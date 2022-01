Neues aus dem Ausland am Sonntag

Russland pocht vor Gesprächen mit USA auf Sicherheitsgarantien

MOSKAU: Vor Verhandlungen mit den USA an diesem Montag in Genf hat Russland erneut verbindliche Sicherheitsvereinbarungen mit der Nato gefordert. «Wir brauchen Garantien über eine Nicht-Erweiterung der Nato», sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Sonntag der Agentur Interfax.

Moskaus Erwartungen an die bevorstehenden Gespräche seien «realistisch», erklärte Rjabkow. «Nach den Signalen, die wir in den vergangenen Tagen aus Washington und Brüssel vernommen haben, wäre es wohl naiv, einen Fortschritt - erst recht einen schnellen - vorauszusetzen.» Der 61-Jährige betonte zudem, dass Russland nicht die Absicht habe, mit den US-Vertretern über die aktuellen Unruhen im zentralasiatischen Kasachstan zu sprechen, wohin Moskau auch Soldaten entsandt hat.

Zu dem Treffen in Genf kommt es vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Die USA werfen Russland einen Truppenaufbau in Gebieten an der Grenze zur Ukraine vor. Befürchtet wird, dass russische Soldaten in der Ex-Sowjetrepublik einmarschieren könnten. Russland bestreitet solche Pläne und wehrt sich seinerseits vor allem gegen eine mögliche Aufnahme der Ukraine in die Nato. Am 12. Januar ist zudem eine Sitzung des Nato-Russland-Rates in Brüssel angesetzt - die erste seit zweieinhalb Jahren.

Snowboarder Höflich bei Halfpipe-Weltcup in Mammoth Mountain Dritter

MAMMOTH MOUNTAIN: Der deutsche Snowboarder André Höflich ist beim Weltcup in Mammoth Mountain auf Platz drei in der Halfpipe gesprungen.

Der 24-Jährige vom SC Kempten musste sich am Samstag (Ortszeit) nur dem japanischen Sieger Ayumu Hirano und dessen Landsmann Ruka Hirano geschlagen geben. Rund vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking feierte Höflich damit den zweiten Podestplatz seiner Karriere. Im vergangenen Jahr war der Allgäuer in Aspen ebenfalls auf Rang drei gelandet.

Mindestens 58 Tote bei erneuten Überfällen in Nigeria

LAGOS: Bei einer Serie von Überfällen in Nigeria haben Bewaffnete nach Behördenangaben mindestens 58 Menschen getötet. Die Angriffe fanden im Norden des westafrikanischen Landes statt, wie die Regionalregierung am späten Samstagabend bekanntgab. Sie richteten sich gegen insgesamt acht Dörfer im Bundesstaat Zamfara und hatten sich schon zwischen Dienstag und Donnerstag ereignet. Nach Angaben von Augenzeugen lag die Zahl der Toten deutlich höher - der Vertreter einer kommunalen Interessensvertretung sprach sogar von 200 Todesopfern. Die Angreifer hätten wahllos auf Anwohner gefeuert. Auch mehrere der Bewaffneten wurden laut Polizeiangaben getötet.

Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Daher war unklar, ob es sich bei den Angreifern um Angehörige der islamischen Terrormiliz Boko Haram oder um kriminelle Banden handelt. In dem Gebiet agieren auch ehemalige Rinder-Hirten, die sich in Banden zusammengeschlossen haben und trotz starker Präsenz der Sicherheitsbehörden die Bevölkerung terrorisieren. Die jüngste Attacke, bei der auch Häuser niedergebrannt wurden, erfolgte trotz einer Militäroperation, die sich gegen diese Banden richtet. In der Region werden oft auch Schüler verschleppt, um Lösegeld zu erpressen.