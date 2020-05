Neues aus dem In- und Ausland

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.20 | Überblick

Meghan unterliegt teilweise mit Klage gegen «Mail on Sunday»

LONDON: Herzogin Meghan (38) ist mit ihrer Klage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung «Mail on Sunday» teilweise gescheitert. Das geht aus dem Urteil zu einer Voranhörung des Londoner High Courts hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Der Verlag hatte beantragt, einen Teil der Vorwürfe nicht zum Hauptverfahren zuzulassen. Diesem Antrag gab der Richter nun statt. Anlass für die Klage war die Teilveröffentlichung eines handgeschriebenen Briefs, den Meghan an ihren Vater, Thomas Markle, geschickt hatte. Mit ihm liegt sie seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (35) vor zwei Jahren im Clinch. Der 75-Jährige hatte den Brief an die «Mail on Sunday» weitergegeben. Meghan sieht sich durch die Veröffentlichung in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt.

Klöckner fordert sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln in Corona-Krise

BERLIN: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat in der Corona-Krise an das Verantwortungsbewusstsein der Verbraucher appelliert und zu einem sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln aufgerufen. «Jetzt ist wichtig, dass Hamsterkäufe nicht dazu führen, dass Lebensmittel vom Kühlschrank und dem Vorratsraum in die Abfalltonne wandern», sagte Klöckner der «Augsburger Allgemeinen». Die gekauften Produkte sollten nun auch verbraucht werden, solange sie genießbar seien, sagte die Ministerin. Alternativ könne man die Lebensmittel einfrieren oder spenden. Der 2. Mai wurde 2016 von der Umweltorganisation WWF symbolisch zum «Tag der Lebensmittelverschwendung» ausgerufen.

Regen und Wind zum Start in den Mai - Wetter bleibt wechselhaft

OFFENBACH: Viel Regen, viel Wind, kühle Temperaturen: Tief «Zlatina» sorgt für einen verregneten Start in den Mai. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag bleibt es bis Sonntag verbreitet bei Temperaturen von maximal 11 bis 18 Grad. Nur am Oberrhein geht es mit Sonnenunterstützung am Sonntag auf bis zu 20 Grad. Am Samstag wird es dem DWD zufolge meist regnerisch, es sind auch einzelne Gewitter möglich. Über der Mitte Deutschlands scheint auch mal die Sonne. Die Höchstwerte erreichen demnach je nach Sonnenschein zwischen 10 und 17 Grad. Der Wind weht böig, im Süden sind bei Gewittern auch Sturmböen möglich.

Zeitschriftenverband: Pressefreiheit ist keine Selbstverständlichkeit

BERLIN: Vor dem internationalen Tag der Pressefreiheit haben Zeitschriftenverleger in Deutschland die Bedeutung einer freien Presse hervorgehoben. «Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig verlässliche Informationen zu allen Lebensbereichen und sorgfältig recherchierte Beiträge sind», sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Stephan Scherzer, der dpa mit Blick auf die Corona-Zeiten. Er betonte zudem, Presse- und Meinungsfreiheit seien keine Selbstverständlichkeit, sondern müssten stets aufs Neue verteidigt werden. Am Sonntag (3. Mai) wird weltweit an den Wert der Pressefreiheit erinnert.

Verdacht auf Sexualstraftat - 13-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

AUMA/GERA: Die Polizei in Thüringen ermittelt wegen eines Sexualdelikts an einer 42 Jahre alten Frau. Als Tatverdächtiger sei ein 13-Jähriger ermittelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Straftat in Auma war am Donnerstagnachmittag bei der Polizei angezeigt worden, in den Abendstunden hatte die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt. Weitere Angaben zu dem Vorfall machten die Beamten mit Verweis auf das Alter des Verdächtigen und die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.

Australien: Polizei erschießt Messerangreifer in Einkaufszentrum

PERTH: In Westaustralien hat die Polizei einen mutmaßlichen Messerangreifer in einem Einkaufszentrum erschossen. Der Mann verletzte laut Polizei am Freitagvormittag in dem Bergbauort South Hedland im Norden des Bundesstaats fünf Menschen, davon zwei schwer. Ein Opfer berichtete dem Sender ABC, dass der Mann offenbar willkürlich auf Menschen eingestochen habe. Der Mann soll die Klinge auch noch geschwungen haben, als die Einsatzkräfte eintrafen. Diese hätten zunächst versucht, ihn zu überwältigen, seien aber in der lebensgefährlichen Situation gezwungen gewesen, zu schießen, erklärte der Regierungschef des Bundesstaates Westaustralien, Mark McGowan.

Japans Kaiser sorgt sich um Mitmenschen wegen Corona-Pandemie

TOKIO: Auch Japans Kaiser Naruhito ist besorgt über die andauernde Corona-Pandemie. Auf dem Weg in seinen Palast grüßte der 60-jährige Monarch am Freitag, dem 1. Jahrestag seiner Thronbesteigung, einzelne Passanten von seiner Limousine aus, wobei er dabei eine Schutzmaske trug. Die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit sei eine «große Herausforderung» für die Menschheit, wurde der Kaiser von der Nachrichtenagentur Kyodo nach einer Besprechung mit einem Regierungsberater zitiert. Er sei tief besorgt, viele Menschen seien in einer schwierigen Lage.