Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Schrowange: Junge Frauen brauchen Finanz- statt Schminktipps

ZÜRICH: Junge Frauen sollten sich nach Ansicht der früheren RTL-Moderatorin Birgit Schrowange Finanz- statt nur Schminktipps auf sozialen Medien ansehen.

Sie sollten ihre Finanzen etwa mit Aktieninvestitionen selbst in die Hand nehmen, sagte die 62-Jährige der Schweizer «Handelszeitung». Sie investiere selbst seit 30 Jahren in Aktien und sei überzeugt, dass es an der Börse langfristig immer nach oben gehe. Sie schätze ihre finanzielle Freiheit. «Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt noch mein Gesicht auf jeder Tankstelleneröffnung vermieten, furchtbar», sagte sie der Zeitung. Schrowange hat gerade ein Buch geschrieben («Birgit ungeschminkt: Vom Leben gelernt»), in dem sie sich auch mit dem Thema Frauen und Finanzen befasst.

Michael Keaton gibt sein Streaming-Serien-Debüt bei Hulu

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler Michael Keaton (68, «Birdman») wird sein Debüt in einer Streaming-Serie für die Plattform Hulu geben. Die achtteilige Serie wird die Opioid-Krise in den USA behandeln - als Zehntausende Menschen abhängig von opioidhaltigen Schmerzmitteln waren - und basiert auf dem Bestseller «Dopesick» von Beth Macy. Das teilte das Streamingportal Hulu auf seiner Internetseite mit.

Die Serie soll 2021 auf der Videoplattform veröffentlicht werden. Das Drehbuch wird vom Schauspieler und Co-Schöpfer der Hiphop-Serie «Empire» Danny Strong (46, «Gilmore Girls») geschrieben. «Die Opioid-Krise ist eine der wichtigsten Geschichten unserer Zeit, und ich fühle mich geehrt, nicht nur ihre Opfer zu ehren, sondern auch die Helden, die zurückgeschlagen haben, ins Licht zu rücken», sagte Strong laut Mitteilung.

In der Opioid-Krise in den USA waren Zehntausende Menschen abhängig von opioidhaltigen Schmerzmitteln. 2017 wurde dort der nationale Notstand erklärt. Laut einer Erklärung des Weißen Hauses starben in dem Jahr bis zu 130 Opioid-Süchtige pro Tag.

Kim Kardashian bekommt eigenen Podcast auf Spotify

LOS ANGELES: Reality-Star und Fast-Anwältin Kim Kardashian West (39) hat einen Vertrag für ihren eigenen Podcast mit dem Musikstreamingdienst Spotify unterschrieben. Darin soll es um das Thema Strafjustiz gehen, wie das «Wall Street Journal» berichtete.

In den Folgen soll Kardashian West gemeinsam mit der Fernsehproduzentin Lori Rothschild Ansaldi die Untersuchung eines Mordurteils begleiten. Der Mann, dem dreifacher Mord vorgeworfen wird, besteht auf seiner Unschuld. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kardashian für Häftlinge einsetzt.

Kardashian lässt sich seit 2018 zur Anwältin ausbilden. In Kalifornien können Menschen auch ohne Universitätsabschluss Recht studieren, schrieb der TV-Star voriges Jahr in einem Instagram-Post. Ihr Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.

Matthew McConaughey: Man muss auch «Nein» zu Kindern sagen können

LOS ANGELES: Oscarpreisträger Matthew McConaughey (50, «Interstellar») ist der Meinung, dass Eltern zu ihren Kindern auch mal «Nein» sagen müssen. «Manchmal bedeutet die Liebe zu seinen Kindern, ihnen genau das zu geben, was sie wollen. Ein anderes Mal bedeutet es liebevolle Strenge», sagte er dem Magazin «Town and Country».

«Wohlhabende Menschen können ihren Kindern alles geben, was sie wollen, aber sie werden in der Regel nicht bekommen, was sie brauchen», sagte McConaughey. «'Nein' erfordert viel mehr Energie. Es ist viel einfacher, «Ja» zu sagen.»

Matthew McConaughey und seine Frau Camila Alves McConaughey haben drei gemeinsame Kinder: Tochter Vida (10) und die Söhne Livingston(7) und Levi (11).