Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

09.06.20

Jana Pareigis: «Rassismus wird so schnell nicht verschwinden»

BERLIN: Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Jana Pareigis hat selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht - und sorgt sich auch um ihren Sohn. In den USA sei sie schon selber von Polizisten gestoppt worden, sagte die 38-Jährige dem Magazin «Bunte». Die Beamten hätten ihr deutlich gemacht, dass sie mit ihr machen könnten, was sie wollten. Ihr Eindruck war damals: «Wenn man Schwarze umbringt, kommt man damit durch.» Aufgrund dieser Erfahrungen befürchtet die Fernsehmoderatorin, dass ihrem Sohn Ähnliches widerfahren könnte: «Rassismus wird so schnell nicht verschwinden.»

Jana Pareigis moderiert das ZDF-«Mittagsmagazin». Ihr Vater stammt aus Simbabwe, ihre Mutter aus Deutschland. Sie wuchs bei Adoptiveltern auf. Inzwischen ist sie selbst Mutter eines kleinen Kindes.