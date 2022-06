Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Beyoncé veröffentlicht neue Single «Break My Soul»

BERLIN: Die US-Sängerin Beyoncé (40) hat die erste Single ihres neuen Albums «Renaissance» veröffentlicht. Der Song «Break My Soul» erschien am Montagabend (Ortszeit) zunächst beim Streaminganbieter Tidal und kurz darauf auf den anderen Streamingplattformen. Auf YouTube veröffentlichte Beyoncé zudem ein Lyric-Video mit dem Songtext. Der Titel «6. Break My Soul», der am Anfang des Videos zu sehen ist, deutet darauf hin, dass es sich um das sechste Lied des Albums handelt.

Erst vergangene Woche hatte der Superstar mit knappen Informationen in den sozialen Netzwerken ihr siebtes Solo-Studioalbum angedeutet. «Renaissance» soll demnach am 29. Juli erscheinen. Immer wieder, so auch beim Musikvideo zu «Break My Soul», ergänzt die Musikerin den Albumtitel außerdem mit dem Zusatz «Act I». Beyoncés bislang letztes Studioalbum «Lemonade» erschien 2016 und war ein weltweiter Erfolg.

Toni Garrn und Alex Pettyfer feiern auf Paros Hochzeit

BERLIN: Das deutsche Model Toni Garrn (29) und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (32) haben in Griechenland ihre Hochzeit gefeiert. Auf Instagram teilte Garrn am Montagabend ein Video von der Zeremonie, die direkt am Meer stattfand. Das Top-Model trägt darauf ein bodenlanges weißes Kleid, einen Schleier und Sandalen, der Schauspieler einen cremefarbenen Anzug zu einem weißen Hemd. «Gestern fühlte sich wie der schönste Traum an», schrieb Garrn zu dem Video. Als Standort für den Clip gab sie die Insel Paros an. «Ich sammle alle Fotos... Bleibt dran!» Dazu teilte sie drei Emojis: Ein Unendlichzeichen, eine griechische Flagge und ein weißes Herz. Ihr Ehemann kommentierte ebenfalls mit einem Unendlichzeichen und einem weißen Herz und setzte noch ein Braut-Emoji dazu.

In Garrns Instagram-Story war zudem ein Foto von Pettyfer zu sehen, auf dem er an einem mit Blumen geschmückten Tisch steht und offenbar eine Rede hält. «Nachträglich alles Liebe zum Vatertag. Ich glaube, dein erster war besonders», schrieb Garrn dazu. In Großbritannien fiel der Vatertag in diesem Jahr auf den 19. Juni.

Garrn und Pettyfer hatten bereits im Oktober 2020 standesamtlich in Garrns Heimatstadt Hamburg geheiratet. Die Verlobung gab das Model Silvester 2019 auf Instagram bekannt.

Campino zum 60.: Ein amüsantes Genuschel für die «Lutscher»

BERLIN/DÜSSELDORF: Es scheint ihn selbst ein wenig überrascht zu haben - aber an diesem Mittwoch (22.6.) wird Campino, seit vier Jahrzehnten Frontmann der Punkrock-Band Die Toten Hosen, tatsächlich 60. Für einen alten Song hatte das Konsequenzen: «Wort zum Sonntag» gibt es jetzt im «70 ist die neue 60, ihr Lutscher!»-Mix - weil der Text («Ich bin noch keine sechzig/Und ich bin auch nicht nah dran») sonst nicht mehr zum Alter des Sängers gepasst hätte.

Campino erklärt dies im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur so: «Es ist erstmal schön, wenn man diese 60 erreicht hat - als ich 20 war, schien das für mich unvorstellbar. Ich habe kurz überlegt, ob ich bei dem Lied ein paar Strophen ändern oder hinzufügen sollte, bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass ich es damit nur ruinieren würde. Es hat auch so seine Gültigkeit. Aber die Idee, mal eben aus Spaß eine 70 ins Mikrofon zu nuscheln, fand ich amüsant.»

Daher heißt es nun in dem Lied: «Ich bin noch keine siebzig, und ich bin auch nicht nah dran. Und erst dann werde ich erzählen, was früher einmal war.» Der Hosen-Frontmann fügte im Interview hinzu: «Ich will mich nun auch nicht jünger machen als ich bin. Man kann schon ganz oft erkennen, dass man älter geworden ist, und muss sich von jeder Menge Sachen verabschieden.» Klar sei: «Zu diesem Spiel namens Leben gehört, dass man irgendwann rausfliegt. Ich mochte diese Art von Leuten noch nie, die am Ende das Spielbrett umwerfen und sagen: Ich mach' jetzt nicht mehr mit. So läuft das nicht», sagte Campino.

Der Sänger wird am Mittwoch 60. Er ist derzeit mit den Toten Hosen, die gerade ihr 40-Jähriges feierten, auf großer Jubiläumstournee, am 24. und 25. Juni in der Heimatstadt Düsseldorf.