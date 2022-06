Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Dunkle Firmenvergangenheit: «Braunes Erbe»

KÖLN: Sie produzieren Puddingpulver, Autos oder Stahl und wurden reich damit: Die Quandts, die Flicks, die Oetkers, die Porsches, Reimanns oder von Fincks sind große deutsche Unternehmerdynastien, die eines gemeinsam haben: Sie blicken auf eine dunkle Vergangenheit zurück. Denn sie alle kollaborierten mit den Nationalsozialisten und machten sich durch den Einsatz von Zwangsarbeitern schuldig.

In seinem Buch «Braunes Erbe» zeichnet der niederländische Wirtschaftsjournalist David de Jong diese bedrückende Geschichte nach. Noch eines eint diese Unternehmen: Nach dem Krieg wurden sie von ihren Untaten reingewaschen, verdienten weiter gutes Geld und stellten sich erst der Vergangenheitsbewältigung, als der öffentliche Druck zu groß geworden war. De Jong erzählt diese unrühmliche Geschichte auf breiter Faktengrundlage, aber im Plauderton, oft aufgelockert durch Anekdoten. Manchmal wie im Fall Quandt gehen die privaten Details vielleicht ein bisschen weit, aber er erreicht so natürlich einen größeren Leserkreis.

Bedrohliches China: «Alarmstufe Rot»

HAMBURG: Plant die Volksrepublik China die baldige Eroberung Taiwans? Steht also nach dem Ukrainekrieg schon die nächste weltpolitische Erschütterung ins Haus? Für den Ethikprofessor Alexander Görlach ist diese Gefahr akut. Das zeigt schon der Titel seines Buchs: «Alarmstufe Rot. Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt.»

Görlach, der sich vehement auf die Seite Taiwans stellt, listet auf, was China für seine unmittelbaren Nachbarn und für den Westen so gefährlich macht: Wachsende Militarisierung, imperialistisches Gehabe, ideologische Verhärtung und der Versuch, ein weltweites Netz von Abhängigkeiten zu schaffen. Insgesamt ein extrem düsteres Bild.

Allerdings zeigen gerade jüngste Entwicklungen, die der Autor nicht mehr berücksichtigen konnte, dass nicht alles immer im Sinne Chinas verläuft. So ist sein Versuch, pazifische Inselstaaten eng an sich zu binden, bei einigen der Umworbenen auf Widerstand gestoßen, und die USA baut aktuell die indopazifische Sicherheitsallianz Quad zusammen mit Indien, Japan und Australien auf.

«Aquaman»-Star Momoa wird Botschafter für Ozeanschutz

LISSABON: «Aquaman»-Star Jason Momoa setzt sich von nun an als Botschafter für den Schutz der Ozeane und seiner Bewohner ein. «Voller Respekt, Bewunderung und Demut schließe ich mich der UN-Familie an und verpflichte mich zu der äußerst wichtigen Arbeit: dem Ozean und allen lebenden Kreaturen auf unserem wunderschönen, BLAUEN Planeten zu dienen, sie zu schützen und zu erhalten», schrieb der 42-Jährige auf Instagram. Das UN-Umweltprogramm UNEP ernannte ihn bei der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen am Montag zum «Botschafter für das Leben unter Wasser».

Der auf Hawaii geborene Schauspieler ist vor allem bekannt für seine Rolle als DC-Superheld «Aquaman», der das Unterwasserreich Atlantis regiert und mit Meereslebewesen kommunizieren kann. Außerdem spielte er den Krieger Khal Drogo in «Game of Thrones». Laut einer UNEP-Mitteilung setzt sich Momoa schon seit längerer Zeit unter anderem gegen die Verschmutzung der Meere durch Einweg-Plastik und für den Erhalt der Korallenriffe ein. Als Botschafter soll er die Welt weiter auf die Dringlichkeit zum Handeln aufmerksam machen.

Momoa wurde zu der Ozeankonferenz in Lissabon von seinen beiden Kindern, der 14-jährigen Lola und dem 13-jährigen Nakoa-Wolf, begleitet. Beide posierten neben ihrem Vater für ein Foto, welches Momoa auf Instagram veröffentlichte. «Wir müssen uns bemühen, das Unrecht, das wir an unseren Kindern und Enkeln verübt haben, wieder gut zu machen», erklärte der Hollywoodstar.