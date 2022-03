Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.03.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Südkorea: Nordkorea feuert Raketen aus Mehrfachraketenwerfer ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag offenbar Raketen von einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung offenes Meer abgefeuert. Es war demnach zunächst unklar, wie weit die mutmaßlichen Raketen flogen. Die südkoreanischen Streitkräfte seien weiter in Bereitschaft und beobachteten die Lage, teilte der Generalstab mit. Die selbsterklärte Atommacht Nordkorea hatte seit Beginn des Jahres schon mehrfach unter Verstoß gegen UN-Resolutionen Raketen getestet, die einen Atomsprengkopf tragen können.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf Militärs, dass Nordkorea am Sonntagmorgen (Ortszeit) innerhalb einer Stunde anscheinend vier Schüsse aus einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung Gelbes Meer abgegeben habe. Der Nationale Sicherheitsrat in Seoul kam zu einer Dringlichkeitssitzung auf der Ebene von Vizeministern zusammen. Eine Sprecherin des Präsidialamts sprach dabei laut Berichten südkoreanischer Medien von «Projektilen kurzer Reichweite».

Nordkorea hatte Ende Februar und Anfang März auch zwei Raketentests unternommen, die nach Einschätzung der USA und Südkoreas im Zusammenhang mit der Arbeit Pjöngjangs an einem neuartigen Interkontinentalraketen-System stehen. Nordkorea selbst sprach von wichtigen Tests in der Entwicklung eines Erdbeobachtungssatelliten. Das Land entwickelt trotz Verbots durch die Vereinten Nationen seit Jahren Raketen unterschiedlicher Reichweiten, die auch einen Atomsprengkopf befördern können.

Schüsse bei Autoshow in US-Kleinstadt: Ein Toter und 20 Verletzte

DUMAS: Bei einer Autoshow im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens 20 Menschen durch Schüsse verletzt worden, darunter mehrere Kinder.

Ein Mensch sei an seinen Verletzungen gestorben, berichteten US-Medien unter Verweis auf die Polizei in der Ortschaft Dumas, wo sich die Bluttat am Samstagabend (Ortszeit) ereignet hatte. Der Sender ABC News zitierte Polizeichef Keith Finch mit den Worten, es habe eine Festnahme gegeben. Details zu den Opfern und genauen Hintergründen der Tat nannte er nicht. Die Autoshow lief unter freiem Himmel.

Waldbrände wüten im US-Bundesstaat Texas

CARBON: Die Feuerwehr kämpft im US-Bundesstaat Texas gegen mehrere Waldbrände, die bereits Dutzende Häuser zerstört haben. Hunderte Wohnhäuser wurden evakuiert, wie US-Medien am Samstag berichteten. Das Feuer besteht aus mehreren kleinen Waldbränden, die den Behörden zufolge seit Donnerstag eine Fläche von mehr als 180 Quadratkilometern Land erfasst haben. Mit Stand Samstag waren nur 15 Prozent der Feuer unter Kontrolle. Der texanische Gouverneur Greg Abbott rief in elf betroffenen Bezirken den Katastrophenzustand aus.

In der Stadt Carbon im Eastland County war am Donnerstag nach Angaben der Gemeinde eine Polizistin ums Leben gekommen, als sie bei der Evakuierung half und in einem Streifenwagen von den Flammen eingeschlossen wurde.