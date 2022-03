Neues aus dem Ausland am Sonntag

Kurioser Zank vor Gericht: Grenzbrücke nur in eine Richtung befahrbar

BURGHAUSEN/HOCHBURG-ACH: Ein Ortstermin mit drei Richtern des Verwaltungsgerichts München soll bei der Klärung eines kuriosen Brückenstreits an der deutsch-österreichischen Grenze helfen. Auf deutscher Seite hatte die Stadt Burghausen probeweise bis März 2022 eine Einbahnregelung eingeführt - die Grenzbrücke kann deshalb nur noch von österreichischer Seite aus befahren werden. Dagegen hatte in in Österreich wohnender Mann geklagt, der nun als Pendler einen Umweg in Kauf nehmen muss. Am Mittwoch wollen sich die Richter der Kammer für Straßenverkehrsrecht nun vor Ort ein Bild von der vertrackten Lage machen.

Die Einbahnregelung besteht bereits seit Anfang 2021. Ziel sei es den Verkehr zu beruhigen, die Sicherheit zu erhöhen und in der Altstadt Lärm zu reduzieren, wie Burghausens Bürgermeister Florian Schneider (SPD). Einige Anwohner in Österreich hingegen schimpfen nun über mehr Verkehr auf Ausweichrouten und Pendler über längere Wege.

Erst im Februar hatte das Verwaltungsgericht München eine ungeliebte Einbahnstraßen-Regelung in der Dachauer Altstadt gekippt. Die Stadt habe nicht ausreichend begründet, warum die Einbahnstraße nötig sei. Geklagt hatte ein Juwelier, der fürchtete, dass die Regelung Geschäftskunden abschrecke. Auch dort ging es um einen Probebetrieb.

«Batman»-Heimat Gotham City schließt Bund mit japanischer Burgstadt

FUKUYAMA: Batman hat in Japan nicht nur viele Fans, dem weltberühmten Fledermausmann aus dem Superheldenkino kommt im Land der aufgehenden Sonne seit neuestem auch eine ganz besondere Ehre zu: Die Fledermäuse liebende Burgenstadt Fukuyama in der Präfektur Hiroshima ist einen werbewirksamen Freundschaftsbund mit Batmans fiktionaler Heimatstadt Gotham City eingegangen - wenige Tage, bevor der neue Film «The Batman» von Warner Bros am Freitag ins Kino kommt.

Das Wappen von Fukuyama zeigt eine fliegende Fledermaus. Der Hügel, auf dem die berühmte Burg der Stadt steht, hieß ursprünglich «Komori-yama», Fledermaus-Berg. Da das Tier in China Glück (Japanisch: Fuku) verheißt, gab sich die Stadt den Namen Fukuyama.

Anlässlich ihres 400-jährigen Bestehens öffnet die Burg im August nach erfolgter Renovierung wieder ihre Tore dem Publikum - darunter dürften sich nach dem Freundschaftsbund mit Batmans fiktiver Heimatstadt Gotham City auch so manche Fans des Superhelden tummeln.

Batman sei auf der ganzen Welt eine beliebte Figur, sagte ein Sprecher von Fukuyama laut der Nachrichtenagentur Kyodo vom Sonntag. «Es ist eine Ehre, dass eine Stadt in Japan damit verbunden ist».

Nordkorea will weiteren Test für Satelliten-Entwicklung gemacht haben

SEOUL: Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren wichtigen Test in der Entwicklung eines Erdbeobachtungssatelliten durchgeführt. Einen Tag nach dem zweiten nordkoreanischen Raketenstart innerhalb einer Woche berichteten die staatlichen Medien am Sonntag, durch den Test sei die Sicherheit verschiedener System eines geplanten Aufklärungssatelliten einschließlich der Systeme für die Datenübertragung und des Empfangs geprüft worden. Über die Rakete, die dazu eingesetzt wurde, gab es keine Angaben. Aufklärungssatelliten dienen vor allem militärischen Zwecken.

Südkorea und Japan hatten von dem Start einer weiteren ballistischen Rakete gesprochen und ihr weitgehend isoliertes Nachbarland dafür scharf kritisiert. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung solcher Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können.

Nordkorea hatte bereits Ende Februar eine mutmaßliche ballistische Rakete gestartet und später vom Test für die Satelliten-Entwicklung gesprochen. Beim jüngsten Test war die Rakete nach Angaben des südkoreanischen Militärs bei einer Flughöhe von bis zu 560 Kilometern etwa 270 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) stürzte. Nordkorea hatte seit Jahresbeginn bereits mehrfach Raketen getestet.

Experten erwarten nun, dass Nordkorea schon bald eine «Weltraumrakete» starten könnte, um möglicherweise einen Satelliten ins All zu befördern. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte Anfang 2021 bei einem Kongress der herrschenden Arbeiterpartei unter anderen Rüstungsprojekten auch die Einführung von Spionagesatelliten und Aufklärungsdrohnen gefordert.