Neues aus dem Ausland am Sonntag

Bus kippt auf Autos - Mindestens 16 Verletzte bei Unfall

ISTANBUL: Bei einem Busunfall in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens 16 Menschen verletzt worden.

Der Busfahrer habe am Samstagabend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Daraufhin sei der Bus umgekippt und habe zwei an einer Verkehrsampel wartende Autos unter sich begraben. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Großbrand in Südafrikas Parlament in Touristenmetropole Kapstadt

KAPSTADT: In Südafrikas Parlament in der Touristenmetropole Kapstadt ist am Sonntag ein Großfeuer ausgebrochen.

Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen an der Rückseite des Gebäudekomplexes, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen beherbergt, wie der staatliche Fernsehsender SABC berichtete. Videoaufnahmen zeigten dicke, schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufsteigen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Person aus Südkorea überquert befestigte Grenze nach Nordkorea

SEOUL: Eine zunächst nicht identifizierte Person hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs von Südkorea aus illegal die schwer befestigte Landesgrenze nach Nordkorea überquert. Die Person sei Samstagnacht dabei beobachtet worden, wie sie durch die vier Kilometer breite demilitarisierte Zone (DMZ) nach Nordkorea gelaufen sei, teilte der Generalstab am Sonntag mit. Nordkorea sei über eine militärische Kommunikationsleitung über den Zwischenfall im östlichen Teil der DMZ unterrichtet worden.

Bei einer Auswertung von Überwachungsbildern sei später festgestellt worden, dass die Person bereits am Samstagabend den mehrfach verstärkten Stacheldrahtzaun in der DMZ zwischen beiden Ländern durchbrochen habe, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen Vertreter des Generalstabs. Die Auswertung deute an, dass den Grenzposten die «Grenzverletzung» erst einige Stunden später aufgefallen sei.

Dass Südkoreaner in das abgeschottete Nachbarland Nordkorea überlaufen, ist äußerst selten. Vor der Corona-Pandemie waren aus Nordkorea jedes Jahr zahlreiche Menschen wegen Hungers oder Unterdrückung geflüchtet. Die meisten setzen sich über die Grenze nach China ab. Über dritte Länder gelangen viele später nach Südkorea.

Im September 2020 hatte ein Zwischenfall für Aufsehen gesorgt, als ein Beamter des südkoreanischen Fischereiministeriums von nordkoreanischen Grenzposten im Meer treibend erschossen wurde. Nach den damaligen Angaben des südkoreanischen Militärs war der Beamte auf einem Patrouillenschiff nahe der Seegrenze vor der Westküste unterwegs, als er plötzlich vom Boot verschwand. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Il hatte sich später für die tödlichen Schüsse auf den Mann entschuldigt.

Israelische Armee greift Hamas-Ziele im Gazastreifen an

TEL AVIV: Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee in der Nacht zu Sonntag Ziele der Palästinenserorganisation Hamas in dem Küstenstreifen angegriffen. Darunter seien eine Raketenfabrik und Militärposten, die für terroristische Aktivitäten genutzt würden, teilte die Armee via Twitter mit. Am Samstagmorgen hatte die Armee gemeldet, zwei Raketen aus dem Gazastreifen seien im Meer vor dem Großraum Tel Aviv niedergegangen. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Die «Jerusalem Post» berichtete, Panzer hätten zudem Stellungen der Hamas entlang der Grenze zum Gazastreifen beschossen. «Die Terrororganisation Hamas ist für die Geschehnisse im Gazastreifen verantwortlich und trägt die Konsequenzen der terroristischen Handlungen aus dem Gazastreifen», zitierte die Zeitung die Armee.

Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israel hatte sich im Mai einen elftägigen militärischen Waffengang mit militanten Palästinensern im Gazastreifen geliefert. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die am 21. Mai in Kraft trat. Seither blieb es verhältnismäßig ruhig.