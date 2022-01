Neues aus dem The Bikers Café Thailand

Von: Björn Jahner | 22.01.22

SATTAHIP: In Pattaya gibt es inzwischen so viele neue „Restaurants“, dass die Gäste die Qual der Wahl haben. Denn wie derzeit der Begriff „Restaurant“ von den Behörden definiert wird, darüber lässt sich streiten!

Nicht so im The Bikers Café Thailand, wo wie gewohnt mehr als 30 westliche und 40 thailändische Gerichte angeboten werden. Werfen Sie doch mal einen Blick in die Speisekarte!

Alle Neuheiten auf einen Blick:

Gäste und Freunde des The Bikers Café Thailand können in dem beliebten Ausflugsthemenrestaurant kostenlos und ohne Kommission ihr Motorrad zum Verkauf ausstellen. Nach Aussage des Gastronomenehepaars Achara und Martin Koller sind erst vor wenigen Tagen wieder zwei bei ihnen ausgestellte Motorräder verkauft worden, weshalb aktuell wieder zwei Ausstellungsplätze frei sind. Interesse? Kontaktaufnahme per E-Mail!

Ab Februar plant das The Bikers Café Thailand die Durchführung mehrerer Veranstaltungen. Der aktuelle Event-Kalender wird Ende dieses Monats veröffentlicht.

Foodies dürfen sich zudem auf die neue Menükarte freuen, die derzeit komplett überarbeitet und im Februar vorgestellt wird.

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team wünschen allen treuen und neuen Gästen ein schönes Wochenende und freuen sich darauf, sie alle im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook