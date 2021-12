Neues aus dem Ausland am Sonntag

Vierte Hongkonger Universität will Demokratie-Denkmal entfernen

HONGKONG: Eine weitere Universität in Hongkong will nach einem Bericht eine Statue in Erinnerung an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China von ihrem Campus verbannen. Wie die Zeitung «South China Morning Post» am Sonntag berichtete, suche die Studentenvereinigung der City University nach einem alternativen Standort für die «Gottheit der Demokratie», nachdem sie von der Universitätsverwaltung zur Entfernung der Statue aufgefordert worden sei.

Zuvor hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Universitäten in Hongkong ähnliche Denkmäler entfernen lassen. Zunächst ließ die Hongkong University das acht Meter hohe «Säule der Schande» genannte Kunstwerk des dänischen Künstlers Jens Galschiøt zerlegen und abtransportieren. Kurz darauf entfernten auch die Chinese University und die Lingnan University eine Statue sowie eine Wandmalerei.

Peking sind die Kunstwerke für die Massaker-Opfer von 1989 schon lange ein Dorn im Auge, da es in der Volksrepublik jede Erinnerung an den Militäreinsatz gegen die Tian'anmen-Bewegung auslöscht. Vor eineinhalb Jahren erließ China ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für seine Sonderverwaltungsregion, mit der die Oppositionsbewegung in der Sieben-Millionen-Metropole praktisch ausgeschaltet wurde. Es richtet sich vage gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht - und zielt damit auf Kritiker der Hongkonger Regierung und der chinesischen Führung.

Vater und Söhne sterben bei Brand - Ursache womöglich Weihnachtsbaum

QUAKERTOWN: Ein Vater und seine beiden Söhne sind in bei einem Brand in ihrem Haus im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers war noch offen, aber möglicherweise geht der Brand auf einen Weihnachtsbaum zurück, wie US-Medien berichteten. Das Feuer sei in der Nacht zu Samstag im Bereich des Baums ausgebrochen. «Im Moment gehen wir davon aus, dass sich der Weihnachtsbaum entzündet hat, was möglicherweise auf die Weihnachtsbeleuchtung an diesem Weihnachtsbaum zurückzuführen ist», sagte Scott McElree, der Polizeichef von Quakertown, dem Sender CBS. Der Feuerwehr zufolge war aber noch offen, ob sich die Lichter am Baum befunden hatten.

Alle fünf Familienmitglieder hätten im zweiten Stock geschlafen, als das Feuer ausbrach, hieß es weiter. Die Einsatzkräfte konnten nur noch die Leichen des 41 Jahre alten Vaters und der beiden Söhne, die in die dritte und fünfte Klasse gegangen sind, bergen. Die Mutter und der älteste Sohn der Familie konnten sich retten und erlitten leichte Verbrennungen. Nach CNN-Angaben starben auch zwei Hunde bei dem Feuer. «Diese Nachricht ist erschütternd für den Bezirk und ganz Quakertown», schrieb die Schulgemeinde. Es wurde eine Spenden-Webseite eingerichtet - bis Samstagabend (Ortszeit) kamen mehr als 300.000 US-Dollar (rund 265.000 Euro) zusammen.

Schüsse auf Fußballplatz : sechs Tote und fünf Verletzte

FORTALEZA: In Brasilien sind sechs Menschen erschossen worden, als sie nach Medienberichten auf einem Fußballplatz Weihnachten feierten. Die Opfer waren im Alter zwischen 15 und 26 Jahren, wie die Behörde für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Ceará mitteilte. Es gab demnach zudem fünf Verletzte mit Schusswunden. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag in der nordöstlichen Stadt Fortaleza wurden den Angaben nach zehn Verdächtige festgenommen und sechs Schusswaffen sichergestellt.

Die Behörde betonte, vier der Opfer seien vorbestraft gewesen, unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Brasilianische Medien berichteten unter Berufung auf die Militärpolizei, als möglicher Hintergrund der Tat werde eine Fehde zwischen Banden vermutet.

Vier Tote nach Schüssen auf kolumbianischem Marinestützpunkt

SAN ANDRÉS: Auf einem Marinestützpunkt auf der kolumbianischen Karibikinsel San Andrés sind Schüsse gefallen und vier Soldaten ums Leben gekommen.

Nach ersten Informationen erschoss am Samstagmorgen (Ortszeit) mutmaßlich ein Marinesoldat drei Kameraden und verletzte einen Armeesoldaten, wie die Marine des südamerikanischen Landes mitteilte. Anschließend habe der Täter anscheinend sich selbst getötet. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Der Vorfall sei zutiefst schmerzhaft, schrieb Staatspräsident Iván Duque auf Twitter. Er versprach eine schnelle Aufklärung.