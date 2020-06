Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.20 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Paris Jackson gibt in Facebook-Serie Einblicke in Arbeit ihrer Band

LOS ANGELES: Paris Jackson (22) gibt zum Erscheinungstermin ihres Debüt-Minialbums exklusive Einblicke in die Arbeit ihrer Band The Sunflowers. Die Tochter von Michael Jackson spricht in der Serie «Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn» über ihre Motive Musik zu machen und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Sie spricht über den «ganzen Druck in die Fußstapfen meines Vaters zu treten», wie es im Trailer heißt, der beim US-Promimagazin «People» veröffentlicht wurde.

Erscheinen sollen die Folgen Ende Juni beim Streaming-Dienst Facebook Watch. Mit Gabriel Glenn, der auch Mitglied der Band ist, ist Jackson seit etwa einem Jahr zusammen. An ihrer ersten und gleichnamigen Debüt-EP «The Sunflowers» hat das Duo zwei Jahre lang gearbeitet, schrieb Jackson in einer Ankündigung auf Instagram.

«Doppelleben» - Bildende Künstler als Musiker

BONN: Die Bundeskunsthalle in Bonn rückt Künstlerinnen und Künstler in den Fokus, die nebenher Musik machen. Dabei wird auch ausschließlich Musik «ausgestellt»: Großformatig projizierte Videos von Konzerten und Studioauftritten sollen dem Besucher das Gefühl vermitteln, live dabei zu sein. Die von Dienstag bis zum 18. Oktober laufende Ausstellung spannt einen Bogen vom frühen 20. Jahrhundert bis heute. Sie präsentiert unter anderem Nam June Paik, Yoko Ono, A. R. Penck, Hanne Darboven, Albert Oehlen und Pipilotti Rist.

Ein besonders aktuelles Beispiel ist der Fotograf Wolfgang Tillmans. Er verfolgte bereits 1986 als damals 18-Jähriger ein Musikprojekt in Remscheid und Wuppertal. Danach konzentrierte er sich etwa 30 Jahre lang auf die Fotografie, bevor er die Musik wiederentdeckte. So nahm er ein Album als Soundtrack zu einer Ausstellung in Hamburg auf. 2017 trat er bei seiner großen Retrospektive in der Londoner Tate Modern mit seiner Band Fragile auf.

Katy Perry und Orlando Bloom: Name fürs Baby noch nicht entschieden

LOS ANGELES: Sängerin Katy Perry (35) und Schauspieler Orlando Bloom (43) wollen sich erst nach der Geburt für einen Namen für ihr erstes gemeinsames Kind entscheiden. «Wir müssen uns noch konkret für ihren Namen entscheiden, denn ich denke, wir haben Optionen, und sie wird es uns sagen», sagte Perry in der US-Radioshow «Karson & Kennedy» am Montag (Ortszeit). Die Sängerin erwartet ein Mädchen. «Ich schaue sie an und sage: «Oh ja, ja, du bist sie, du bist das», erklärte die schwangere Perry ihren Entscheidungsprozess weiter. Sie sei so aufgeregt wie man nur sein könne.

Orlando Bloom hat bereits einen Sohn mit dem australischen Model Miranda Kerr: Flynn (9). Für Perry ist es das erste Kind. Sie ist mit Bloom seit 2016 liiert.