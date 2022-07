Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.07.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

«Avatar»-Regisseur Cameron: Möchte irgendwann Staffelstab weitergeben

LOS ANGELES: Will Erfolgsregisseur James Cameron seine Science-Fiction-Reihe «Avatar» gar nicht selbst zu Ende bringen? Andeutungen in diese Richtung machte der Kanadier nun in einen Interview mit dem «Empire»-Magazin. «Die «Avatar»-Filme verlangen mir alles ab», sagte der 67-Jährige. Er habe noch ein paar andere Projekte in der Entwicklung, die spannend seien. «Ich denke, dass ich irgendwann - ich weiß nicht, ob nach dem dritten oder vierten Film - den Staffelstab an einen Regisseur weitergeben möchte, dem ich vertraue, so dass ich mich anderen Dingen widmen kann, die mich auch interessieren. Oder vielleicht auch nicht.»

«Avatar» sei jedoch immer noch seine Welt, sagte Cameron weiter. Hier könne er alle Themen behandeln, die ihm in seinem privaten und künstlerischen leben wichtig seien, wie Familie, Nachhaltigkeit, Klima oder Natur. «Ich wurde immer aufgeregter, je weiter ich mit der Geschichte kam.» Er hoffe eigentlich, dass er den vierten Film noch machen könne, aber das hänge auch vom Markt ab. Film drei sei schon abgedreht und erscheine in jedem Fall. «Ich hoffe wirklich, dass wir vier und fünf machen können, weil es letztendlich eine große Geschichte ist.»

«Avatar - Aufbruch nach Pandora» (2009) gilt mit weltweiten Einnahmen von über 2,8 Milliarden Dollar als finanziell erfolgreichster Film der Geschichte. 2017 begann Cameron mit der gleichzeitigen Arbeit an vier weiteren «Avatar»-Filmen. Die geplanten Filmstarts wurden häufiger verschoben, zuletzt wegen der Corona-Pandemie. «Avatar: The Way of Water» soll nun Mitte Dezember in die Kinos kommen, gefolgt von den weiteren Teilen 2024, 2026 und 2028.

Rachel Brosnahan zu Schüssen in Heimatort: «Mein Herz ist gebrochen»

BERLIN: Die US-Schauspielerin Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maisel») hat sich entsetzt und traurig über die Schüsse bei einer Feiertagsparade im US-Bundesstaat Illinois geäußert. «Ich bin in Highland Park aufgewachsen, und diese Parade ist für so viele Familien ein Höhepunkt des Jahres», schrieb die 31-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter. «Mir ist jedes Mal übel, wenn es solche Nachrichten gibt - ich wünsche niemandem diesen Stich in der Magengrube, wenn ihr eure Familie und Freunde anruft, um sicherzugehen, dass es allen gut geht.» Sie habe «keine Worte». Dazu teilte Brosnahan einen Link zu der amerikanischen Non-Profit-Organisation «Everytown for Gun Safety», die sich für Waffenkontrolle einsetzt.

In ihrer Instagram-Story teilte die Schauspielerin zudem Erinnerungen an ihre Jugend in Highland Park. «Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dort nicht sicher sein könnte», schrieb sie. «Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wir haben unseren Verstand verloren. Mein Herz ist gebrochen - für die Familien in Highland Park, die von den heutigen Schüssen betroffen sind.»

Der Sänger und Songwriter Richard Marx (58), der wie Brosnahan nach eigenen Angaben in Highland Park aufwuchs, äußerte sich ebenfalls auf Twitter zu der Tat. Er erkundige sich gerade aktiv nach dem Wohlergehen der Menschen, die er vor Ort noch kenne, schrieb er am Montagabend. «Diese ständigen Massenerschießungen brechen mir immer das Herz, egal wo sie stattfinden, aber heute bin ich besonders untröstlich. Und besonders wütend über die Sinnlosigkeit.»

In dem Vorort von Chicago hatte ein Schütze bei einer Straßenparade zum Unabhängigkeitstag in die Menge gefeuert und mindestens sechs Menschen getötet, dazu etliche verletzt. Am Montagabend berichteten mehrere US-Sender, die Polizei habe einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Marianne Rosenberg: Frauen müssen «20.000 Mal lauter brüllen»

BERLIN: Sängerin Marianne Rosenberg (67, «Er gehört zu mir») hat nach eigenen Worten erlebt, dass sie als Frau «vollkommen unterschätzt» wurde. «Die eigene Arbeit zu machen, Musik zu schreiben, Musik zu produzieren, die Etats reinzuholen - das hat lange gedauert, bis man mir das anvertraut hat», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie findet: «Als Frau muss man 20.000 Mal lauter brüllen und Theater machen, um überhaupt gesehen zu werden und sich durchzusetzen.»

Vor den Rapperinnen in Deutschland habe sie Respekt, so Rosenberg. «Auch wenn ich manchmal sage, dieses Vokabular, was ihr euch von den Männern holt, stellt teilweise eine eigene Diskriminierung dar - was diese jungen Frauen aber nicht so empfinden. Es ist eine andere Generation, die gehen ihren eigenen Weg.»

Ansonsten könne sie im deutschen Musikbusiness diese Kraft kaum erkennen. «Die älteren Frauen ducken sich alle weg und versuchen so unauffällig wie möglich, Reparaturen an sich durchzuführen, damit sie noch irgendwie geduldet werden auf der Bühne.» Da müsse ein neues Selbstbewusstsein her. «Da weht uns auch eine Menge Wind von der männlichen Seite ins Gesicht.»

Rosenberg, die seit den 1970er Jahren die deutsche Musiklandschaft prägt, veröffentlicht am 8. Juli ein neues Album. Auf «Diva» singt sie deutsche Coverversionen von Hits aus der Disco-Ära.