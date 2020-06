Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.20 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Samy Deluxe rappt in neuem Song gegen Rassismus

BERLIN: Der Hamburger Rapper Samy Deluxe hat einen neuen Song veröffentlicht, in dem er die Diskriminierung von Schwarzen und die internationalen Proteste gegen Rassismus thematisiert. «Keiner scheint uns zuzuhören, wenn wir sagen: Ich und viele meiner Leute können nicht atmen», rappt der 42-Jährige wiederholt in dem Lied ««I Can't Breathe»», das am Sonntag als Musikvideo auf Youtube und auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde. Dazu sind Demonstranten mit Plakaten, ein Polizeiwagen mit blinkender Sirene und ein brennendes Haus zu sehen.

Der Titel des Songs ist eine Referenz an die Festnahme des Afroamerikaners George Floyd: «I can't breathe» (Ich kann nicht atmen) waren die Worte von Floyd, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Er starb bei dem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis. Die Festnahme löste weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Samy Deluxe hatte sich in den vergangenen Tagen auf seinen Social-Media-Kanälen zu den Protesten zu Wort gemeldet. Der Musiker ist Sohn eines Sudanesen und hat immer wieder gegen Diskriminierung gesungen.

Boygroup BTS spendet an «Black Lives Matter»-Bewegung

BERLIN: Die international gefeierte südkoreanische Boygroup BTS unterstützt die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA - und soll der «Black Lives Matter»-Bewegung eine Million Dollar (885.857 Euro) gespendet haben. Das Label der Band und eine Sprecherin der Bewegung bestätigten dies der US-Zeitschrift «Variety». Auf Twitter hatte sich die Gruppe schon zuvor gegen Diskriminierung stark gemacht: «Du, ich und wir alle haben das Recht, respektiert zu werden. Wir halten immer noch zusammen. #BlackLivesMatter», hieß es in einem Post. Die 2013 gegründete Gruppe BTS gilt mittlerweile als erfolgreichstes Produkt des koreanischen Pop (K-Pop).

Unter dem Motto «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) demonstrieren Menschen weltweit gegen Rassismus und Polizeigewalt. Hintergrund der Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis. Ein weißer Polizist hatte mehrere Minuten lang auf dem Nacken des unbewaffneten Mannes gekniet.

Jubilarin Regina Halmich: «Henry Maske des Frauenboxens»

HAMBURG: Die frühere Profiboxerin Regina Halmich ist von ihrem ersten Titelgewinn immer noch ergriffen. «Es war etwas so Besonderes, Exotisches - wie aus einer anderen Welt», sagte Halmich kurz vor ihrem Jubiläum der Deutschen Presse-Agentur. Am 10. Juni 1995 gewann sie als erste deutsche Frau mit dem Sieg über die Amerikanerin Kim Messer einen WM-Titel im Boxen.

Ihre herausragende Rolle im Sport konnte sie jedoch erst später einordnen. «Mir war die Aufgabe, die mir als Vorreiterin zugefallen war, erst gar nicht bewusst. Erst später habe ich bemerkt, welche Türen ich eingetreten hatte», sagte die 43 Jahre alte Karlsruherin.

«Keine Frage: Sie ist der Henry Maske des Frauenboxens. Das war bahnbrechend», würdigte der Magdeburger Promoter Ulf Steinforth die Rolle Halmichs.