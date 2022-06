Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.22 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Robbie Williams kündigt Jubiläums-Album «XXV» mit Orchester an

LONDON: Anlässlich seines 25. Jubiläums als Solokünstler hat der britische Sänger Robbie Williams («Let Me Entertain You») ein Album angekündigt, für das er seine größten Hits mit einem Orchester neu aufgenommen hat. «XXV» erscheint am 9. September und enthält neben neu arrangierten Versionen von «Feel», «No Regrets» oder «Rock DJ» auch den brandneuen Song «Lost». Eine Neuauflage der Ballade «Angels» wurde am Dienstag als erste Single veröffentlicht.

«Das Album ist für mich eine Gelegenheit, auf das Zeug zurückzublicken und dieses Mal einiges davon zu mögen», sagte Williams (48) bei der «XXV»-Präsentation in London. Als die Songs erstmals veröffentlicht wurden, sei er «zu nah dran» gewesen. «Dann liest man die reizenden Worte der Menschen, die eine Kritik schreiben und denkt: «Ja. Das ist wirklich Mist, oder?» Und dann denkt man sich: «Nächstes Mal werde ich es besser machen.»»

Inzwischen habe er seinen Frieden mit den Songs geschlossen, sagte der ehemalige Take-That-Sänger. «Jetzt kann ich mir das noch mal anschauen und denke dann: Eigentlich hab ich das ganz gut gemacht.» Manche seiner Songs mag er nach eigener Aussage allerdings immer noch nicht. Die Single «Millennium» sei «Mist», sagte Williams, was ihn aber nicht davon abhielt, den Song für «XXV» mit dem niederländischen Metropole Orkest neu aufzunehmen.

Williams berichtete scherzhaft, wie er die Lieder für sein neues Album ausgewählt habe: «Ich bin auf Youtube gegangen und habe geschaut, welche Songs am meisten Klicks haben.» Neben der regulären Version mit 19 Tracks erscheint auch eine Deluxe Edition von «XXV» mit insgesamt 29 Tracks, darunter drei weitere neue Lieder. Für das kommende Jahr kündigte Robbie Williams ein komplett neues Album an.

Action, Spannung und Klamauk im Zug: «Bullet Train»

BERLIN: Die japanischen Hochgeschwindigkeitszüge sind wegen ihrer technischen Fortschritte weltberühmt. In so einem Shinkansen lässt Kotaro Isaka seine Thrillerkomödie «Bullet Train» spielen, deren Handlung so rasant ist wie der Zug selbst.

Im Zug treffen gleich mehrere Auftragskiller aufeinander, deren Interessen sich fatal überschneiden. Am Anfang steht ein Erfolg, denn einem der Killer ist es gelungen, den entführten Sohn eines Gangsterbosses zu befreien. Einen Koffer voller Lösegeld hat er auch gerettet. Auf diesen Koffer haben es auch andere Gangster abgesehen, die ebenfalls in dem Zug unterwegs sind.

Aus dieser Situation hat der japanische Schriftsteller Kotaro Isaka eine abenteuerliche Geschichte entwickelt. Auf einmal ist der Geldkoffer verschwunden, und es gibt einen Toten. Die Killer, jeder noch schräger gezeichnet als die anderen, greifen zu aberwitzigen Mitteln, um heil aus dem Zug zu kommen. Absurde und slapstickhafte Szenen sorgen dafür, dass «Bullet Train» bei aller Spannung und Action nie zu ernst wird.

Eine solche Geschichte ruft geradezu nach einer Verfilmung. Und tatsächlich hat Hollywood die 2010 im japanischen Original veröffentlichte Geschichte entdeckt und mit Brad Pitt und Sandra Bullock in den Hauptrollen verfilmt. «Bullet Train» soll im Juli in die Kinos kommen.

Martin Scorsese: Hätte gerne noch einen Film mit Ray Liotta gedreht

BERLIN: Star-Regisseur Martin Scorsese hätte nach eigenen Worten gerne nochmal einen Film mit dem Ende Mai überraschend gestorbenen Ray Liotta gedreht.

«Wir hatten viele Pläne, nochmal zusammenzuarbeiten, fanden aber nie den richtigen Zeitpunkt, oder das Projekt passte nicht. Das bedauere ich jetzt», schrieb der 79-Jährige im britischen «Guardian». Liotta spielte in Scorseses Gangsterfilm «Goodfellas» (1990) den Mafioso Henry Hill. Der Regisseur erinnerte sich an die Dreharbeiten: «Es war, als hätten wir jahrelang zusammengearbeitet.» Scorsese hätte Liotta gerne gesagt, was ihm die gemeinsame Arbeit bedeutete: «Aber vielleicht wusste er das. Ich hoffe es», schrieb Scorsese.

Britische Band Coldplay kündigt Rekordkonzert in Buenos Aires an

BUENOS AIRES: Das hat es so noch nicht gegeben in Buenos Aires: Die britische Rockband Coldplay hat als Abschluss ihrer Welttournee zu dem Album «Music of the Spheres» ein zehntes Konzert in Argentiniens Hauptstadt im November angekündigt. «Es ist unglaublich, wir sind so dankbar», sagte Sänger Chris Martin in einem am Montag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video, in dem er sich auf Englisch und Spanisch an die argentinischen Fans richtete.

Mit dem zehnten Konzert hintereinander zwischen Ende Oktober und Anfang November im Stadion «El Monumental» von River Plate wird Coldplay den Rekord von Roger Waters brechen, der dort mit «The Wall» im Jahr 2012 neunmal aufgetreten war. 550.000 Eintrittskarten wurden der argentinischen Zeitung «La Nación» zufolge bislang für die Konzerte von Coldplay in Buenos Aires verkauft. Das Konzert im «El Monumental» am 8. November soll die Tournee der Band abschließen, auf der im Juli auch Konzerte in Frankfurt und in Berlin anstehen.

Richter in New York lässt Klage gegen Kevin Spacey zu

NEW YORK/LOS ANGELES: Auf den Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey (62) kommt eine weitere Klage wegen angeblicher sexueller Übergriffe zu. Ein Richter in New York lehnte am Montag Spaceys Antrag ab, die 2020 von Schauspieler Anthony Rapp (50) eingereichte Klage abzuweisen, wie der Sender «Law and Crime» berichtete. Eine Jury solle über die Vorwürfe des Missbrauchs in den 1980er Jahren entscheiden, befand Richter Lewis A. Kaplan, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Rapp führt darin aus, dass Spacey 1986 auf einer Party in seinem Haus in New York übergriffig geworden sei. Damals war Rapp, der später mit dem Musical «Rent» und der TV-Serie «Star Trek: Discovery» bekannt wurde, 14 Jahre alt. Mit seiner Zivilklage gegen Spacey will er Schadenersatz erstreiten. Der zweifache Oscar-Preisträger («Die üblichen Verdächtigen», «American Beauty») hat die Vorwürfe abgestritten.

Spacey war Ende Mai in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe zulasten dreier Männer angezeigt worden. Es handele sich um insgesamt drei Fälle zwischen 2005 und 2013, teilte die britische Staatsanwaltschaft in London mit.

Gegen Spacey waren im Herbst 2017 im Zuge der MeToo-Debatte Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen laut geworden. Mehrere Kläger gingen vor Gericht, doch einige Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Auch Crewmitglieder der Netflix-Serie «House of Cards» warfen Spacey sexuelle Belästigungen vor. Daraufhin kündigte der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit mit ihm.