Neues aus dem Ausland am Sonntag

Drei Tote bei Wohnhausbrand in sibirischem Dorf

ULAN-UDE: Bei einem Wohnhausbrand in der russischen Teilrepublik Burjatien am Baikalsee sind drei Menschen gestorben. Bei den Löscharbeiten in dem sibirischen Dorf Kaljonowo seien am Sonntagmorgen die Leichen zweier Männer und einer Frau gefunden worden, teilte die zuständige Ermittlungsbehörde mit. Als die Sicherheitskräfte eintrafen, stand das Holzhaus demnach bereits in Flammen. Auf einem Foto ist zu sehen, dass das Dach teilweise eingestürzt ist.

Das Feuer soll den Ermittlern zufolge von einem Heizofen aus auf den Rest des Hauses übergegriffen haben. In Russland kommt es immer wieder zu Bränden, weil Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden. Die leicht brennbaren Holzhäuser in der Provinz sind besonders oft betroffen.

Parlamentswahl begonnen - Knappes Ergebnis erwartet

LISSABON: In Portugal hat am Sonntagmorgen die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Knapp elf Millionen Wahlberechtigte sind trotz der derzeit auch in Portugal besonders hohen Zahl an Corona-Infektionen zur Abgabe ihrer Stimme aufgerufen. Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind, dürfen ausnahmsweise das Haus verlassen, um zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr (19.00 Uhr bis 20.00 Uhr MEZ) zu wählen.

Fast alle Umfragen sagen zwar einen knappen Sieg der Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa voraus. Die Sozialisten dürften aber die angestrebte absolute Mehrheit der Parlamentssitze verpassen. Damit wäre der seit Ende 2015 regierende 60-Jährige weiter auf die Unterstützung kleinerer linker Parteien angewiesen. Nicht ausgeschlossen wurde auch ein Sieg der konservativ orientierten Sozialdemokratischen Partei PSD von Spitzenkandidat Rui Rio.

Costa führte seit 2015 zwei Minderheitsregierungen, die von kleineren linken Parteien unterstützt wurden. Bei der letzten Wahl im Herbst 2019 hatte seine eher sozialdemokratisch als sozialistisch eingestellte Partei 36,3 Prozent bekommen und somit 108 Sitze der insgesamt 230 Sitze der «Assembleia da República».

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hatte die Neuwahl Anfang November ausgerufen, nachdem das Parlament den Haushaltsentwurf der Minderheitsregierung abgelehnt hatte. Der Linksblock BE und das aus Kommunisten und Grünen gebildete Bündnis CDU hatten mehr Sozialausgaben gefordert. Costa wollte seine zurückhaltende Ausgabenpolitik aber nicht aufgeben.

Rennen um Präsidentenamt: Ex-Farc-Geisel Betancourt verlässt Bündnis

BOGOTÁ: 20 Jahre nach ihrer Entführung will die langjährige Geisel der linken Guerilla-Organisation Farc, Ingrid Betancourt, als eigenständige Kandidatin ins Rennen um die Präsidentschaft in Kolumbien gehen. «Wir haben beschlossen, die Koalition zu verlassen und unseren unabhängigen Weg zur Präsidentschaft der Republik einzuschlagen», hieß es in einem Tweet Betancourts am Samstag (Ortszeit). «Ich werde Kandidatin für die Partei 'Verde Oxígeno` (Grüner Sauerstoff) sein.» Betancourt hatte die erste grüne Partei Kolumbiens 1998 selbst gegründet.

Erst vor rund zehn Tagen hatte sie angekündigt, sich bei den Wahlen im Mai noch einmal um das Präsidentenamt in Kolumbien bewerben zu wollen und an der interparteilichen Vorausscheidung des Bündnis Centro Esperanza teilzunehmen.

Die damalige Präsidentschaftskandidatin der Grünen war 2002 von der Farc entführt worden und hatte sich sechs Jahre in der Gewalt der Guerilla-Organisation befunden, bevor die Armee sie befreite. Während des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts zwischen Regierung, Guerilla und Paramilitärs in dem südamerikanischen Land verschleppten die Farc-Rebellen Tausende Menschen, um mit den Lösegeldern ihren bewaffneten Kampf gegen den Staat zu finanzieren. Über 500 Menschen kamen nach Angaben der kolumbianischen Generalstaatsanwaltschaft in der Geiselhaft der Rebellen ums Leben.

Die Farc und die kolumbianische Regierung legten den Bürgerkrieg mit rund 220.000 Toten und Millionen Vertriebenen 2016 mit einem Friedensvertrag bei.

Mindestens elf Tote bei Busunglück

KAMI: Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 18 Passagiere verletzt worden, berichteten bolivianische Medien am Samstag (Ortszeit) übereinstimmend. Demnach stürzte der Bus, der auf dem Weg von dem Ort Kami in die Provinzhauptstadt Cochabamba war, rund 400 Meter in die Tiefe. Die Umstände des Unfalls waren zunächst unklar.

Schwere Verkehrsunfälle passieren auf den engen, bisweilen unbefestigten Bergstraßen der Andenländer häufiger. Im Laufe des vergangenen Jahres waren in Bolivien mehrere Busse auf verschiedenen Strecken in die Tiefe gestürzt, Dutzende Menschen kamen ums Leben.

Hotelgäste in Ohio möglicherweise vergiftet

WASHINGTON: Eine Reihe on Hotelgästen in Marysville im US-Staat Ohio sind möglicherweise Opfer einer nicht näher genannten Vergiftung geworden.

Insgesamt seien 14 Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten örtliche Medien am Samstag (Ortszeit). Der Gesundheitszustand von sieben Menschen sei kritisch. Eine Reihe von bewusstlosen Menschen, darunter auch ein zweijähriges Mädchen, sei neben dem Swimmingpool des Hotels entdeckt worden. Der Auslöser war zunächst unbekannt, in ersten Reaktionen vermuteten die Behörden eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, wollten aber andere Ursachen nicht ausschließen.

Schwere Sturmflut setzt Hamburger Fischmarkt unter Wasser

HAMBURG: Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht zum Sonntag den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel sei gegen 0.17 Uhr mit 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagmorgen. Nun gehe das Hochwasser wieder zurück. Das BSH hatte in Hamburg mit Wasserständen von bis zu 3 Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet.

Wie ein dpa-Fotograf berichtete, zog es Hunderte Schaulustige zum Fischmarkt. Durch die Überflutungen wurden nach Angaben der Polizei mehrere Autos beschädigt. Wie hoch das Wasser auf dem Fischmarkt stand, konnte ein Sprecher zunächst aber nicht sagen.

In der Nacht zum Sonntag gab es nach Angaben des BSH auch an anderen Küstenabschnitten eine Sturmflut. «Zwar nicht überall eine schwere Sturmflut wie in Hamburg», sagte die Sprecherin. Es sei aber die gesamte deutsche Nordseeküste betroffen gewesen. In Bremerhaven habe der Scheitelwert beispielsweise bei 2,14 Metern über dem mittleren Hochwasser gelegen.

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Südkorea: Nordkorea feuert Geschoss Richtung Meer ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein zunächst nicht identifiziertes Geschoss in Richtung Meer abgefeuert. Das Geschoss sei in Richtung Osten geflogen, teilte Südkoreas Generalstab am Sonntag mit. Ob es sich um einen neuen Test einer ballistischen Rakete handelte, war zunächst unklar. UN-Resolutionen verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung solcher Waffen. Dabei handelt es sich in aller Regel um Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können.

Nordkorea hatte seit Beginn des Jahres bereits mehrfach Raketen getestet. Zuletzt hatte das Land am Donnerstag eigenen Angaben zufolge zwei «taktische Boden-Boden-Lenkraketen» mit konventionellen Sprengköpfen abgefeuert.

Ukraine-Konflikt: Johnson kündigt mehr militärisches Engagement an

LONDON: Angesichts der zugespitzten Lage um die Ukraine will Großbritannien sein militärisches Engagement in Osteuropa ausweiten. Premierminister Boris Johnson erwägt, die Zahl britischer Soldaten in der Region zu verdoppeln und Estland Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern, wie die britische Regierung am Samstagabend mitteilte. Derzeit sind nach offiziellen Angaben mehr als 900 britische Soldaten in Estland stationiert, mehr als 100 in der Ukraine und 150 in Polen.

«Dieses Maßnahmenpaket würde dem Kreml eine deutliche Botschaft schicken: Wir werden ihre destabilisierenden Aktivitäten nicht dulden und stehen stets fest an der Seite unserer Nato-Verbündeten angesichts russischer Feindseligkeiten», sagte Johnson. «Falls Präsident (Wladimir) Putin den Weg des Blutbads und der Zerstörung wählt, bedeutet dies eine Tragödie für Europa. Die Ukraine muss frei in der Wahl ihrer Zukunft sein.» Johnson sagte, er habe dem Militär befohlen, sich darauf vorzubereiten, die Nato-Verbündeten in Europa zu Land, zu Wasser und in der Luft zu unterstützen.

Am Vorabend war bekanntgeworden, dass Johnson bald mit Putin telefonieren will und eine Reise in die Region plant. Das genaue Ziel wurde bisher nicht genannt. Die britische Regierung will am Montag militärische Optionen diskutieren, hieß es nun. Am Dienstag werde Generalstabschef Tony Radakin das Kabinett über die Lage informieren.

In Brüssel sollen zudem die Details des britischen Angebots mit der Nato besprochen werden. Johnson wolle sich zudem Anfang Februar mit den Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitglieder treffen, hieß es aus Regierungskreisen ohne Details. Außenministerin Liz Truss und Verteidigungsminister Ben Wallace sollen bald für Gespräche nach Moskau reisen. Am Montag will das Außenministerium in London zudem neue Sanktionen bekanntgeben, die Russlands «strategische und finanzielle Interessen» treffen sollen.

Italiens Staatschef Mattarella: Nicht vor Pflichten drücken

ROM: Nach seiner Wiederwahl zum Staatsoberhaupt Italiens hat Sergio Mattarella seinen Dienst für die Republik signalisiert. Die schwierigen Tage der Präsidentenwahl und des gesundheitlichen und wirtschaftlichen Notfalls erforderten Verantwortungsbewusstsein und die Beachtung der Entscheidungen des Parlaments, sagte der 80-Jährige am späten Samstagabend in seinem Amtssitz in Rom. «Diese Bedingungen zwingen dazu, sich den Pflichten, die rufen, nicht zu entziehen», erklärte der Sizilianer weiter.

Diese müssten wichtiger sein als andere Erwägungen und persönliche Perspektiven, fuhr Mattarella fort. Er sprach weiter von einer Verpflichtung, die «Erwartungen und Hoffnungen der Mitbürger» zu begreifen. Zuvor erreichte er bei der Abstimmung für das italienische Staatsoberhaupt mit 759 Stimmen eine deutliche Mehrheit. Seine noch laufende Amtszeit endet am 3. Februar.

Zwei Tote wegen Sturm «Malik» in Großbritannien - Schäden

LONDON/ABERDEEN/KOPENHAGEN: In Großbritannien sind mindestens zwei Menschen durch Sturm «Malik» ums Leben gekommen. Ein neunjähriger Junge wurde am Samstag im mittelenglischen Dorf Winnothdale getötet, als ein Baum auf ihn stürzte. Ein Mann, der mit ihm unterwegs war, wurde schwer verletzt. In der ostschottischen Küstenstadt Aberdeen wurde eine 60-jährige Frau von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte. In der Gegend wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Landesweit waren vorübergehend mehr als 130.000 Wohnungen und Geschäfte ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden.

Mittlerweile traf «Malik» auf Dänemark. 10.000 Rettungskräfte standen dort bereit, wie die Agentur Ritzau meldete. In Frederikssund wurden 20 Menschen, die auf tägliche Pflege angewiesen sind, vorsichtshalber an sichere Orte gebracht, berichtete der Sender TV2. Falls es zu Überflutungen komme, könne eine Versorgung dieser Menschen nicht sichergestellt werden, hieß es zur Begründung. Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt. Die Öresundbrücke, die Kopenhagen mit Schweden verbindet, wurde geschlossen. Auch in Norwegen gab es Sturmschäden: Im Dorf Vaksdal bei Bergen sackte fast ein gesamter Fußballplatz ab.

In Schottland warnte der Wetterdienst trotz des Abzugs von «Malik» vor weiteren heftigen Winden sowie starkem Regen. Im Norden der britischen Inseln war ein neuer Sturm im Anmarsch, den die Behörden «Corrie» tauften.