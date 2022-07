Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.22 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Schauspielerin Kate Mara erwartet zweites Kind

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Kate Mara («House of Cards») wird Berichten zufolge zum zweiten Mal Mutter. Auf Instagram deutete die 39-Jährige ihre Schwangerschaft zunächst mit einem Bild an, das sie händchenhaltend mit ihrem Ehemann Jamie Bell (36) zeigt. «Da sind drei von uns auf diesem Foto», schrieb Mara dazu. Die dritte Person versteckt sich demnach unter Maras weitgeschnittenem Kleid. Das PR-Team der Schauspielerin bestätigte die Schwangerschaft dann den US-Magazinen «Hollywood Reporter» und «People».

Das Schauspieler-Paar gab 2017 seine Hochzeit bekannt. 2019 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Bell hat bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Evan Rachel Wood, von der er sich 2014 scheiden ließ.

Krimidrama an der kanadischen Küste: «Die Korallenbraut»

BERLIN: Ein abgelegenes Fischerdorf im Nordosten Kanadas ist der Schauplatz eines mysteriösen Todesfalls, den Roxanne Bouchard in den Mittelpunkt ihres Romans «Die Korallenbraut» gestellt hat. Vor der Küste der Halbinsel Gaspé, dort, wo der St.-Lorenz-Strom in den Atlantik fließt, treibt ein leeres Fischerboot. Bald darauf wird die Leiche der Kapitänin gefunden. Der Todesfall könnte ein Unfall gewesen sein, möglicherweise aber auch ein Mord. Darauf gibt es Hinweise. Um den Fall aufzuklären, muss Polizeisergeant Morales aus der Stadt in das Dorf reisen und die Fischer befragen, die allen Fremden gegenüber skeptisch sind.

«Die Korallenbraut» ist aber nicht nur Kriminalroman. Zunehmend gerät das Thema Identität und Zugehörigkeit in den Mittelpunkt der Erzählung. Morales, einst von Mexiko nach Kanada eingewandert, fühlt sich dort immer noch nicht richtig heimisch, besonders seit seinem Umzug in die Provinz von Quebec. Und auch die Tote war als einzige Frau unter männlichen Fischern eine Außenseiterin.

Bouchard verknüpft die unterschiedlichen Erzählstränge zu einem überzeugenden Spannungsroman. Eine besondere Rolle spielt dabei die raue Natur der Atlantikküste, die das Geschehen untermalt und dem Roman seinen besonderen Reiz verleiht.

Kardashian-Freund Davidson in neuer «The Kardashians»-Staffel dabei

LOS ANGELES: In der ersten Staffel wurde bereits über den neuen Freund von Kim Kardashian gesprochen - nun wird der US-Comedian Pete Davidson selbst in der Reality-Show «The Kardashians» zu sehen sein. Die zweite Staffel der Sendung um seine Freundin Kim Kardashian (41) und ihre Familie soll ab September beim US-Streamingdienst Hulu gezeigt werden, wie dieser am Montag (Ortszeit) bekanntgab. Dazu teilte Hulu einen Trailer für die neue Staffel, in dem auch Davidson auftritt. In einem kurzen Clip sieht man den 28-Jährigen neben Kims Schwester Khloé, als Kim dazukommt und fragt: «Babe? Möchtest du eben schnell mit mir duschen?» Der Comedian lässt daraufhin kommentarlos sein Handy aus der Hand fallen und läuft hinter seiner Freundin her.

In der ersten Staffel der Sendung hatte Kim bereits mehrere Details aus ihrer neuen Beziehung geteilt. So habe sie etwa nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der Show «Saturday Night Live» einen der Produzenten nach Petes Handynummer gefragt und so den ersten Schritt zu einem Kennenlernen gemacht. Auch Petes Stimme war bereits mehrfach in der Show zu hören, gesehen hat man ihn allerdings noch nicht. Die Unternehmerin und der Komiker sind seit Ende 2021 ein Paar.

Weitere Themen in der neuen Staffel sind laut Trailer Kylies zweite Schwangerschaft, Kourtneys Hochzeitsplanung mit Schlagzeuger Travis Barker und nicht näher benannte gesundheitliche Probleme des Familien-Oberhaupts und «Momagers» Kris Jenner.

«The Kardashians» ist der Nachfolger der Reality-Show «Keeping up with the Kardashians», in welcher die Familie 20 Staffeln lang ihr glamouröses Leben begleiten ließ. In Deutschland ist die neue Reality-Sendung bei Disney+ zu sehen.

Berichte: Johnny Depp legt Rechtsstreit um Vorfall am Drehset bei

LOS ANGELES: Hollywood-Star Johnny Depp (59) scheint US-Medienberichten zufolge einen Schadenersatzprozess in Kalifornien vermieden zu haben. Depps Anwälte hätten einen Rechtsstreit mit einem früheren Mitarbeiter vom Set des Films «City of Lies» vorläufig beigelegt, berichteten «Variety», «Hollywood Reporter» und andere US-Branchenportale am Montag übereinstimmend. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Depps Anwälten blieb zunächst ohne Antwort.

In der 2018 in Los Angeles eingereichten Zivilklage hatte der Mitarbeiter dem Schauspieler vorgeworfen, Depp sei bei einem Vorfall während der Dreharbeiten 2017 ausfällig geworden und habe ihm zweimal in die Rippen geschlagen. Ende Juli sollte der Fall nun eigentlich vor Gericht gehen. Einzelheiten über die angebliche außergerichtliche Einigung wurden am Montag zunächst nicht bekannt.

Der «Fluch der Karibik»-Star hatte Anfang Juni einen weitgehenden Sieg in einem Verleumdungsprozess mit der US-Schauspielerin Amber Heard davongetragen. Die beiden früheren Eheleute hatten sich gegenseitig unter anderem häusliche Gewalt vorgeworfen. Heard wurde dazu verurteilt, Depp Schadenersatz in Millionenhöhe zu zahlen.