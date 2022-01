Neues aus dem Ausland am Sonntag

Mexikanischer Ex-Präsident Luis Echeverría wird 100

MEXIKO-STADT: Der einzige mexikanische Ex-Präsident, der je angeklagt und unter Hausarrest gestellt wurde, wird an diesem Montag 100 Jahre alt. Luis Echeverría Álvarez ist der älteste ehemalige Staatschef der Geschichte Mexikos. Er wurde wegen mutmaßlichen Völkermordes vor Gericht gebracht. An der Macht war er von 1970 bis 1976.

Als er sein Amt antrat, regierten Willy Brandt in Deutschland, Mao Tsetung in China und Richard Nixon in den Vereinigten Staaten. Paul VI. war Oberhaupt der Katholischen Kirche in Rom. Echeverría gehörte der Partei der Institutionellen Revolution (PRI) an, die Mexiko von 1929 bis 2000 autoritär regierte. Er betrachtete sich als Vertreter für die Anliegen der Dritten Welt und führte mit seinem wirtschaftlichen Kurs das Land in eine Schuldenkrise.

2006 wurde Echeverría im Zusammenhang mit der blutigen Niederschlagung eines friedlichen Studentenprotestes am 2. Oktober 1968 angeklagt. Zur Zeit des Vorfalls - Tage vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Mexiko - war er Innenminister. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 300 Toten. Nach mehr als zwei Jahren im Hausarrest wurde er freigesprochen. Zuvor hatte eine Richterin eine weitere Anklage gegen ihn wegen der Unterdrückung einer Studentendemonstration mit zwölf Toten im Jahr 1971 abgelehnt.

Jahrelang war Echeverría kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Das letzte Foto von ihm stammt aus dem April vergangenen Jahres, als er im Olympia-Stadion in Mexiko-Stadt gegen das Coronavirus geimpft wurde. Es gibt keine Angaben darüber, ob oder wie er seinen 100. Geburtstag feiern wird.

Sprachzwang für überregionale Printmedien tritt in Kraft

KIEW: Um das Russische zurückzudrängen, ist in der Ukraine ein Zwang zur Verwendung der Landessprache in nationalen Printmedien in Kraft getreten. Seit Sonntag müssen alle überregionalen Zeitungen und Zeitschriften in ukrainischer Sprache erscheinen. Russische Ausgaben sind nicht verboten, aber parallel dazu muss eine ukrainische Variante in gleicher Auflage und gleichem Umfang gedruckt werden. Wirtschaftlich gilt das für die Verlage als unrentabel. Die letzte landesweite russischsprachige Tageszeitung «Westi» (Nachrichten) stellte am 10. Januar auf Ukrainisch um.

Grundlage für den Übergang ist ein umstrittenes Sprach-Gesetz aus dem Jahr 2019, das kurz nach der Abwahl von Ex-Präsident Petro Poroschenko verabschiedet worden war. Poroschenko unterzeichnete es vor dem Amtsantritt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Seither galt eine Übergangsfrist. Das Gesetz hat das Ziel, den Einfluss des bisher weiter dominanten Russischen im öffentlichen Raum zurückzudrängen.

Von Mitte Mai an müssen im Land registrierte Nachrichtenseiten eine zumindest gleichwertige ukrainische Version anbieten, die sich als erstes öffnet. Und von Juli 2024 an müssen sich dann zudem regionale Printmedien der Ukrainischpflicht beugen. In Radio und Fernsehen gelten bereits seit Jahren strenge Ukrainischquoten.

Der Printmarkt der Ukraine schrumpft dabei bereits seit langem. Einst angesehene Wochen- und Tageszeitungen wie «Dserkalo Tyschnja» (Wochenspiegel) und «Segodnja» (Heute) wurden bereits vor geraumer Zeit komplett eingestellt und erscheinen nur noch im Internet. Die Sprachpolitik der Ukraine stößt im Nachbarland Russland auf massive Kritik.

Tsunami-Warnung in Japan nach Ausbruch von Tonga-Vulkan aufgehoben

TOKIO/NUKU'ALOFA/WELLINGTON: Nach dem Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat die Wetterbehörde in Japan eine Tsunami-Warnung für die Pazifikküste wieder aufgehoben. Wie japanische Medien am Sonntag berichteten, galt die am Mittag (Ortszeit) bekanntgegebene Entwarnung für die gesamte Pazifikküste des Inselreiches. Rund 210.000 Bewohner waren zwischenzeitlich aufgefordert gewesen, Anhöhen aufzusuchen. Zuvor waren an der Küste der nordöstlichen Präfektur Iwate sowie im südwestlichen Amami Flutwellen von rund einem Meter Höhe registriert worden, hieß es. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es nicht.

Der Ausbruch des unter Wasser liegenden Vulkans vor Tonga hatte auch in anderen Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt. Er war am Freitag ausgebrochen. Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ist seit Dezember immer wieder aktiv. Der Vulkan liegt etwa 30 Kilometer südöstlich der zu Tonga gehörenden Insel Fonuafo'ou (auch als Falcon Island bekannt).

Gouverneur von Texas: Alle Geiseln aus Synagoge sind frei

WASHINGTON: Bei der Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs Greg Abbott alle Menschen frei. Abbott schrieb am späten Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter, alle Geiseln seien lebendig und in Sicherheit. «Die Gebete wurden erhört.» Am frühen Samstagabend (Ortszeit) war bereits eine erste männliche Geisel freigelassen worden. Drei weitere Menschen befanden sich nach Angaben Abbotts danach noch in der Gewalt des Geiselnehmers. Zu den weiteren Umständen und zum Geiselnehmer machte Abbott zunächst keine Angaben.

Ein Mann hatte am Samstagvormittag (Ortszeit) in einer Synagoge in der Stadt Colleyville nahe Dallas mehrere Geiseln genommen und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Offizielle Angaben zum möglichen Hintergrund der Tat gab es zunächst nicht.