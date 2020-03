Neues aus dem In- und Ausland

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.20

Grenzen dicht in Europa - EU sucht gemeinsame Coronakrisen-Linie

BRÜSSEL: Nach der Schließung etlicher europäischer Grenzen in der Coronakrise sucht die Europäische Union eine gemeinsame Linie, um Lieferprobleme und die Gefahr leerer Regale abzuwenden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen beriet am Samstag mit ihrem Krisenteam und wichtigen Mitgliedsstaaten. Es gehe darum, Menschen zu schützen und doch den Warentransport aufrecht zu erhalten, schrieb sie auf Twitter. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer forderte ein abgestimmtes Vorgehen an den Grenzen. Von der Leyen hatte sich am Freitag gegen einseitige Einreisestopps oder Grenzkontrollen in der EU gewandt und nur Gesundheitschecks an den Grenzen befürwortet.

Umfrage: Corona-Pandemie treibt Deutsche um wie kein anderes Thema

BERLIN: Die Ausbreitung des Coronavirus bewegt die Deutschen stärker als jedes andere Thema. Für drei Viertel der Bürger ist die Pandemie nach dem neuen RTL/n-tv-Trendbarometer das wichtigste Thema. Das sei im Themenradar der Forsa-Umfrage der Spitzenwert in diesem Jahr, berichtete RTL am Samstag. Daneben ist die Klimadebatte in den Hintergrund getreten, sie ist der Erhebung zufolge nur noch für drei Prozent der Bürger ein wichtiges Thema - das Flüchtlingsdrama in Syrien, Griechenland und der Türkei hingegen immerhin für 38 Prozent.

Corona: Krankschreibung bis zu 14 Tage ohne Arztbesuch gefordert

BERLIN: Der Deutsche Hausärzteverband hat wegen der Coronavirus-Krise eine Krankschreibung von bis zu zwei Wochen auch ohne Praxisbesuch gefordert. Erst vergangenen Montag hatten sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung darauf geeinigt, dass sich Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege künftig auch nur nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt bis zu sieben Tage krankschreiben lassen können.

Bundesarbeitsministerium fordert wegen Corona pragmatische Lösungen

BERLIN: Das Bundesarbeitsministerium hat alle Arbeitgeber aufgerufen, wegen der Corona-Krise pragmatische Lösungen mit ihren Beschäftigten zu finden. Auf die Schließung von Schulen und Kindergärten könne mit Homeoffice, kreativen Arbeitszeitmodellen, der Nutzung von Urlaub und Arbeitszeitkonten reagiert werden, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Für Beschäftigte dürfte es hilfreich sein, zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. «Darüber hinaus beobachte das Ministerium «die aktuellen Entwicklungen genau und prüft eventuelle weitere erforderliche Maßnahmen», so der Sprecher.

Österreich kündigt milliardenschweren Corona-Krisenfonds an

WIEN: Österreich stellt für die Folgen der Coronavirus-Pandemie vier Milliarden Euro bereit. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag an. Aus dem «Corona-Krisenfonds» sollen unter anderem Betriebe und Mitarbeiter unterstützt werden, die nun noch stundenweise oder gar nicht arbeiten können. Damit lasse sich der für 2020 geplante ausgeglichene Haushalt nicht mehr verwirklichen, sagte Finanzminister Gernot Blümel.

Macron: Strengere Kontrollen an Schengen-Außengrenzen

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich im Kampf gegen das Coronavirus für strengere Kontrolle und Einreisebeschränkungen an den Grenzen des Schengenraums ausgesprochen. Das habe der Präsident EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, wie Élysée-Kreise bestätigten. Ziel sei es, die Reiseströme aus Gebieten, in denen das Virus verstärkt auftritt oder künftig auftreten wird, sowie aus Drittländern zu begrenzen. So soll Druck von den Gesundheitssystemen der Länder im Schengenraum genommen werden.

Schulschließungen wegen Pandemie: Schüler befürchten große Nachteile

BERLIN: Die Bundesschülerkonferenz (BSK) befürchtet wegen der anstehenden Schulschließungen große Nachteile für die Schülerinnen und Schüler. «Grundsätzlich empfinden wir den Schritt als richtig, weil er auch erforderlich ist», sagte BSK-Sprecher Torben Krauß am Samstag. Das neuartige Coronavirus müsse eingedämmt werden, und Schulen seien Orte, an denen viele Menschen aufeinanderträfen und sich anstecken könnten. «Wir sehen aber erhebliche Nachteile für die Schüler, besonders für die Abiturienten.» Sie hätten kaum eine Chance, den Stoff nachzuholen, zumal es nur wenige Möglichkeiten des digitalen Unterrichts gebe.

Frühlingswetter hält noch bis Wochenmitte an

OFFENBACH: Mildes Frühlingswetter begleitet die Menschen in Deutschland auch über das Wochenende hinaus bis in die Mitte der kommenden Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes klettern die Temperaturen, begleitet von Sonnenschein, erst mal nach oben: Werden am Sonntag milde 11 bis 17 Grad erwartet, könnten die Temperaturen am Montag am Oberrhein sogar auf 18 Grad steigen, so die DWD-Meteorologen. Im Nordwesten und Westen gibt es allerdings einige Wolkenfelder, auch Regen ist möglich. Am Mittwoch dürfte zumindest in der Südhälfte Deutschlands die 20-Grad-Marke erreicht werden. Am Oberrhein könnten dann sogar bis zu 22 Grad möglich sein.