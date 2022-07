Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.07.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Japans abgedankter Kaiser Akihito mit Herzinsuffizienz

TOKIO: Japans abgedankter Kaiser Akihito gibt seinem Volk erneut Grund zur Sorge. Bei dem 88 Jahre alten Vater des heutigen Kaisers Naruhito sei eine Herzinsuffizienz diagnostiziert worden, gab das kaiserliche Haushofamt am Dienstag bekannt. Er befinde sich jedoch auf dem Weg der Besserung, nachdem er behandelt wurde. Der Befund sei am Sonntag bei einer Herzuntersuchung erstellt worden. Der frühere Kaiser müsse aber nicht ins Krankenhaus und könne stattdessen seine Medikamente weiterhin in seiner Residenz einnehmen, hieß es.

Der im Volk beliebte frühere Monarch hatte Ende April 2019 auf eigenen Wunsch abgedankt und als Begründung nachlassende Kräfte angeführt. Er war der erste Kaiser Japans seit rund 200 Jahren, der noch zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte. Der 88-Jährige leidet seit einigen Jahren unter einer angeschlagenen Gesundheit. Akihito, der 2003 wegen Prostatakrebs operiert worden war, musste sich unter anderem einer Bypass-Operation unterziehen.

Kutcher über «Die wilden Siebziger»: Rückkehr zum Set war nostalgisch

LOS ANGELES: Hollywoodstar Ashton Kutcher blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit mit seiner heutigen Ehefrau Mila Kunis in der Sitcom «Die wilden Siebziger» zurück. «Wir befinden uns bloß wegen dieser Serie an dem Punkt an dem wir heute sind», sagte der 44-Jährige am Montag (Ortszeit) dem US-Magazin «Variety».

Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Serie waren Kutcher und Kunis für Gastauftritte in dem Netflix-Ableger «Die wilden Neunziger» noch einmal am Drehort, an dem sie sich damals kennen gelernt hatten. «Es war wirklich nostalgisch, zurück am Set zu sein», erklärte Kutcher. «Es sind alles dieselben Leute, die «Die wilden Siebziger» gemacht haben, deshalb war es ziemlich skurril.»

Kutcher und Kunis (38) hatten am Set zu «Die wilden Siebziger» ihren ersten Kuss - damals nur, weil es im Drehbuch stand. 2012 wurden die beiden Schauspieler tatsächlich ein Paar, 2015 heirateten sie. Die beiden sind Eltern einer siebenjährigen Tochter und eines fünf Jahre alten Sohnes.

TV-Sender feiern Schwarzeneggers 75. Geburtstag

BERLIN: Am kommenden Samstag (30.7.) ist der 75. Geburtstag von Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger. Der gebürtige Österreicher wurde als Bodybuilder berühmt, dann aber auch zum Filmstar und Politiker in den USA - ein Weltstar. Anlässlich seines Geburtstages zeigen einige deutsche Fernsehsender Filme und Dokus.

Tele5 zum Beispiel sendet am Samstag ab 20.15 Uhr erst «Der City Hai» von 1986 und dann «Vendetta - Alles was ihm blieb war Rache» aus dem Jahr 2017. Das ZDF strahlt in der Nacht zum 31. Juli dann die fast 30 Jahre alte Actionparodie «Last Action Hero» aus (1.50 Uhr).

Auch Kabel eins feiert den 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger mit Filmen und einer Doku. So zeigt der Sender am 1. August erst den Science-Fiction-Actionfilm «Total Recall - Die totale Erinnerung» von 1990 (20.15 Uhr), dann die Doku «Die Arnold Schwarzenegger Story» (22.40 Uhr) und schließlich den Klassiker «Terminator» (23.45 Uhr) aus dem Jahr 1984, in dem Schwarzenegger einen Androiden (im Film als Cyborg bezeichnet) mimt.