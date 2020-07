Neues aus dem Ausland am Sonntag

Karla Borger und Svenja Müller gewinnen Beach-Liga: «Mega entwickelt»

DÜSSELDORF: Die deutsche Meisterin Karla Borger und ihre erst 19 Jahre alte Partnerin Svenja Müller haben die erstmals ausgespielte Beach-Liga gewonnen. Das kurzfristig neu zusammengestellte Duo aus Stuttgart und Dortmund setzte sich am Samstag im Endspiel gegen Melanie Gernert und Sarah Schulz (Berlin/Gonsenheim) klar mit 2:0 (21:12, 21:13) durch. «Svenja hat sich mega entwickelt», lobte die 31 Jahre alte Borger ihre Interimspartnerin: «Es hat gut harmoniert und gepasst.» Julia Sude, die mit der ehemaligen Vizeweltmeisterin Borger die Olympia-Qualifikation für Tokio 2021 schaffen will, hatte wegen ihres Studiums auf die Beach-Liga verzichtet.

Bei der von Spielern privat initiierten und organisierten Turnierserie auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf hatten sich über 30 Tage je acht Frauen- und Männerteams in einer Vorrunde gegenüber gestanden. Damit bekamen die deutschen Athletinnen und Athleten erstmals nach der langen Corona-Pause wieder eine Wettkampfmöglichkeit, nachdem auch die nationale Tour abgesagt worden war. Am Sonntag spielen die Männer in einem Final Four das Siegerduo aus. Inzwischen hat auch der Deutsche Volleyball-Verband eine Qualifikation für die traditionellen Meisterschaften Anfang September in Timmendorfer Strand ausgeschrieben.

Berichte über mögliche weitere Tote bei Protesten in Malis Hauptstadt

BAMAKO: Nach den gewalttätigen Protesten in Malis Hauptstadt Bamako droht sich die Zahl der Opfer weiter zu erhöhen. Augenzeugen berichteten über mindestens einen leblos am Boden liegenden Demonstranten, der Schusswunden aufwies. Er lag vor der Moschee von Imam Mahmoud Dicko, der eine einflussreiche politisch-religiöse Gruppierung anführt. Dort war es in der Nacht zu Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Die Krawalle hatten mit einer Demonstration am Freitagabend begonnen, bei der nach offiziellen Angaben drei Menschen ums Leben kamen. Weitere 74 Demonstranten seien verletzt worden, hatte Premierminister Boubou Cissé am Samstagabend bei einem Krankenhausbesuch bekanntgegeben.

Mehrere Demonstranten hatten am Freitagabend vorübergehend das Gebäude des staatlichen Rundfunksenders ORTM besetzt und teilweise beschädigt. Sie gingen auch gegen die Nationalversammlung vor. Anhänger der Opposition hatten später auch mit Straßenbarrikaden auf Berichte über Festnahmen mehrerer Oppositionsführer reagiert. Nach offiziell unbestätigten Berichten soll sich darunter auch Dicko befinden.

Eine für den Samstagabend in Aussicht gestellte Ansprache von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta war auf unbestimmte Zeit verschoben worden. In Mali - sowie anderen Ländern der Sahelzone - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. In dem Land sind auch deutsche Soldaten als Teil der UN-Stabilisierungsmission Minusma sowie der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali im Einsatz, wegen der Pandemie ruht EUTM Mali aber praktisch.

Polen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

WARSCHAU: In einer Stichwahl bestimmen die Polen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen zufolge kommt es zu einem engen Rennen zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und seinem Herausforderer, dem Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski. Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt, Trzaskowski geht für die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) an den Start. Im ersten Wahlgang hatte Duda in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht.

Die Wahl sollte ursprünglich bereits in Mai stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie war aber über den Wahltermin ein politischer Streit entbrannt. Schließlich wurde die Abstimmung kurzfristig verschoben. Die gut 30 Millionen Wahlberechtigten können bis 21.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Danach gibt es Prognosen auf der Basis von Nachwahlbefragungen, aber keine Hochrechnungen. Mit dem amtlichen Endergebnis wird erst am Dienstagmorgen gerechnet.