Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.20 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«Pause»: Schwarzhumoriges Drama um frustrierte Hausfrau

BERLIN: Elpida und Kostas sind schon lange ein Paar, schon sehr lange. Zu sagen haben sie sich eigentlich nichts mehr, stattdessen herrscht beim Essen Stille. Auch die Rollenverteilung ist klar: Elpida kocht und macht, was ihr Mann sonst so möchte - wenn es ihm nicht schnell genug geht, wird er laut.

Die frustrierte Hausfrau hat genug und sinnt auf Rache. Elpida beginnt davon zu träumen, Kostas aus dem Weg zu räumen - angeregt von den vielen Horrorfilmen, die sie sich anschaut. Realität und Fiktion verschwimmen immer mehr...

«Pause» ist der Debütfilm der zypriotischen Regisseurin Tonia Mishiali, die ihre Geschichte mit schwarzem Humor und skurrilen Beobachtungen erzählt. So auch die Szene, als Elpida beim Frauenarzt ist und der ihr auf seltsame Weise verkündet, dass sie sich in der Menopause befindet. Mit einem Handwerker, der in dem Apartmentkomplex im Einsatz ist, kommt weitere Veränderung in Elpidas Leben. Kann er ihr geben, wonach sie sich sehnt?

Kendall und Kylie Jenner über ihren Vater Caitlyn: Sie ist unser Held

LOS ANGELES: Die Promi-Schwestern Kendall und Kylie Jenner empfinden eine engere Beziehung zu ihrem Vater seitdem dieser offen als Frau lebt. «Als mein Vater sich als Transgender geoutet hat, wuchs unsere Beziehung», sagte Kendall Jenner (24) dem «People»-Magazin im Rahmen des Pride-Monats Juni über ihren Vater. Seit 2015 lebt der ehemalige Sportler Bruce Jenner als Caitlyn Jenner (70).

«Sie konnte endlich ehrlich zu mir sein», sagte Kendall weiter. «Wir konnten über tiefe Gefühle sprechen, die sie in dieser Zeit empfand. Als ich aufwuchs, war mein Vater normalerweise keiner, der über Gefühle sprach, das war ein großer Schritt für uns.»

Für Kylie (22) war das Coming-out ihres Vaters eine Ermutigung. «Mein Vater war immer eine Inspiration für mich, vom Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen bis zum Erwerb ihres Pilotenscheins», sagte sie. «Aber ihr zuzusehen, wie sie ihr wahres Ich auslebt, war die größte Inspiration von allen.» Ihr Vater sei ihre Heldin, sagten die Jenner-Schwestern.

US-Behörden sagen Coachella-Festival wegen Coronavirus ab

LOS ANGELES: Das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien soll wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr ganz ausfallen. Die zuständige Gesundheitsbehörde im Bezirk Riverside County teilte am Mittwoch mit, dass das Festival vor 2021 nicht abgehalten werden könne. Die Konzert-Veranstalter äußerten sich am Mittwoch zunächst nicht. Das anfangs für Mitte April geplante Coachella-Konzert in Südkalifornien war im März auf zwei aufeinanderfolgende Wochenenden in den Oktober verschoben worden. Mit dem Aufschub würde man den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde folgen, hieß es damals.

Mehr als 125.000 Konzertgänger waren auf dem Festivalgelände in Indio im April erwartet worden. Als Hauptacts an sechs Tagen sollten Gruppen und Künstler wie Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Big Sean und Calvin Harris auftreten.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind seit März zahlreiche Großveranstaltungen in den USA abgesagt oder verschoben worden, darunter das Wüstenfestival Burning Man im September. Vor wenigen Tagen wurde das für Anfang August geplante Musikfestival Lollapalooza in Chicago abgesagt.

Klaus Lage will nicht mehr den wilden Rock'n'Roller geben

BREMEN: Der Rockmusiker und Liedermacher Klaus Lage («Monopoli», «Faust auf Faust») will mit fast 70 Jahren nicht mehr den wilden Mann auf der Bühne geben. «Ich finde das immer ein bisschen lächerlich», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Bremen. «Ich will mich nicht künstlich jung machen.» Lage, geboren 1950 in Soltau, wird am 16. Juni 70 Jahre alt.

Er sei zwar in den 1980er Jahren mit Rock bekannt geworden, doch er mache seit Jahren schon andere Musik. «Am Tag nach meinem Geburtstag gehen wir ins Studio. Und dann nehmen wir eine Swingplatte auf.» Für ihn sei das wichtigste: «Mit guten Musikern zu spielen. Solange die Stimme noch hält, mache ich das.»