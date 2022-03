Neues aus dem Ausland am Sonntag

Das Saarland: Kleines Land mit Eigensinn

SAARBRÜCKEN: Im Saarland nennt man den Rest von Deutschland manchmal noch das «Reich». Das hat bei den Saarländern aber nichts mit einer rückwärtigen politischen Gesinnung zu tun. Vielmehr pflegt man in dem Landstrich, der an Frankreich und Luxemburg grenzt und in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach die Zugehörigkeit zu den großen Nachbarländern wechselte, einfach ein ausgeprägteres Heimatgefühl. Und so liegen für manche Saarländer eben alle Teile Deutschlands außerhalb der eigenen Landesgrenzen «im Reich».

Mit 2569 Quadratkilometern Fläche und rund 985.000 Einwohnern ist das Saarland eines der kleinsten deutschen Länder. Zur Bundesrepublik Deutschland gehört es erst seit 1957. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand es unter französischer Verwaltung, doch die Mehrheit der Bevölkerung votierte in einer Abstimmung 1955 für Deutschland. Ähnlich war es nach dem Ersten Weltkrieg.

Lange Zeit war das Saarland von der Kohle- und Stahlindustrie geprägt, nach Ende des Bergbaus hat es eine gemischte Wirtschaftsstruktur. Mit einem Anteil von gut 55 Prozent Katholiken (deutschlandweit 27 Prozent) ist es noch vor Bayern das katholischste Land in Deutschland.