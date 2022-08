Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.22 | Überblick

Kylie Minogue: «Habe immer zu Olivia Newton-John aufgeschaut»

SYDNEY: Die australische Sängerin und Schauspielerin Kylie Minogue hat Olivia Newton-John als große Inspiration für ihr Leben gewürdigt.

Die in Australien aufgewachsene und durch ihre Hauptrolle im Musical «Grease» weltweit berühmt gewordene Newton-John war am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben. «Seit ich zehn Jahre alt war, habe ich Olivia Newton-John geliebt und zu ihr aufgeschaut. Und das wird immer so bleiben», schrieb Minogue (54) am Dienstag auf Twitter. Dazu stellte sie ein Foto, das die beiden gemeinsam zeigt. «Sie war und wird für immer eine Inspiration für mich in vieler, vieler Hinsicht sein.» Newton-John wird in Australien ganz besonders verehrt.

Hugh Jackman: «Habe jede Nacht Olivias Poster geküsst»

SYDNEY/NEW ROCHELLE: Der australische Schauspieler Hugh Jackman hat sich bestürzt über den Tod von Olivia Newton-John gezeigt. «Ich bin am Boden zerstört, schrieb der 53-Jährige («X-Men») auf Facebook. «Es ist kein Geheimnis, dass Olivia mein erster Schwarm war. Ich habe ihr Poster jeden Abend vor dem Schlafengehen geküsst.» Newton-John, die am Montag im Alter von 73 Jahren verstarb, ist in Australien aufgewachsen und dort seit Jahrzehnten eine landesweit gefeierte Ikone.

«Es war eines der großen Privilegien meines Lebens, sie kennenzulernen», schrieb Jackman weiter. «Sie war nicht nur eine der talentiertesten Personen, die ich kenne, sie war eine der offenherzigsten, großzügigsten und lustigsten.» Ihr Vermächtnis als Kämpferin gegen den Krebs werde in den kommenden Jahren nur noch stärker werden. «Ich liebe Dich Olivia.»

Krebszentrum zum Tod von Newton-John: «Sind Olivia unendlich dankbar»

MELBOURNE: Nach dem Tod von Olivia Newton-John am Montag mit 73 Jahren hat das von ihr in Australien gegründete Krebs-Zentrum der Filmikone für ihre Bemühungen im Kampf gegen die Krankheit gedankt. «Olivia hat die Leben vieler Menschen in ganz Australien und der ganzen Welt berührt, vor allem aber jene unserer Mitarbeiter und Patienten im Olivia-Newton-John-Centre, die sie jeden Tag ermutigte, inspirierte und unterstützte», teilte das Zentrum am Dienstag mit.

«Wir sind unendlich dankbar für die besondere Beziehung, die wir viele Jahre mit Olivia hatten», hieß es weiter. «Sie war für viele, viele Menschen das Licht am Ende des Tunnels.» Das Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre (ONJCWC) wurde 2012 in Melbourne gegründet und ist in der Krebs-Behandlung und -Forschung aktiv.

Die Schauspielerin und Sängerin, die ihre Kindheit in Australien verbracht hat, sei eine treibende Kraft darin gewesen, Krebspatienten ganzheitlich zu behandeln und sich um deren Geist, Seele und Körper zu kümmern. «Das ONJ Center war ihr Traum und wir sind stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen, um ihr Vermächtnis zu ehren.»