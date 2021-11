Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.21 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Toter und Verletzte bei Anschlag in Jerusalem - Attentäter erschossen

JERUSALEM: Bei einem Anschlag in der Altstadt von Jerusalem sind am Sonntag nach Krankenhausangaben ein Israeli getötet und drei weitere verletzt worden. Ein mutmaßlich palästinensischer Angreifer eröffnete nach Polizeiangaben das Feuer. Der Attentäter wurde nach Angaben eines Polizeisprechers von Sicherheitskräften erschossen. Neben einem Gewehr habe er auch ein Messer bei sich gehabt.

Nach Angaben von Sanitätern wurden bei dem Vorfall in der Nähe des Tempelbergs vier Männer verletzt, einer von ihnen starb später im Krankenhaus. Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Es kommt im Bereich der streng bewachten Anlage immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen.

Gestürzter Premier des Sudan soll wieder eingesetzt werden

KHARTUM: Sudans Militärmachthaber wollen den durch einen Putsch gestürzten zivilen Premier Abdalla Hamdok wieder einsetzen. Hamdok dürfe ein Kabinett mit zivilen Vertretern bilden, hieß es in einer Mitteilung der sogenannten Initiative für Nationale Reformen am Sonntag. Nach langwierigen Verhandlungen zwischen den Putschisten und der Gruppierung ziviler Volksvertreter wurde demnach auch die Freilassung aller politischen Gefangenen vereinbart, die während des Putsches am 25. Oktober festgenommen worden waren. Die Vereinbarung müsse am Sonntag jedoch noch von beiden Verhandlungsparteien unterschrieben werden, hieß es.

Es war zunächst unklar, ob auch Militärvertreter der neuen Regierung angehören werden. Zuletzt war der Krisenstaat am Horn Afrikas von einer Übergangsregierung aus militärischen und zivilen Vertretern geführt worden. Nach dem Putsch hatte Militärmachthaber General Abdel Fattah al-Burhan die Regierung aufgelöst, einen Ausnahmezustand verhängt und Hamdok unter Hausarrest festgehalten.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Proteste Tausender Sudanesen, die mehr Demokratie und eine zivile Regierung in dem Land mit 44 Millionen Einwohnern fordern. Vor wenigen Tagen waren bei Kundgebungen für Demokratie mindestens 15 Zivilisten durch den Einsatz scharfer Munition getötet worden. Für Sonntag ist ein weiterer Massenprotest in der Hauptstadt Khartum geplant. Auch die internationale Gemeinschaft verlangt die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Schüsse in Jerusalems Altstadt - Mindestens zwei Schwerverletzte

JERUSALEM: Bei einem Anschlag in der Altstadt von Jerusalem sind am Sonntag mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Ein mutmaßlich palästinensischer Angreifer eröffnete nach Polizeiangaben das Feuer. Der Attentäter sei außer Gefecht gesetzt worden. Nach Angaben von Sanitätern wurden bei dem Vorfall in der Nähe des Tempelbergs ein Mann lebensgefährlich und ein zweiter schwer verletzt. Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Es kommt im Bereich der streng bewachten Anlage immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen.

TPLF: Armee bombardiert Wohnviertel im Norden Äthiopiens

NAIROBI: Die äthiopische Armee hat nach Angaben der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt der Krisenregion geflogen. Zivilisten seien in einem Wohnviertel der Stadt Mekelle bombardiert worden, teilte TPLF-Sprecher Getachew Reda am Sonntag auf Twitter mit. Die Regierung äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff. Das Militär hat die Stadt im Norden des Landes bereits in den vergangenen Wochen mehrfach beschossen.

Der Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen knapp 115 Millionen Einwohnern droht durch seit einem Jahr anhaltende Kämpfe zu zerfallen. Der US-Sondergesandte für das Horn von Afrika, Jeffrey Feltman, war bis Samstag in der Hauptstadt Addis Abeba, um Gespräche über einen Waffenstillstand und eine Beilegung des Konflikts zu führen. Regierungschef Abiy Ahmed war 2018 mit dem Versprechen an die Macht gekommen, Äthiopien zu reformieren. Er entmachtete die TPLF die das Land 25 Jahre lang dominierte. Im Herbst 2020 führte die TPLF eigenmächtig Wahlen in ihrer Hochburg, der nördlichen Region Tigray, durch und griff kurz danach eine Militärbasis an. Daraufhin begann die Regierung eine brutale Militäroffensive mit Hilfe des Nachbarlandes Eritrea.

Kein Botschafter mehr: China straft Litauen wegen Taiwan-Streits ab

Peking (dpa)- Im Streit über den Unabhängigkeitsanspruch Taiwans hat China seine diplomatischen Beziehungen zu Litauen herabgestuft. Das Außenministerium in Peking teilte am Sonntag mit, es werde keinen Botschafter mehr in die baltische Nation entsenden. Stattdessen werde China seine diplomatische Vertretung in Litauen künftig durch einen Geschäftsträger (chargé d'affaires) unterhalb der Botschafterebene regeln lassen.

Seinen bisherigen Botschafter hatte China im August abgezogen. Die Volksrepublik liegt mit dem EU-Mitgliedsstaat Litauen im Streit über dessen Entscheidung, seine Beziehungen zur Inselrepublik Taiwan aufzuwerten. Taiwan hatte am Donnerstag eine Landesvertretung unter eigenem Namen in Litauen eröffnet, nachdem beide Staaten diesen Schritt zum Ärger Chinas im Juli angekündigt hatten. «Litauen ist für alle sich daraus ergebenden Konsequenzen verantwortlich», hatte es damals als Reaktion aus dem Außenministerium in Peking geheißen.

China sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht, es international zu isolieren. Die Volksrepublik lehnt jede Form formeller Beziehungen zwischen anderen Ländern und der Inselrepublik ab. Die Entscheidung Litauens, engere Beziehungen zu Taiwan aufzunehmen, ist ein weiterer Rückschlag für China in Osteuropa, wo sich immer mehr Staaten enttäuscht von Peking abwenden. Zum einen haben sich Hoffnungen auf wirtschaftliche Kooperation nicht erfüllt, zum anderen wächst die Kritik an China - etwa wegen politischer Einflussnahme, Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien und Menschenrechtsverstößen in der Volksrepublik.

Stichwahl um Präsidentschaft begonnen

SOFIA: In Bulgarien hat am Sonntagmorgen eine Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Dabei tritt Amtsinhaber Rumen Radew gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Als Favorit gilt der 58 Jahre alte General der Reserve Radew. Bei der ersten Wahlrunde vor einer Woche kam er auf gut 49 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer lag mit rund 22 Prozent auf Platz zwei. Es gab insgesamt 23 Kandidaten. Die Vollmachten des bulgarischen Präsidenten sind begrenzt.

Radew hatte 2020 die Straßenproteste gegen den im April wegen Korruption abgewählten Regierungschef Boiko Borissow (GERB) unterstützt. Der frühere Kampfpilot und Luftwaffenchef wird jetzt neben den Sozialisten (früheren Kommunisten) auch von den Protestparteien unterstützt. Radew erhielt bereits bei seiner Wahl 2016 als russlandfreundlicher Kandidat die Zustimmung der Sozialisten.

Der Absolvent der Humboldt-Universität in Berlin Gerdschikow (58) tritt als Unabhängiger an. Er wird von Borissows bürgerlicher GERB und der Partei der türkischen Minderheit DPS unterstützt. Auch der Professor kündigte bei dem Fernsehduell mit Radew der Korruption den Kampf an: «Diese Schande muss stoppen», sagte Gerdschikow.

Gut 5,7 Millionen Wahlberechtigte wurden zum vierten Mal in diesem Jahr aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Politologen gingen jetzt von einer noch geringeren Wahlbeteiligung als beim ersten Wahlgang aus. Damals hatte sie bei 40,5 Prozent gelegen. Die dritte Parlamentswahl für 2021, die mit der ersten Wahlrunde der Präsidentenwahl zusammenfiel, wurde von einer neuen Anti-Korruptions-Partei PP gewonnen, die Staatschef Radew nahe steht.

Heiße Quellen und neue Tierarten im Golf von Kalifornien entdeckt

LA PAZ: Forschende aus Mexiko und den USA haben im Golf von Kalifornien neue hydrothermale Quellen und wohl bislang unbekannte Tierarten entdeckt. Mit einem Tauchroboter machten die Wissenschaftler Aufnahmen des Meeresbodens und von schillernden blauen Schuppenwürmern, wie das Schmidt Ocean Institute mitteilte.

Die hydrothermalen Quellen stoßen bis zu 287 Grad heiße Flüssigkeit aus. Während in anderen Regionen die Flüssigkeiten oft dunkel sind und die Quellen deshalb Schwarze Raucher genannt werden, sind sie im Golf von Kalifornien transparent, berichten die Forscher. Sie entnahmen Proben, um die chemische Zusammensetzung der Flüssigkeit zu analysieren. Außerdem wollen sie herausfinden, ob die hydrothermalen Quellen miteinander verbunden sind oder sich unabhängig voneinander aus einzelnen Rissen in der Erdkruste speisen.

Auf der Expedition mit dem Forschungsschiff «Falkor» entdeckten die Wissenschaftler mindestens sechs möglicherweise bislang unbekannte Arten, darunter Vielborster, Pfeilwürmer, Krebse und Weichtiere.

In den vergangenen drei Jahren erforschten die Wissenschaftler fast 20.000 Quadratkilometer des Golfs von Kalifornien. Das entspreche rund einem Achtel der gesamten Fläche. «Die Untersuchung der relativ schnellen Geschwindigkeit, mit der sich der Golf von Kalifornien bildet, erweitert unser Wissen darüber, wie sich die Kontinentalränder formen - also die Orte, an denen heute die meisten Menschen leben», sagte Ronald Spelz-Madero von der Unabhängigen Universität von Baja California.