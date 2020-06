Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.20 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

Jeff Daniels liest Jim Carreys Roman als Hörbuch

LOS ANGELES: Die Schauspieler-Kollegen Jim Carrey (58) und Jeff Daniels (65) haben ihre Zusammenarbeit bei einem neuen Projekt veröffentlicht. Daniels hat das Hörbuch zu Carreys neuem und teilweise biographischen Roman «Memoirs and Misinformation» (dt.: Memoiren und Falschinformationen) gelesen. Das teilte Carrey am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Über die Arbeit mit dem Buch, an dem Carrey als Co-Autor mitgeschrieben hat, sagte Daniels: «Zunächst einmal hatte ich keine Ahnung, dass Jim so viele große Wörter kennt, aber er hat sie mit jemand anderem geschrieben, vielleicht kamen sie daher. Was auch immer ich erwartet hatte, das war es nicht. Was für ein wilder Ritt.» Das berichtete das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter».

In dem Buch gehe es um «Schauspielerei, Hollywood, Agenten, Berühmtheit», um Angst vor persönlicher Auslöschung und um Apokalypsen. Carrey und Daniels kennen sich seit Jahrzehnten und spielten 1994 gemeinsam die Hauptrolle in der Komödie «Dumm und Dümmer».

Robert De Niro spricht über die Erziehung seiner Kinder

LOS ANGELES: Oscarpreisträger Robert De Niro (76) berichtet vom Leben mit seinen sechs afroamerikanischen Kindern. «Meine Kinder sind alle halb schwarz, (...) und sogar ich nehme bestimmte Dinge als selbstverständlich hin», sagte der Schauspieler bei der «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Seinen Kindern Verhaltensweisen mitzugeben, wie sie sich bei einer Polizeikontrolle zu verhalten hätten, sei jedoch beängstigend - «das muss sich ändern».

Jeder, der einen Menschen aus einem anderen Grund als Selbstverteidigung oder der Verteidigung anderer verletze, solle diesen Job nicht ausüben, sagte De Niro und bezog sich dabei auf die Fälle von Polizeigewalt in den USA. Seit dem der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, demonstrieren in den USA tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.

De Niros älteste Kinder Drena (48) und Raphael (44) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (24) sind von seiner Ex-Frau Toukie Smith, Sohn Elliot (22) und Tochter Helen (8) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower.