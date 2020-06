Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.20 | Überblick

Bachmannpreisträgerin Helga Schubert: unglaublich glücklich

KLAGENFURT: Die neue deutsche Bachmannpreisträgerin Helga Schubert hat sich am Sonntag bewegt über die Auszeichnung geäußert. «Ich bin unglaublich glücklich», sagte die 80-jährige Schubert, die aus Neu Meteln in Mecklenburg-Vorpommern live im österreichischen Fernsehen zugeschaltet war. Dass der Wettbewerb diesmal virtuell stattgefunden habe, sei für sie ein Segen gewesen: So habe sie zu Hause bleiben und sich um ihren Mann kümmern können. «Ich war dankbar, dass ich auf diese Weise dabei sein konnte», sagte sie.

Schubert verriet, dass ihr Text «Vom Aufstehen» eine Hommage an die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) gewesen sei, zu deren Ehren der Preis ins Leben gerufen worden war. Ihr Text über eine schwierige Beziehung von einer Tochter zu ihrer vom Krieg geprägten Mutter habe zunächst «Das 80. Jahr» geheißen, angelehnt an Bachmanns Erzählungszyklus «Das dreißigste Jahr». Sie habe sich bei der Jury aber nicht anbiedern wollen. Deshalb habe sie den letzten Satz aus Bachmanns Buch genommen («Steh auf, dir ist kein Knochen gebrochen») und daraus den Titel «Vom Aufstehen» gemacht.

Prinz William feiert 38. Geburtstag im kleinen Kreis

LONDON: Ganz privat im engen Kreis seiner Familie hat der britische Prinz William am Sonntag seinen 38. Geburtstag gefeiert. Der Kensington-Palast verbreitete dazu ein Foto, das den Royal mit seinen Kindern George (6), Charlotte (5) und Louis (2) auf einer Schaukel zeigt. Herzogin Kate (38) habe das Foto vor kurzem aufgenommen, hieß es dazu.

William, Sohn von Prinz Charles (71) und Enkel von Königin Elisabeth II. (94), ist die Nummer zwei in der britischen Thronfolge. Seine Mutter, Charles' Ex-Frau Diana, starb 1997 bei einem Autounfall. Als Twen diente William siebeneinhalb Jahre in den britischen Streitkräften und wurde dort als Hubschrauberpilot ausgebildet.

In den vergangenen Jahren hat sich der Prinz im Gesundheits-, Umwelt- und Wohltätigkeitssektor engagiert. Er hat nach eigenen Worten auch heimlich als Krisenberater gearbeitet und Menschen mit psychischen Problemen auf der Plattform «Shout 85258» geholfen, teilte er Anfang Juni mit.