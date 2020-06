Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Leute kompakt

Prominente solidarisch mit Protesten gegen Rassismus

BERLIN: Prominente haben sich solidarisch mit den Protesten gegen Rassismus gezeigt. Popsängerin Sarah Connor postete auf Instagram ein Foto, das sie mit Mund-Nasen-Schutz bei der Demonstration am Samstag in Berlin zeigt. Dazu schrieb die 39-Jährige: «Es war sehr bewegend beim SILENT PROTEST auf dem Berliner Alexander Platz heute. Zusammen mit meinen Freunden und Gospelsängern von den Gospel Voices Of America und meiner Familie sind wir heute mit 15.000 anderen Menschen zusammen gekommen und haben friedlich demonstriert.» Collien Ulmen-Fernandes (38) postete auf Instagram ein Selfie und schrieb: «Demonstrierend. Gegen Rassismus.» Schauspieler Lars Eidinger (44) war ebenfalls auf dem Alexanderplatz und zeigte ein Foto, auf dem eine Person ein Schild mit dem Slogan «Equality in Diversity» (etwa: Gleichheit in der Vielfalt) hochhält. Ex-Tennisstar Boris Becker (52) stellte ein kurzes Video von einer Demonstration in London, mit sich selbst im Vordergrund, auf Instagram.

Prinz William hilft Menschen in Krisen

LONDON: Der britische Prinz William hat heimlich als Krisenberater gearbeitet. Er habe Menschen mit psychischen Problemen auf der Plattform «Shout 85258» geholfen, verriet der 37-Jährige. Dafür sei er - wie mehr als 2000 andere Helfer - vorher ausgebildet worden. Die Plattform, die von William mitgegründet worden war, bietet Tag und Nacht Beratungen per Online-Textnachrichten an. «Ich verrate euch mal ein kleines Geheimnis, ich bin tatsächlich als Freiwilliger auf der Plattform», sagte er kürzlich in einem Videoanruf zum einjährigen Jubiläum des Hilfsangebots. William, seine Frau Kate (38) sowie Bruder Harry (35) und Meghan (38) haben «Shout 85258» im Mai vergangenen Jahres angeschoben.

«Gott hat mich vergessen» - 108-Jährige übersteht Corona-Infektion

MAILAND: Die 108 Jahre alte Fatima Negrini hat eine Coronavirus-Infektion überstanden. Die Norditalienerin wohnt seit vielen Jahren in einem Pflegeheim in Mailand. «Gott hat mich vergessen», zitierte die Zeitung «Corriere della Sera» Negrini am Samstag. Die 108-Jährige ist seit vielen Jahren Bewohnerin des Pflegeheim Anni Azzurri San Faustino in Mailand, sagte ein Sprecher der Einrichtung der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich im April mit dem Coronavirus infiziert, sei aber asymptomatisch gewesen und Mitte Mai negativ getestet worden. In Negrinis Pflegeheim starben laut «Corriere della Sera» mehrere Bewohner. «Fatima hat noch nicht begriffen, wer nicht mehr da ist», sagte eine Pflegerin der Zeitung.

Drei-Sterne-Koch: «Können Job nicht mehr so tun wie vor Corona»

PERL: Spitzengastronomie wie in Vor-Corona-Zeiten ist nach Ansicht des saarländischen Drei-Sterne-Kochs Christian Bau wegen bestehender Auflagen derzeit nicht möglich: «Wir können dieses Programm und Erlebnis, für das wir normalerweise stehen, nicht bieten wie zuvor», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Perl. Er und sein Team seien in der Pandemie angehalten, die Kommunikation mit den Gästen so weit wie möglich runterzufahren und deren Aufenthaltsdauer möglichst auf drei Stunden zu senken. «Genau das widerspricht eigentlich unserem Konzept von einem abendfüllenden Programm mit viel Konversation und 18 bis 20 Tellern, die aufgetragen werden.»

König Carl Gustaf würdigt Einsatz der Schweden gegen Corona-Pandemie

STOCKHOLM: Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) ist nach Monaten des Corona-Rückzugs nach Stockholm zurückgekehrt und hat dabei den Kampf seiner Landsleute gegen die Pandemie gewürdigt. Viele in der schwedischen Gesellschaft hätten in der Corona-Krise einen «bewundernswerten und heldenhaften Einsatz» gezeigt, wofür ihnen ein großer Dank gebühre, sagte der Monarch am Samstagabend in einer Rede vor dem Königsschloss in Stockholm. Gleichzeitig rief Carl Gustaf die Schweden zum Durchhalten auf. Es handele sich um eine schwere Zeit für viele, sagte er. «Jetzt gilt es durchzuhalten. Schweden ist in vielerlei Hinsicht ein reiches Land, aber unser größtes Vermögen ist der Wille, sich gegenseitig zu helfen.»

Tenor Schager: «Für viele Kollegen ist die Situation ganz schlimm»

BAYREUTH: Der Heldentenor Andreas Schager fordert mehr Hilfe für freischaffende Künstler in der Corona-Krise. «Für viele Kollegen ist die Situation ganz schlimm», sagte der österreichische Opernsänger im Interview des «Nordbayerischen Kuriers». «Sie sind ein halbes Jahr ohne jegliche Einkünfte.» Schager plädierte dafür, bereits geschlossene Verträge zu Kurzarbeiterregelungen, «sprich zu 60 bis 80 Prozent», auszubezahlen, auch wenn die Aufführungen ausfallen. «Freischaffende Künstler sitzen zwischen allen Stühlen und haben keine Lobby. Die Opernhäuser sagen: Wir haben auch kein Geld und können nicht bezahlen», sagte Schager. «Und die Politik sagt: Das ist Sache der Opernhäuser. Jeder dreht sich weg und viele freischaffende Künstler bleiben auf der Strecke.»

Neuer Bahnansager wünscht Fahrgästen Gesundheit in Corona-Pandemie

FRANKFURT/BERLIN: Mit einer Durchsage zur Corona-Pandemie hat der neue Bahnansager Heiko Grauel seinen ersten großen Auftritt: Ab diesem Wochenende ist der Hesse an Bahnhöfen bundesweit mit Hygiene-Hinweisen zu hören. «Schützen Sie sich und andere», ruft der 46-Jährige darin auf - und bittet die Fahrgäste, den Mindestabstand einzuhalten, die Mund- und Nasenbedeckung im gesamten Bahnhof zu tragen und die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen zu nutzen. «Bleiben Sie gesund», heißt es zum Schluss.

Rainer Langhans: «Corona ist ein Segen» (Foto - Archiv)

München (dpa) - Für den Ex-Kommunarden Rainer Langhans (79) ist die Corona-Krise ein Segen. «Ich lebe seit Jahrzehnten in meinem persönlichen Lockdown. Das Innere ist mir viel wichtiger als alles Äußere», sagte er im Interview der Münchner «Abendzeitung» (Wochenendausgabe). «Corona ist ein Segen - und eine Hilfestellung für Veränderung und innere Einkehr.» Die Klimabewegung «Fridays for Future» habe leider nicht ausgereicht. «Es musste eine Krankheit kommen, die alle Menschen zwingt, sich zu ändern, zu besinnen und runterzufahren. Wir haben gelernt, dass es eben nicht egal ist, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Wer nicht hören will, muss fühlen.»

Wiener Musikleben startet mit Barenboim und Levit wieder (die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

WIEN: Österreichs Spitzenorchester sind am Freitagabend in Wien nach der Zwangspause durch die Coronavirus-Pandemie mit zwei großen Namen der klassischen Musik auf die Bühne zurückgekehrt. Pianist und Dirigent Daniel Barenboim (77) spielte im Goldenen Saal des Musikvereins mit den Wiener Philharmonikern ein Klavierkonzert von Mozart. Anschließend erklang Beethovens Fünfte Sinfonie, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Die Wiener Symphoniker beendeten die Unterbrechung mit dem 33-jährigen Pianisten Igor Levit, der im Wiener Konzerthaus ebenfalls ein Klavierkonzert von Mozart spielte.

Für die Krimiautorin Regula Venske ist Religion wichtig

HAMBURG: Die Schriftstellerin Regula Venske (64, «Ein allzu leichter Tod») fühlt sich von Religion angesprochen - und ist deshalb nach Jahren wieder in die Evangelisch-Lutherische Kirche eingetreten. «Es ist Teil meiner Lebensgeschichte und fühlt sich richtig an», sagte Venske, die seit 2017 auch Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland ist, der Deutschen Presse-Agentur. «Mit 16 las ich Sartre, als ich mit Grippe im Bett lag. Nach einem Fiebertraum wachte ich auf und dachte, es gibt keinen Gott.» Doch obwohl eine aufgeklärt-intellektuelle Weltsicht es ihr eigentlich verboten habe und ihr zudem einige Kirchenvertreter bigott vorgekommen seien, sei eine Sehnsucht geblieben, erinnerte sich die Autorin.

Horst Seehofer wird Opa (Foto - Archiv)

München (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (70/CSU) wird Opa. Seine jüngste Tochter Susanne erwartet ein Kind, wie die «Abendzeitung» (AZ) und die «Bunte» berichten. «Wir freuen uns sehr», sagte Susanne Seehofer zur «AZ». Die 28-Jährige ist die jüngste Tochter Seehofers aus der Ehe mit seiner Frau Karin. Außerdem hat er noch Tochter Ulrike und Sohn Andreas sowie eine deutlich jüngere Tochter aus einer außerehelichen Beziehung. Susannes Kind ist «AZ» und «Bunte» zufolge Seehofers erstes Enkelkind.

Oscar-Akademie räumt nach Vorwürfen von «Selma»-Team Fehler ein

LOS ANGELES: Die Film-Akademie in Los Angeles, die alljährlich die Oscars verleiht, hat nach Vorwürfen von «Selma»-Star David Oyelowo und Regisseurin Ava DuVernay Fehler eingeräumt. «Ava & David, wir verstehen euch. Nicht akzeptabel. Wir bemühen uns um Fortschritt», erklärte der Filmverband am Freitag auf Twitter. Die über 9000 Mitglieder starke Academy reagierte damit auf Vorwürfe von Oyelowo, dass bei der Oscar-Abstimmung 2015 einige Wähler «Selma» eine Abfuhr erteilten, nachdem die schwarzen Filmemacher zuvor offen gegen Polizeibrutalität protestiert hätten.