Februar und März veröffentlichte sie weitere Briefe.