Neues aus dem Ausland am Sonntag

Israel stellt ersten Speichel-Schwangerschaftstest vor

TEL AVIV: Ein israelisches Unternehmen will nach eigenen Angaben den weltweit ersten Speichel-Schwangerschaftstest auf den Markt bringen. Das Produkt des Startup-Unternehmens Salignostics soll auf der Medizintechnik-Fachmesse Medica (15. bis 18. November) in Düsseldorf vorgestellt werden, die am Montag beginnt.

Der Salistick funktioniert grundsätzlich ähnlich wie ein herkömmlicher Urin-Schwangerschaftstest. Bei dem Speichel-Test muss allerdings ein saugfähiger Stick zuerst in den Mund und dann in einen schmalen Testbehälter gesteckt werden. Der Speichel-Test kann nach Herstellerangaben vom ersten Tag einer ausgebliebenen Periode an verwendet werden. Er habe eine Sensitivität von 95 Prozent. Diese gibt an, wie gut ein Test eine Schwangerschaft erkennt.

Das Unternehmen habe eine CE-Kennzeichnung beantragt und erwarte, das Produkt in Europa binnen weniger Monate auf den Markt zu bringen, möglicherweise sogar bis Jahresende, sagte ein Sprecher. Mit dem CE-Zeichen versichern Hersteller die Einhaltung europäischer Schutz- und Qualitätsstandards. Das israelische Unternehmen hat bereits einen Corona-Spucktest herausgegeben, der in der Europäischen Union zugelassen ist.

Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Der neue Schwangerschafts-Selbsttest aus Speichel ist zwar im Hinblick auf das diagnostische Verfahren selbst eine Innovation, weil kein Urin mehr verwendet wird, sondern Speichel. Laut Herstellerangaben ist aber eine zuverlässige Aussage auch mit dem Speicheltest erst nach Ausbleiben der Regelblutung möglich.» Ein «völliger Umbruch auf dem Markt» sei in Deutschland wohl nach Zulassung des neuen Produkts nicht zu erwarten, meinte er.

Baerbock: Aus für Verbrennungsmotor eines der großen Projekte

BERLIN: Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat den Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor als eines der großen Projekte der nächsten Bundesregierung bezeichnet. Sie reagierte damit auf die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Außerdem müsse der Kohleausstieg deutlich früher kommen, wenn die Welt insgesamt bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden wolle, sagte Baerbock am Samstagabend im «heute journal» des ZDF. Auf die Frage, ob der Kohleausstieg mit den Grünen deutlich eher komme, antwortete sie: Ja.

Zu den Ergebnissen der Konferenz sagte Baerbock: «Diese Klimakonferenz hat die Heftigkeit der Klimabedrohung endlich anerkannt, aber noch lange nicht gebannt.» Die Welt habe deutlich gemacht, dass man aus der Kohle aussteigen müsse. «Für mich ist das Auftrag auch in einer neuen Bundesregierung, nicht nur dafür zu sorgen, dass wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen, sondern dass wir voranschreiten in einer Allianz derjenigen Industriestaaten, die dafür sorgen, dass die Technologie bereitsteht. Und das heißt dann, selber früher aus fossiler Energie auszusteigen und die Technologie für saubere Industrie auf den Weg zu bringen.»

Auf die Frage nach Missstimmung und einem Eklat in der Arbeitsgruppe Klima bei den Ampelverhandlungen antwortete Baerbock: «Wenn 300 Personen verhandeln, und vor allem darüber verhandeln, wie wir massiv Geld in die Hand nehmen, um unseren Industriestandort Deutschland klimaneutral zu gestalten und wir zugleich aber mit Blick auf soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung auch finanzielle Mittel brauchen, dann geht es manchmal heftigst zur Sache.»

Baerbock fügte hinzu: «Aber bekanntermaßen, wo Reibung entsteht, kommt dann ja irgendwann auch der Auftrieb. Und wir brauchen einen gemeinsamen Aufbruch, nicht nur beim Klimaschutz, sondern insgesamt mit Blick auf unsere Gesellschaft. Und deswegen ringen wir, ich glaube alle drei Parteien, mit allem, was wir haben, so heftig gerade darum, dass wir diesen Aufbruch jetzt auch gestalten können.»

Britische Royals gedenken Gefallenen bei Gala in Royal Albert Hall

LONDON: Die britischen Royals haben am Samstagabend bei einer festlichen Gala der Gefallenen des Landes gedacht. Thronfolger Prinz Charles, der am Sonntag seinen 73. Geburtstag feiert, wurde begleitet von seiner Frau Herzogin Camilla (74) sowie Prinz William und Herzogin Kate (beide 39) und weiteren Mitgliedern der Königsfamilie. Auch Premierminister Boris Johnson und Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei nahmen an dem Event mit Tausenden Zuschauern in der Londoner Royal Albert Hall teil. Masken wurden nur vereinzelt getragen.

Nicht dabei war die 95 Jahre alte Queen Elizabeth II., der von ihren Ärzten aus gesundheitlichen Gründen für mehrere Wochen Ruhe verordnet worden war. Bei der traditionellen Kranzniederlegung am Sonntag an der zentralen Gedenkstätte, dem Cenotaph im Londoner Regierungsviertel, will sie Palastangaben zufolge aber teilnehmen.

Ebenfalls nicht dabei war Prinz Andrew (61). Der zweitälteste Sohn der Queen hat sich wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Epstein-Missbrauchsskandal aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.

Das Festival of Remembrance wird von der der Veteranenorganisation Royal British Legion veranstaltet, die bereits seit 100 Jahren an die Gefallenen erinnert und sich für Veteranen einsetzt. Ihr Markenzeichen ist die Klatschmohnblüte, die als Anstecker aus Papier oder Plastik um den Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs am 11. November in allen Teilen der britischen Gesellschaft getragen wird.

UN-Generalsekretär Guterres ernüchtert über Einigung bei Klimagipfel

GLASGOW: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres hat sich ernüchtert gezeigt über den Kompromiss beim UN-Weltklimagipfel COP26 in Glasgow. «Es ist ein wichtiger Schritt, aber es ist nicht genug. Es ist Zeit, in den Notfallmodus zu gehen», schrieb Guterres nach der Einigung der Delegierten auf die Abschlusserklärung am Samstagabend auf Twitter. Er fügte hinzu: «Der Kampf gegen den Klimawandel ist der Kampf unseres Lebens, und dieser Kampf muss gewonnen werden.»

Die rund 200 Teilnehmerstaaten der zweiwöchigen Klimakonferenz in Glasgow hatten sich kurz zuvor auf eine Erklärung verständigt, die unter anderem zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleenergie auffordert. Die Formulierung war auf Druck von China und Indien jedoch in letzter Minute abgeschwächt worden. Trotzdem wurde die Forderung zum Kohleausstieg von verschiedener Seite als «historisch» bezeichnet. Guterres resümierte hingegen, der kollektive politische Wille sei «nicht ausreichend gewesen, um einige tiefe Widersprüche zu überwinden».